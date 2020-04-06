Быть красивой под маской для лица: целебный макияж глаз 2020 - фото

Маски для лица вошли в нашу жизнь надолго, и даже летом, судя по последним заявлениям вирусологов, если китайский вирус и угомониться, то незначительно. Поэтому нужно учиться красиво жить с маской для лица.

Мода 2020 этот яркий и совершенно неожиданный тренд уже утвердила, вывела на модный олимп за ручку, и он пошел в широкие массы. И совершенно не важно, носите вы маску для лица, которую пошили своими руками, или вы из числа счастливчиков, которые запаслись медицинскими масками.

Главное - за этой маской не потерять себя.

Конечно, карантин заставляет нас сегодня находиться большую часть времени дома. Многие работают дома. Тем не менее, откладывать косметику в шкафчик подальше от глаз не стоит.

Дело в том, что красота для женщины – целебная. Когда женщина видит в зеркале себя красивой, и она себе нравится – повышается настроение. Сейчас, когда у многих планы рухнули и летний отпуск завис в воздухе, каждая капля радости на вес золота. Поэтому дайте себе слово – не выходить из дома без макияжа глаз – ну и что, что маска, ваши глаза – это ваше лицо сейчас.

Не позволяйте коронавирусу испортить вашу репутацию. Кроме того, если вы работаете дома, знайте, что макияж повышает производительность труда – он позволяет относиться ко дню не как к выходному, а именно как к рабочему.

Более того, макияж защищает от слез – согласитесь, когда вы красиво накрашены, на вас словно защита, и прилечь на диван всплакнуть вряд ли возникнет желание.

А еще макияж, словно хорошая медитация, настраивает на хороший день – поэтому даже если вы не работаете дома, делайте медитативный макияж, он повышает самооценку и точно улучшает самочувствие.

Отметим, макияж в стиле коронавируса фокусируется на верхней части лица, так как нижнюю закрывает маска.

Главред собрал самые модные тренды в макияже глаз под маску для лица – в нашей фотогалерею образцы для вдохновения и прекрасного настроения.

Модный макияж 2020 весна под маску для лица – главные тренды

В моде яркие тени для хорошего настроения

Мода 2020 точно что-то знала о коронавирусе, ведь в 2020 году весь акцент – на глазах. Выбирайте тени от яркого синего, красного, розового, персикового до насыщеного зеленого оттенка – будет выглядеть игриво, весело и очень смело. Яркие палитры теней – словно волшебная пилюля для хорошего настроения.

Макияж глаз под маску для лица / Instagram

Цветная подводка – позвольте себе эксперименты

В 2020 году те, кто не любит традиционную черную подводку для глаз, должны быть довольны – в моде разноцветная подводка для глаз. Более того, одним из модных трендов является белая подводка. Это очень свежий тренд, который вдохновляет. Карантин – самое время пробовать подводки разных расцветок – позвольте себе эксперименты.

Макияж глаз под маску для лица / Instagram

Нюдовый макияж – лучшее решение под маску для лица

Чем светлее тона, тем лучше – это правило, и оно вечно. Особенно весной. Нюдовый макияж никуда не делся, но мы сознательно поместили его на третье место, – чтобы вы добавили немного красок на свои глаза, хотя бы мысленно. Конечно, если красить каждый день глаза слишком ярко, то это будет утомлять вас морально. Обратите внимание, что в 2020 году мода сделала шаг назад в сторону естественного оттенка лица. Чистый, настоящий цвет лица, слегка подчеркнутые глаза, - это красиво и модно, и самый лучший вариант под защитную маску для лица.

Макияж глаз под маску для лица / Instagram

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