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Нужно сделать всего 1 движение: как сделать так, чтобы вещи не электризовались

Юрий Берендий
12 августа 2024, 20:57
62
Когда одежда электризуется, она может прилипать к телу и вызывать электрические разряды при прикосновении. Главред выяснил, как избавиться от статики на вещах.
Нужно сделать всего 1 движение: как сделать так, чтобы вещи не электризовались
Как сделать так, чтобы вещи не электризовались - как избавиться от статики / Коллаж Главред, фото: скриншот из видео

Электризация одежды возникает из-за накопления статического электричества на ткани, что происходит, когда разные материалы трутся друг о друга. Это часто случается в сухих условиях или в холодное время года, когда влажность воздуха низкая. О том, как сделать так, чтобы одежда не электризовалась рассказала имидж-консультант и персональный стилист Линдси Вайнер в видео на YouTube канале "ehowbeauty".

Как избавиться от статического электричества на вещах

По ее словам, один из самых простых способов избавиться от него - просто открыть окно.

"Или, если вы не хотите этого делать, приобретите увлажнитель воздуха и добавьте влаги в воздух. Часто именно сухой воздух является самым большим виновником возникновения статического электричества. Итак, это два простых способа избавиться от статического электричества", - рассказала она.

Что делать, чтобы не било током от одежды

Кроме того, избавиться от статического электричества можно с помощью подручных средств, которые есть в доме.

"Например, вы можете взять проволочную вешалку. Все, что вам нужно сделать, это взять длинную сторону вешалки и спустить ее вниз по одежде. Продолжайте это делать, пока все зацепки не исчезнут", - советует стилист.

Смотрите видео о том, как убрать статическое электричество на одежде:

Что известно о "eHow"

eHow - это онлайн-справочник с множеством статей и 170 000 видео, содержащих пошаговые инструкции. Статьи и видео eHow создаются фрилансерами и охватывают широкий спектр тем, сгруппированных в иерархию категорий. Любой пользователь eHow может оставлять комментарии или ответы, но только авторы, с которыми заключен контракт, могут вносить изменения в статьи. Корреспонденты работают на внештатной основе, получая оплату за каждую статью. eHow часто называют "фермой контента", сообщает Википедия.

Тренер по стилю Сара Райан акцентирует внимание на том, что такой метод позволяет перенести статический заряд с одежды на металл вешалки

"Поэтому не используйте эти бутафорские вешалки, они не подойдут, они не переносят статическое электричество. Убедитесь, что это проволочная вешалка, но будьте осторожны, чтобы не задеть одежду", - добавила она.

Чем побрызгать платье, если нет антистатика

Персональный стилист Линдси Вайнер указывает на то, что для того, чтобы избавиться от статического электричества на одежде можно использовать обычный лосьон.

"Просто возьмите его и нанесите на ноги. Он не только сделает вашу кожу чрезвычайно мягкой, но и будет действовать как барьер и бороться со сцеплением статического электричества. Таким же образом вы можете использовать лак для волос. Просто сбрызните юбку лаком, и это снимет статическое электричество", - говорит она.

Другой вариант - зайти в ванную, намочить руки и вытереть наэлектризованную одежду.

"Это также снимет статическое электричество", - резюмировала Линдси Вайнер.

Сара Райан подтверждает, что статика появляется на одежде из-за нехватки влаги.

"Как мы знаем, статические заряды возникают из-за недостатка влаги в тканях, поэтому если сбрызнуть одежду и дать ей немного времени, чтобы она впитала ее, это снимет статические заряды с вашей одежды. Дайте ей высохнуть, вы же не хотите выходить на улицу во влажной одежде, но это тоже сработает", - указывает она.

Какая одежда не электризуется

Стилист отмечает, что натуральные ткани, такие как хлопок или лен, естественным образом удерживают достаточно много воды и поэтому они менее склонны к образованию статического электричества.

"Зато полиэстер или смеси полиэстера и синтетических тканей - становятся более склонными к статическому электричеству. Поэтому мой совет - избегайте этих синтетических тканей, если можете", - резюмировала она.

Что известно о Саре Райан

Сара Райан - тренер по стилю, лауреат многих наград, бизнесвумен. Помогает женщинам, у которых много одежды, но нечего надеть, усовершенствовать свой личный стиль и обрести непоколебимую уверенность в себе. Ее видео и курсы посмотрели более полумиллиона человек по всему миру, а в журнале Woman's Way она была представлена как успешный предприниматель, который сделал себя сам.

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