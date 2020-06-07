Лето застыло на пороге, и этот эффектный маникюр просится на ваши руки - фото

Летний маникюр – уже не мечта из будущего, которое непонятно каким будет, а реальность, которая наступила. Лето, словно дальний, но такой любимый родственник, который наконец-то приехал к нам погостить. Оно долго присматривалось к нам, наблюдало, как нам живется в самой непонятной весне за последние лет 100, и все же наступило. Робко, тихо, почти на цыпочках, лето 2020 пришло.

Важно взять от него все, что можно - каждый миг, каждую краску. Сейчас время для самого красивого маникюра – яркого, насыщенного, вдохновляющего – не жалейте на него время, и даже если вы сейчас не можете записаться на маникюр, то сделайте его сами – ранее мы подготовили простую пошаговую инструкцию, как сделать маникюр в домашних условиях.

Уделяйте себе как можно больше времени, научитесь, наконец, любить себя — важна каждая капля тепла, которой наполнится ваша душа, каждая улыбка на вашем лице, каждая прогулка и каждое ощущение счастья. Радуйтесь жизни, а если повода не видите, то начните восхищаться маленькими вещами – цветами, солнцем, хорошей погодой или дождем и, как следствие, возможностью почитать книгу – так постепенно ваш мозг поверит, что вы счастливы, и будет притягивать все самое лучшее в вашу жизнь.

Маникюр – тоже маленькая радость. Главред собрал самые модные варианты маникюра на лето 2020 – обязательно посмотрите нашу фотогалерею, там образцы самых лучших вариантов летнего маникюра.

Модный летний маникюр 2020 – главные тренды на лето

1

Радужный омбре

На смену спокойным пастельным краскам пришли неоновые с перчинкой. Модный маникюр омбре поражает великолепием оттенков красного, желтого, зеленого и синего, которые разливаются на ногтях, словно радуга после теплого летнего дождя.

2

Бабочки и божьи коровки на ногтях

Лето – это также красивый маникюр на короткие ногти с бабочками, пчелами, божьими коровками и муравьями. Видимо, все катастрофически устали от стен, и хотят прогулок в парке, посиделок на берегу реки или озера, и увидеть насекомых. Именно такой маникюр начали в последнее время выставлять модницы на своих страницах в Инстаграм.

3

Геометрия на ногтях и абстракция

Нюдовые ногти – идеальная основа для линий – продольных, поперечных или кривых, черных или цветных. Если хотите визуально удлинить ногти, тогда нарисуйте по центру каждого ногтя продольную линию. Поперечные линии чаще всего рисуют по две. Кроме того, свежий тренд – рисовать на ногтях кривые или абстрактные рисунки.

4

Фольга на ногтях

Мы все очень сильно соскучились по праздникам – настоящим, многолюдным, с общением и посиделками до утра. Поэтому в тренды выбился стильный маникюр с фольгой на короткие ногти – это светлая основа и мелкие блестки, хаотично разбросанные по ногтям: их закрепляют прозрачным лаком. Этот маникюр не такой надоедливый, как глиттер на ногтях, который делают все, кому не лень.

5

Моря и океаны

Морские волны появились на ногтях еще весной, и перекочевали в лето – потому что мы пока не знаем, каким оно будет, и увидим ли мы моря и океаны. Маникюр с волнами – яркие воспоминания о путешествиях, а также мечты о них. Волны – это самый актуальный маникюр на короткие ногти на лето.

6

Многоцветный френч

Французский маникюр зашел в 2020 год через парадные двери – ему "позволили" быть в тренде, если он сбросит все лишнее и станет сдержанным и минималистичным. Мы уже начали привыкать к аккуратным ноготкам с тоненькой, едва заметной "улыбкой" у края ногтя. Но летом френч опять заиграл красками – он стал желтым, оранжевым и радужным – потому что хочется радости и приятных эмоций. Обратите внимание, что полоска у края ногтя – очень тоненькая, почти символическая.

7

Маникюр с сухоцветами

Летний маникюр 2020 усеян цветами – сухими, миниатюрными и невероятно красивыми. В зависимости от того, на каком уровне ваше мастерство – вы можете на ногтях, покрытых прозрачным лаком, нарисовать крохотные цветы, или приклеить сухоцветы (по принципу фольги) и зафиксировать их несколькими слоями прозрачного лака, или сделать нежный маникюр гель лаком с цветами сухоцветами, которые застыли внутри. Ногти с сухоцветами – это маленький шедевр, на который хочется смотреть вечно.

8

Маникюр разные руки с маками

Покрасьте ногти на одной руке белым лаком, на второй – красным, и на белых ногтях рисуйте маки. Маникюр разные руки сейчас в тренде, поэтому вы получите любимые цветы на ногтях и модный маникюр. И не только белыми и красными могут быть руки: если маки сделаете розовыми, то одна рука белая, а другая розовая. Пробуйте разные сочетания цветов, кроме того, маки тоже могут быть не только красными или розовыми – в природе бывают белые, желтые, фиолетовые и голубые.

9

Маникюр одуванчик

Любимец народа вот уже несколько месяцев - удивительный маникюр одуванчик. Кстати, одуванчик – это символ солнца, света, верности и счастья. Вряд ли все те, кто рисует на ногтях эту красоту, задумываются о смысле, но чисто подсознательно их выбор понятен – сегодня все хотят солнца, света и побольше ощущения счастья. Что касается дизайна ногтей, то одуванчиков много не бывает – можете нарисовать на безымянном ноготке одуванчик, а можете усыпать ими все ногти. В любом случае, этот маникюр – потрясающий, перед ним устоять сложно. Творите и наслаждайтесь красотой на своих ногтях!

10

Лимонный маникюр на короткие ногти

Летом желтый царит во всем, именно поэтому яркий маникюр желтого цвета достоин внимания. Сам по себе цвет лимона и шкурки банана лучше не перегружать разнообразными рисунками, а комбинировать его с черным цветом. Черный цвет смягчает яркий желтый, и подчеркивает его оттенок. Кроме того, черный добавляет изысканности и изящества. Кстати, желтый маникюр идеально смотрится на коротких ногтях, а это в наше время – огромный плюс.

Читайте такжеМятный маникюр 2020 - самый нежный маникюр на лето: новинки и фотоНапомним, ранее сообщалось, яркий и одновременно спокойный, изумрудный цвет, который ассоциируется с северным сиянием и богатством, может стать основой роскошного маникюра на лето – ногти словно драгоценные камни. Такой маникюр не нуждается в украшениях – он сам украшает руки, поэтому цветы или камушки в этом случае будут неуместны.