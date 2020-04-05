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Маникюр на короткие ногти дома - маникюр марсала и красные ногти: фото

5 апреля 2020, 04:36

Маникюр на короткие ногти можно легко сделать самостоятельно в домашних условиях, поэтому пока карантин – учитесь, экспериментируйте с цветом и дизайном.

  • Маникюр на короткие ногти 2020 Instagram
  • Маникюр на короткие ногти 2020 Instagram
  • Маникюр на короткие ногти 2020 Instagram
  • Маникюр на короткие ногти 2020 Instagram
  • Маникюр на короткие ногти 2020 Instagram
  • Маникюр на короткие ногти 2020 Instagram
  • Маникюр на короткие ногти 2020 Instagram
  • Маникюр на короткие ногти 2020 Instagram
  • Маникюр на короткие ногти 2020 Instagram
  • Маникюр на короткие ногти 2020 Instagram
  • Маникюр на короткие ногти 2020 Instagram
  • Маникюр на короткие ногти 2020 Instagram
  • Маникюр на короткие ногти 2020 Instagram
  • Маникюр на короткие ногти 2020 Instagram
  • Маникюр на короткие ногти 2020 Instagram
  • Маникюр на короткие ногти 2020 Instagram
  • Маникюр на короткие ногти 2020 Instagram
  • Маникюр на короткие ногти 2020 Instagram
  • Маникюр на короткие ногти 2020 Instagram

Ухоженные руки и красивые длинные ногти – это то, что всегда вызывает восхищенные и даже завистливые взгляды. Но если вы не маникюрша, или кто-то в вашей семье не увлекается этим мастерством, то в условиях жесткого карантина привести ногти в порядок не так-то и легко.

Наверное, вы уже научились делать маникюр в домашних условиях и даже сняли гель-лак.

Теперь вы пополнили ряды обладательниц коротких ногтей. Не отчаивайтесь, короткие ногти тоже могут выглядеть шикарно. Главное преимущество – маникюр на короткие ногти можно легко сделать самостоятельно в домашних условиях, поэтому пока карантин – учитесь, экспериментируйте с цветом, дизайном – хоть каждый день новый дизайн ногтей пробуйте.

Важно то, что если вы, как говорят, набьете руку, то после карантина легко подгонять цвет ногтей под одежду или настроение.

Главред собрал самые свежие варианты дизайна коротких ногтей – в нашей фотогалерее образцы: смотрите, пробуйте, рисуйте, ошибайтесь и не отчаивайтесь.

Красивый маникюр на короткие ногти

Черно-белый маникюр весна 2020

Черный и белый - лучшие цвета для коротких ногтей 2020. Эти два цвета можно смело комбинировать - черно-белый маникюр всегда шикарен. Обратите внимание на маникюр в горошек – в моде 2020 он занял особенное место. И даже если вы каждый ноготок разрисуете по-своему, ваши черно-белые ногти будут потрясающими.

Маникюр марсала на короткие ногти

Если у вас короткие ногти, и вы цените практичность, то бордовый цвет и цвет марсала именно для вас. Запомните, бордовый маникюр на короткие ногти и маникюр марсала на короткие ногти - это очень стильно, даже если вы просто покроете ногти лаком. Цвет вина настолько богатый, что украшения и рисунки будут излишними и даже добавят никому не нужно вульгарности.

Весенний маникюр минимализм 

Модный дизайн коротких ногтей весеннего сезона – простой, лаконичный. Превалируют точки, которые являются своего рода фишкой весеннего маникюра 2020. Добавляйте полоски, квадратики – чуток, но со вкусом. "Фаршировать" весенний маникюр стразами даже не мечтайте – в трендах маникюр минимализм.

Французский маникюр на весну 2020

Модный френч на короткие ногти выглядит так: рисуется очень тоненькая полоска по краю каждой ногтевой пластины (что-то на подобии улыбки) и получается красивый французский маникюр на короткие ногти. Эту полоску можно прорисовать глиттером, или любым другим лаком, который гармонично вписывается в цветовую гамму, которую вы выбрали.

Прозрачный весенний маникюр на короткие ногти

Самый модный весенний маникюр 2020 – это здоровые ногти, покрытые прозрачным лаком, и небольшой цветной уголок у края ноготка. Преимуществом такого дизайна коротких ногтей является то, что не нужно покрывать лаком всю ногтевую пластину, зато вы можете легко и быстро "подогнать" ваши ногти под наряд любого цвета.

Красный маникюр на короткие ногти

Красный маникюр – это, в первую очередь, красивый цвет. Важно отметить, что красный имеет несколько полутонов: классический, красно-малиновый, коралл и рубин. Также к этим цветам стоит добавить темно-красный цвет, который безумно популярен в этом году. Украшать красные ногти не обязательно, но если сильно хочется, тогда один-два ноготка покройте бежевым или нюдовым лаком, и уже на них что-то рисуйте.

Читайте такжеСмотреть и плакать: модный маникюр 2020, который очень старит руки - фотоНапомним, ранее сообщалось, как сделать красивый маникюр в домашних условиях, а также как правильно покрасить лаком ногти в три касания.

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