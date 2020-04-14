В моде удачная немецкая стрижка из 1920-х: как подстричь каре дома - фото

Если еще неделю назад желание подстричь волосы в домашних условиях возникало, в основном, у мужчин, а женщины откладывали поход к парикмахеру на период после окончания карантина, то сейчас настроения изменились.

Сложно жить с пониманием того, что стрижка убежала, как молоко, и живет своей жизнью.

Если вы каждое утро просыпаетесь с мыслью о том, что делать с волосами, тогда пришло время подстричь волосы самостоятельно дома.

Конечно, можно еще раз убедить себя в том, что пускай волосы отрастут, а после окончания этого проблемного жизненного периода вы пойдете в салон красоты и измените имидж. Можно даже заставить себя поверить в сказку о том, что нельзя часто мыть голову – мол, для здоровья волос лучше, если их мыть не каждый день. Ох, лучше даже не говорить о том, что может случиться потом.

В общем, обратите внимание на то, что даже если вы просто подравняете концы волос, то они будут сиять от счастья, так как для волос это полезно, как и ежедневный уход, ведь портят волосы не шампунь и маска для волос, а неудачная расческа и фен.

Женская стрижка каре - идеальный вариант практически для всех девушек и женщин. В последние несколько лет она на вершине популярности. Поэтому если хотите сделать эффектную стрижку, которая вам точно подойдет, сделайте каре.

Эта стрижка появилась 100 лет назад в Германии – первая волна популярности на стрижку каре была в 1921 году, после показа экранизации "Гамлета" с датской звездой немого кино Астой Нильсен в немецких кинотеатрах. А потом – целая история длиной в сто лет, разные челки, эксперименты с длиной и укладкой.

Ниже мы расскажем вам, как подстричь каре в домашних условиях самостоятельно.

В нашей фотогалерее собраны свежие варианты модной стрижки каре 2020 – вдохновляйтесь и учитесь стричь волосы дома, так как сидеть дома будем еще долго.

Как подстричь каре в домашних условиях – простая пошаговая инструкция

Для того, чтобы сделать стрижку каре дома, вам понадобятся следующие инструменты:

Расческа с широкими зубчиками

Ножницы парикмахерские (кухонные и канцелярские могут испортить волосы, поэтому от них лучше откажитесь)

Четыре резинки

Пошаговая инструкция

Шаг 1

Расчешите волосы, особе внимание уделите кончикам. Сделайте пробор спереди так, как вы хотите – боковой или по центру.

Шаг 2

Сделайте пробор сзади – при помощи дополнительного зеркала или наощупь. Этот пробор должен быть продолжением переднего пробора. Когда волосы, нужно завязать два хвоста. И тут важно обратить внимание вот на что: если вы завяжете два хвоста ближе к затылку, то в итоге вы получите каре с удлинением спереди – то есть волосы сзади будут короче. Если вы разместите хвосты ближе к лицу, то сзади волосы будут длиннее, чем спереди. Если вы хотите получить ровно каре, тогда хвосты нужно завязать посредине – где-то на уровне ушек.

Шаг 3

Завяжите резинки на каждом из хвостов на том уровне, на котором хотите сделать срез. Если у вас есть сомнения и вы даже представить не можете, какая длина в итоге получится, тогда оставьте себе маневр для отступления: завяжите резинки чуть ниже.

Шаг 4

На этом этапе вы должны проверить, ровно ли завязаны резинки. Важно, чтобы они были симметричные.

Шаг 5

Теперь можно стричь, и делать это нужно на 1 см ниже под резинкой. Только не надо показывать рекорды и пытаться обрезать волосы одним махом. Стригите волосы в хвостах маленькими прядями – по очереди. Поверьте, срез получится более ровным.

Шаг 6

Снимаете резинки. Аккуратно расчесываете волосы, только не трогая пробор спереди. Теперь вы видите все неровности. Начиная от лица двигаясь в направлении затылка подравняйте волосы. Опять же, не нужно спешить – разделите волосы на небольшие пряди, и стригите их поочередно – каждую последующую прядь равняйте по предыдущей. Всегда равняйтесь на идеальные пряди – тогда вы никогда не сострижете больше, чем надо.

Шаг 7

Чтобы подровнять волосы сзади, нужно верхнюю часть волосы собрать и закрепить заколкой. Делаете несколько "дежурных" прядей идеальной длины, и под них равняйте остальные. Только если вдруг в этом месте возник соблазн сделать волосы короче, то лучше остановитесь: чтобы сделать каре короче, нужно всю процедуру начать с шага 1.

Шаг 8

Расчешите все волосы, и внимательно посмотрите, нет ли какой-то блуждающей пряди, которая так и просится, чтобы ее срезали. Если срез получился слишком ровным, можете добавить мягкости – для этого волосы нужно профилировать. Если у вас нету специальных ножниц, тогда просто стригите волосы ножницами параллельно к волосам.

Все, привет каре!

И еще: если вы хотите подстричь прямую челку, то вначале помойте волосы и высушите челку – ни в коем случае не стригите мокрую челку, так как она хорошенько подскочит. Начинайте стричь челку от центра, стригите немного с запасом, и продвигайтесь в стороны мелкими шагами. Но самое важное то, что вы должны стричь челку не прямо, а ножницы должны быть под углом, как в букве V.

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