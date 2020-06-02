Модные и красивые стрижки для девочек 7-10 лет 2020: фото

Даже самая маленькая девочка любит прихорашиваться возле зеркала, красить губы помадой, ногти лаком, и создавать на голове прическу. Хотя прическу для похода в садик всегда создает мама. Капризы начинаются обычно после 7 лет, а ближе к 10 очень сложно навязать косички или удобный хвостик.

Очень часто в этот период – от 7 до 10 - девочки решают кардинально поменять прическу, и укоротить волосы. Обычно они это делают под воздействием кумиров, которые у них уже появляются, или любимых героев мультфильма или кинофильма, на которых они хотят быть похожими.

Мамы, конечно, протестуют, особенно, если волосы красивые и густые.

Тем не менее, важно разрешить чаду подстричь волосы.

Только не ведите ребенка к парикмахеру, который обычно не стрижет детей - чаще всего такой эксперимент заканчивается слезами и возмущением. Дело в том, что парикмахеру нужно не только создать стрижку, но и учесть структуру волос девочки и форму лица, ведь она не будет делать укладку волос, как взрослые тети. Кроме того, крайне важна челка – она не должна мешать и попадать в глаза.

Главред собрал самые модные стрижки для девочек от 7 до 10 лет на лето 2020 – покажите ребенку, может какая-то из них ей понравится.

Но прежде, чем бежать к парикмахеру, поговорите с дочерью, обсудите будущую стрижку. Если девочка любит косички или хвостики, расскажите ей, что после короткой стрижки она не сможет заплести косу. Обсудите челку, длину волос и то, хочет ли она использовать заколки. Этот разговор важен, ведь если у девочки волосы вьющиеся, то от челки вообще нужно отказаться.

Важный совет: дети любят казаться взрослыми, но все же лучше отказаться от асимметричных стрижек, рваных прядей и текстуры. Стрижка для девочки 7-10 лет должна быть максимально простой, лаконичной, но стильной и современной.

Модные стрижки для девочек 7-10 лет

Детская стрижка каре

Каре – самая удачная стрижка для девочек от 7 до 10 лет. Все, что нужно - выбрать подходящую длину и силуэт. Чаще всего каре стригут с челкой. Если волосы прямые и густые – идеально подойдет каре с ровной линией среза. Если волосы редкие и тонкие, то нужно аккуратно добавить несколько слоев, благодаря чему появится объем. Позаботьтесь о том, чтобы у девочки был красивый обруч – волосы не будут мешать.

Стрижки для девочек / Instagram

Кстати, ранее мы подготовили простую пошаговую инструкцию, как подстричь каре в домашних условиях – почитайте, и вы сможете подстричь девочку дома.

Детская стрижка боб

Еще одна потрясающая стрижка, которая подходит для девочек. Боб от каре отличает то, что в бобе волосы сзади немного укорочены, а ближе к лицу они удлиняются. Как правило, стрижка боб стрижется без челки. Это очень удобная стрижка, ведь волосы не лезут в глаза. Кроме того, при желании можно заплести косичку, собрав волосы спереди, или сделать мальвинку.

Стрижки для девочек / Instagram

Детское удлиненное каре

Такой вариант стрижки позволит в любой момент завязать хвостик, заплести мелкие стильные косички или сделать мальвинку. Это хорошее решение для тех, кто хочет изменений, но боится сделать волосы слишком короткими. По крайней мере, девочка ощутит себя иначе, что немаловажно. А потом придет понимание – отращивать или еще больше укорачивать.

Стрижки для девочек / Instagram

И еще!

Как правило, в салонах красоты представлены каталоги с детскими стрижками, которые красиво уложили стилисты – там и пикси, и паж, и шапочка, и сассон. В исключительных случаях такие стрижки могут удачно подойти вашему ребенку, никто не спорит. Вот только не видитесь на картинку – ведь если вы не будете с пенкой сушить дочери волосы, чтобы линия среза выглядела красиво, и если вы не хотите каждый месяц ходить в парикмахерскую, чтобы подкорректировать стрижку, то такая стрижка вашей дочери не нужна.

Читайте такжеМодные короткие стрижки для круглого лица 2020 - фотоНапомним, ранее сообщалось, в 2020 году челки опять популярны, но идеально они смотрятся в сочетании с длинными волосами.