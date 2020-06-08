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Не прячьте ноги: как сделать правильный педикюр дома – пошаговая инструкция

Адриана Бубновская

Фэшн-эксперт, журналист

8 июня 2020, 03:35

Чтобы пальцы ног не заставляли вас краснеть и впадать в ступор, уделяйте им время, особенно сейчас, когда тепло, и ноги в носки и сапоги не спрячешь.

  • Педикюр в домашних условиях Instagram
  • Педикюр в домашних условиях Instagram
  • Педикюр в домашних условиях Instagram
  • Педикюр в домашних условиях Instagram
  • Педикюр в домашних условиях Instagram
  • Педикюр в домашних условиях Instagram
  • Педикюр в домашних условиях Instagram

Ноги наверняка до наступления лета вас совершенно не беспокоили. Но как только солнце, словно непоседливый ребенок, начало играть с нами, и щедро обсыпать теплыми лучами, пришло время вытаскивать из шкафов сандалии и привести в порядок пальцы на ногах.

Прежде, чем выйти в люди в легкой обуви, нужно немного потрудиться. Конечно, вы можете записаться на педикюр в салон красоты, ведь они уже работают. Но для многих нахождение столь длительное время в общественном месте – непозволительная роскошь сейчас, ведь карантин, по факту, еще не закончился. Также немало и тех, кто сейчас не готов потратиться на педикюр.

В любом случае, научиться делать педикюр в домашних условиях – это то, что подарит свободу. Да и вообще педикюр, как и маникюр, должна уметь делать каждая женщина независимо от того, каким будет лето, продлят ли карантин и будут ли для этого возможности.

Главред подготовил простую пошаговую инструкцию о том, как сделать правильный педикюр дома. Кроме того, наши советы по уходу за пальцами ног помогут вам не стесняться своих ног и уверенно носить сандалии.

Как сделать педикюр в домашних условиях – пошаговая инструкция

Запомните: чтобы ваши пальцы ног не заставляли вас краснеть и впадать в ступор, вы должны им уделять время, особенно сейчас, когда тепло и ноги в носки и сапоги не спрячешь. Поэтому минимум каждые две-три недели аккуратно подстригайте ногти на пальцах ног. Кроме того, не забывайте про крем для ног – вот прямо сегодня выложите его на полочку в ванной, чтобы он был всегда перед глазами, и каждый день применяйте его. Не стоит перегибать палку и ждать, когда ногти станут слишком длинными, а пятки загрубеют и начнут трескаться.

Для того, чтобы сделать педикюр дома, вам понадобятся:

  • Хорошая пемза;
  • Кусачки для ногтей;
  • Пилка для ногтей.

Правильный педикюр дома – пошаговая инструкция

1

Замочите ноги

Замочите ноги в теплой мыльной воде. Чтобы ступни стали мягче и преобразились, в ванночку можно добавить пищевую соду – но только в том случае, если на коже ног нет ранок и повреждений. Особое внимание уделите области между пальцами ног. Потом возьмите пемзу, и аккуратно разотрите те участки, где кожа грубая или утолщенная - чаще всего это края пяток, где появляются натоптыши.

Кстати, размягчить кожу стоп можно также при помощи маски для ног – нужно нанести увлажняющий и смягчающий крем на распаренные ступни перед сном, и надеть теплые носки на всю ночь.

2

Обрежьте ногти и не трогайте кутикулу

Возьмите кусачки с их помощью обрежьте ногти. Только обрезайте их не ровно, а придавая слегка округлую форму. Делайте это аккуратно, чтобы не сломать ногти, ведь потом придется срезать еще больше ногтя, чтобы выровнять его, а также поранить кожу. Обратите внимание, что не стоит срезать края ногтей слишком глубоко – потом можете найти себе на голову проблему под названием "вросший ноготь". Также не трогайте кутикулу – не нужно ее обрезать и даже отодвигать, ведь вы можете занести инфекцию.

О том, что кутикулу не нужно трогать, говорят эксперты, которые ежедневно сталкиваются с реальными последствиями от механического воздействия на нее.

"Никогда не отталкивайте кутикулу. Это может привести к паронихии, которая является инфекцией кожи вокруг ногтя. Я вижу это все время. Состояние вызывает боль, покраснение и припухлость вокруг пораженного участка", - рассказал эксперт по педикюру, директор британской сети клиник City Chiropody, специализирующихся на лечении заболеваний стоп, Эндрю Гладстон, пишет The Guardian.

3

Крем и лак

Нанесите крем для ног. Если на этом этапе захотите накрасить ногти на пальцах ног, то прежде, чем брать лак, не забудьте обработать ногти при помощи средств для снятия лака без ацетона.

Делать педикюр в домашних условиях не сложно, поэтому старайтесь минимум раз в неделю уделять время ногам. Конечно, у каждого свои особенности, но мы говорим о той золотой середине, которая позволит вам летом чувствовать себя уверенно независимо от того, какую обувь вы будете носить.

Читайте такжеКак безопасно снять гель-лак дома - простая пошаговая инструкцияНапомним, ранее сообщалось, мы собрали самые модные варианты маникюра на лето 2020 – в тренде маникюр одуванчик, сухоцветы на ногтях, радужный омбре, многоцветный френч, моря и океаны на ногтях и маникюр разные руки с маками.

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