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Как сшить правильную безопасную маску для лица – инструкция от ученых США

4 апреля 2020, 14:25

Ученые даже доказали, что ношение самодельных масок способно защитить от коронавируса – она напоминает о том, что трогать лицо нельзя.

  • Маски для лица от ученых США Instagram
  • Маски для лица от ученых США Instagram
  • Маски для лица от ученых США Instagram
  • Маски для лица от ученых США Instagram
  • Маски для лица от ученых США Instagram
  • Маски для лица от ученых США Instagram
  • Маски для лица от ученых США Instagram
  • Маски для лица от ученых США Instagram
  • Маски для лица от ученых США Instagram

Не думайте, что медицинские маски для лица в это смутное время, когда ненасытная уханьская зараза ежедневно собирает кровавую дань во всем мире, - это дефицит только в вашей аптеке, городе и стране. На самом деле во всем мире говорят о нехватке масок. Более того, представители ВОЗ и другие эксперты настоятельно просят граждан не покупать маски №95 респираторные, в которых крайне нуждаются медицинские работники, которые лечат пациентов с коронавирусом.  

Так вот, весь мир сегодня говорит о самодельных масках из ткани. Самодельные маски для лица стали настолько популярными, что их уже причисляют к модным трендам весны 2020. И, надо сказать, старушка мода 2020 вовсе не противится такому повороту событий.

Более того, ученые даже доказали, что ношение таких масок способно защитить от коронавируса – она напоминает о том, что трогать лицо нельзя. Кроме того, маска показывает, что вы заботитесь не только о себе, но и о других людях.

Отметим, что все мировые СМИ сегодня пишут о том, как пошить маску для лица в домашних условиях. Главред расскажет вам сегодня, какие маски советуют шить американцам – ниже приведена пошаговая инструкция, основанная на рекомендациях Медицинского центра Университета Вандербильта и Медицинского колледжа Froedtert & Wisconsin.

Но прежде, чем шить маску, запомните – домашние маски не заменяют социального дистанцирования и пребывания дома.

Как быстро сделать правильную безопасну маску для лица – советы американских ученых

Что нужно для маски:

  1. 2 куска плотной хлопчатобумажной ткани, 23 х 16 сантиметров (на маску)
  2. 4 полоски ткани, 5 х 40 сантиметров (на маску)
  3. Линейка
  4. Швейная машина или иголка с ниткой
  5. Карандаш или маркер
  6. Ножницы
  7. Горсть швейных булавок
  8. Утюг
Все, что нужно для маски / скриншот CNN

Пошаговая инструкция – как сделать маску для лица дома

1 шаг

Разрежьте ткань на два прямоугольника размером 23 х 16 сантиметров. Поместите их друг на друга.

2 шаг

В верхней части 23-сантиметровой стороны прикрепите или отметьте 5-сантиметровое отверстие в центре верхнего края 16-сантиметровой стороны между точками 9 см и 14 см вдоль верхнего края. Затем сшейте края по обе стороны от того места, где вы закрепили или отметили отверстие. Вам понадобится это 5-см отверстие, чтобы повернуть маску с правой стороны.

3 шаг

Нужно пришить остальные три стороны маски тоже.

Сшиваем маску / скриншот CNN

4 шаг

Выверните маску через 5-см отверстие, которое вы оставили сверху. Затем проутюжьте маску.

5 шаг

Выровняйте линейку вертикально вдоль 16-сантиметровой стороны маски. Начиная с 16-сантиметровой линии, прикрепите, где вы будете шить складки сбоку. Эти складки помогают растянуть маску.

6 шаг

Прикрепите снова на 5-, 7,5-, 9-, 11,5- и 13 – сантиметровые линии (отметим, на фото размеры указаны в дюймах).

Сделайте складки / скриншот CNN

7 шаг

Подведите булавку на линии 4 см к линии 5 сантиметров, и вуаля, вы сделали складку! Повторите все с остальными линиями. Прикрепите ваши новые складки и повторите на другой стороне.

Складки должны бть с двух сторон / скриншот CNN

8 шаг

Пришейте стороны маски, чтобы складки были плоскими.

9 шаг

Прикрепите ремешки к углам маски.

Нужно пришить ремешки или резинки / скриншот CNN

10 шаг

Нужно прошить маску еще раз по периметру, чтобы завязались ремешки (для удобства – можете пришить резинки).

Как часто стирать самодельную маску для лица?

Вы должны стирать маски до и после каждого использования, чтобы убрать микробы, которые вы, возможно, собрали. Стирать нужно при высокой температуре – вручную или в стиральной машине, пишет CNN.

Читайте такжеКак сшить многоразовую маску для лица своими руками – выкройка и фотоНапомним, ранее Главред подготовил несколько пошаговых инструкций, как сделать модную маску для лица и уберечь себя от всевозможных вирусов – вопреки тому, что ученые заявляют, что маска не спасает от коронавируса, но, по крайней мере, маска поможет не занести руками заразу через рот или нос путем прикасания.

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