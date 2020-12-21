Курс на серебро: модные серебристые платья на Новый год 2021 - фото

Встречайте Новый год 2021 в серебристом платье! Оно сейчас в трендах, оно прекрасно, и оно наиболее идеально подходит для того, чтобы уверенно, с высоко поднятой головой и светящимися от радости глазами войти в год Белого металлического Быка. И даже если у вас будет скромный праздник в узком семейном кругу, сложный и местами очень непонятный 2020 год заслужил, чтобы его провели достойно. Превратите 31 декабря в настоящий праздник с помощью блестящего, эффектного наряда, сотканного из серебристых оттенков, чтобы животное-хозяин 2021 года было к вам благосклонно! В конце концов, одежда создает атмосферу, и нужно это ее свойство использовать с максимальной выгодой для себя.

При этом учтите, что детали имеют значение. Поэтому позаботьтесь и о прическе на Новый год. В нашем материале Самые модные прически на Новый год 2021, чтобы сиять можете более подробно узнать о стильных вариантах причесок на праздники.

Кроме того, важен и маникюр. Идеально к платью серебристого оттенка подойдут белые ногти. О самых модных вариантах дизайна ногтей на Новый год 2021 можете узнать в нашем материале Сказочный белый маникюр на Новый год 2021 со снежинками и фольгой.

Конечно, эти новогодние праздники могут кардинально отличаться от того, что было в вашей жизни до этого. Тем не менее нужно сделать все возможное и невозможное, чтобы Новый год остался в вашей памяти насыщенным, теплым и любимым праздником. Отбросьте в сторону привычные красные, черные и золотистые наряды, и держите курс на серебро!

Кроме того, вы можете уже сегодня добавить немного серебристого оттенка в свою повседневную жизнь, и приблизить праздник своим легким ненавязчивым сиянием. Мы уже вошли в новогодние праздники, так почему бы не "возглавить" их и не подарить всем, кто вас окружает, немного света и предпраздничного хорошего настроения?!

Если вернуться в новогодний вечер, то для празднования можете обернуться серебром с головы до ног, и будете в тренде. Это может быть серебристое платье любого фасона или брючный костюм цвета серебра. Правда, если вещей серебристых оттенков в вашем шкафу нет, или по каким-то причинах этот цвет вас отталкивает, то альтернатива тоже есть: подойдут платья, юбки, блузки или костюмы бежевого, кремового, пудрового розового и нежно-голубого оттенков.

Новогодние платья 2021 / Instagram

Тем не менее, если планируете поход в магазин специально для того, чтобы приобрести наряд на Новый год 2021, то советуем вооружиться нашими советами. Дело в том, что серебристый цвет сейчас на вершине модного Олимпа, и серебристые вещи после праздников смогут перекочевать в повседневный гардероб.

Например, серебристая блузка станет основой для множества зимних образов. Кроме того, можете поискать стильный серебристый шарф, который украсит любой наряд светлого оттенка.

Самый удачный серебристый элемент гардероба в этом году – серебристые штаны. Вы можете блистать в них, встречая Новый год, а потом в сочетании со спокойным нейтральным "верхом" надеть на деловую встречу.

Серебристые брюки 2021 / Instagram

Еще один важный момент – в этом году можете смело сочетать серебро и золото. Именно поэтому, если будете в серебристом платье, то смело украшайте шею золотистой цепочкой.

Мы собрали для вас фотогалерею модных новогодних платьев серебристого цвета на Новый год 2021 – обязательно посмотрите на платья неземной красоты, ведь они заслуживают внимания (галерея в самом начале статьи).