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Элегантный маникюр кошачий глаз – изумруды и гранаты на ногтях: фото

Адриана Бубновская

Фэшн-эксперт, журналист

31 мая 2020, 13:00

Если в основе дизайна ногтей черный или темно-синий лак, то эффект кошачьего глаза создаст завораживающий космический маникюр.

  • Маникюр кошачий глаз 2020 Instagram
  • Маникюр кошачий глаз 2020 Instagram
  • Маникюр кошачий глаз 2020 Instagram
  • Маникюр кошачий глаз 2020 Instagram
  • Маникюр кошачий глаз 2020 Instagram
  • Маникюр кошачий глаз 2020 Instagram
  • Маникюр кошачий глаз 2020 Instagram
  • Маникюр кошачий глаз 2020 Instagram
  • Маникюр кошачий глаз 2020 Instagram
  • Маникюр кошачий глаз 2020 Instagram
  • Маникюр кошачий глаз 2020 Instagram
  • Маникюр кошачий глаз 2020 Instagram
  • Маникюр кошачий глаз 2020 Instagram
  • Маникюр кошачий глаз 2020 Instagram
  • Маникюр кошачий глаз 2020 Instagram

Обычно маникюр кошачий глаз забирается на вершину модного олимпа в то время, когда хочется праздника, сказок и тепла. Но вот уже несколько недель такие ногти появляются в Инстаграм со скоростью света – по всей видимости, все хотят чуда!

Женщины во всем мире ежедневно создают красоту, которая завораживает, и выставляют ее на всеобщее обозрение - все для того, чтобы получить каплю внимания и позитивных отзывов.

Мы уже говорили о том, что в последнее время многие женщины научились создавать роскошный маникюр в домашних условиях – карантин заставил заняться собой. Тем не менее, маникюр кошачий глаз требует особого мастерства, поэтому и заслуживает внимания.

Для того, чтобы создать "кошачий глаз", сначала красят ногти цветом на выбор. Затем используют специальный лак с металлическими пигментами.

Идея в том, чтобы ваши ногти выглядели как кошачьи глаза – для этого перемещают металлические пигменты на ногтевом ложе в нужном направлении с помощью небольшого магнита. В зависимости от того, как вы направите магнит, частички металла соберутся в определенные узоры.

На выходе вас ждет блестящий маникюр оригинального цвета, в котором можно утонуть. Создается впечатление, что вы смотрите в глубину драгоценного камня, и видите сотни оттенков одного цвета.

А сейчас, на перекрестке весны и лета, появилась масса потрясающих вариантов дизайна ногтей в стиле кошачий глаз.

Главред собрал самые главные тренды маникюра кошачий глаз 2020 на лето – посмотрите нашу фотогалерею, там собраны самые свежие образцы.

Модный маникюр кошачий глаз - тренды на лето

Космос на ногтях

Если в основе дизайна ногтей черный, темно-синий или фиолетовый лак, то эффект кошачьего глаза создаст нереальный, завораживающий космический маникюр. Вы можете просто любоваться переливами "микро-звезд", или еще немного пофантазировать. Скажем, можно оставить несколько ногтей белыми и добавить наклейки птичек – получится очень красивый маникюр. Можно пойти дальше, и несколько ногтей оставить бесцветными, и на них нарисовать (приклеить наклейки) инопланетян.

Изумрудный маникюр

Яркий и одновременно спокойный, изумрудный цвет, который ассоциируется с северным сиянием и богатством, может стать основой роскошного маникюра на весну и лето – ногти словно драгоценные камни. Такой маникюр не нуждается в украшениях – он сам украшает руки, поэтому цветы или камушки в этом случае будут неуместны.

Гранатовый маникюр

Вспомните, как потрясающе переливаются на солнце семена спелого граната в сочной мякоти! Именно так выглядят красные или бордовые ногти кошачий глаз – глубокий насыщенный цвет, в котором можно растворится. Этот яркий маникюр не терпит украшений, зато он отлично подходит под любую одежду и станет находкой для тех, кто ищет элегантный дизайн ногтей.

Читайте такжеМятный маникюр 2020 новинки – макаруны на ногтях и мятный френч: фотоНапомним, ранее сообщалось, летний французский маникюр на короткие ногти будет желтым, оранжевым и радужным – потому что хочется радости и приятных эмоций. Обратите внимание, что полоска у края ногтя – очень тоненькая, почти символическая.

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