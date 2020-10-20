УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Мода и красота

В моду вернулись впечатляющие леггинсы и лосины в стиле 80-х: фото

Адриана Бубновская

Фэшн-эксперт, журналист

20 октября 2020, 06:55

Иногда мы становимся заложниками постоянства и привычек, и покупаем черные леггинсы. Но это всего лишь леггинсы!

  • Модные лосины и леггинсы 2020-2021 Instagram
  • Модные лосины и леггинсы 2020-2021 Instagram
  • Модные лосины и леггинсы 2020-2021 Instagram
  • Модные лосины и леггинсы 2020-2021 Instagram
  • Модные лосины и леггинсы 2020-2021 Instagram
  • Модные лосины и леггинсы 2020-2021 Instagram
  • Модные лосины и леггинсы 2020-2021 Instagram
  • Модные лосины и леггинсы 2020-2021 Instagram
  • Модные лосины и леггинсы 2020-2021 Instagram
  • Модные лосины и леггинсы 2020-2021 Instagram
  • Модные лосины и леггинсы 2020-2021 Instagram
  • Модные лосины и леггинсы 2020-2021 Instagram
  • Модные лосины и леггинсы 2020-2021 Instagram
  • Модные лосины и леггинсы 2020-2021 Instagram
  • Модные лосины и леггинсы 2020-2021 Instagram
  • Модные лосины и леггинсы 2020-2021 Instagram
  • Модные лосины и леггинсы 2020-2021 Instagram

Лосины и леггинсы пустили такие глубокие корни в нашу повседневную жизнь, поэтому без преувеличения их уже можно назвать классикой, ведь в моде они уже навсегда!

Эти удивительные элементы гардероба очень удобны, поэтому многие женщины уже давно прикупили себе как минимум стильные узкие штаны нейтрального оттенка или из черного латекса, которые актуальны несколько сезонов подряд.

Конечно, и черные лосины, и черные леггинсы – это проверенный и гарантированно выигрышный вариант, который можно сочетать с любым верхом. Все ограничивается только тем, насколько вы готовы открыться миру, или наоборот, закрыться от него. В любом случае, с такими штанами вы можете создать несметное количество модных ансамблей.

Тем не менее, ее величество Мода не обходит стороной лосины и леггинсы, и каждый сезон колдует над тем, чтобы удивить нас, порадовать и порой зачечь в сердце искру воспоминаний о прошлом – например, в трендах блестящие лосины в стиле 80-х.

Кстати, тут у вас, наверное, возник вопрос – чем отличаются лосины от леггинсов? Все просто: лосины – это самый простой крой без лишних швов, а леггинсы – сложный крой, интересные вставки и разные ткани. И те, и другие – удобны, актуальны и делают акцент на фигуре.

Так вот, сегодня мы расскажем вам, какие лосины и леггинсы в трендах, а в нашей фотогалерее вы найдете образцы для понимания того, что в моде, без лишних слов.

Модные леггинсы и лосины осень-зима 2020-2021: на что обратить внимание

В моде не-черные оттенки

Иногда мы становимся заложниками постоянства и привычек, и покупаем черные леггинсы. "Но это всего лишь леггинсы!", - скажите себе, и обратите внимание на варианты земляных оттенков: зеленый, коричневый, серый, сланцевый, а также марсала, оливковый, кирпичный. Выйдите из зоны комфорта, и ощутите невероятные НОВЫЕ эмоции, которые подарят вам крылья!

Модные лосины и леггинсы 2020-2021
Модные лосины и леггинсы 2020-2021 / Instagram

Леггинсы с разрезом сбоку или спереди

Если хотите выглядеть сногсшибательно, тогда ищите элегантные леггинсы, которые украшают мелкие вырезы внизу по боковому шву или по центру. Такие леггинсы произведут настоящий фурор, ведь они выглядят очень оригинально, стильно и…креативно!

Модные лосины и леггинсы 2020-2021 / Instagram

Снова в моде кожаные и виниловые лосины

Если вы испытываете слабость к коже, то специально для вас в моде кожаные леггинсы. Мы уже говорили выше, что это уже классика, которая красиво сочетается или со светлым верхом, или с одеждой того же оттенка, например, черные леггинсы и черный пиджак, свитер или топ.

А для тех, кто хочет выглядеть сногсшибательно, в моду пришли блестящие виниловые лосины. Они станут находкой для тех, кто хочет сразить всех наповал.

Модные лосины и леггинсы 2020-2021
Модные лосины и леггинсы 2020-2021 / Instagram

В трендах лосины с прорезью для пятки

Вас окутают воспоминания о прошлом, когда вы узнаете, что в моду вернулись лосины, которые обычно носят в школу девочки. В 90-х годах такие были безумно популярны среди школьниц. А еще их часто носят на танцы – они отлично сидят и не подтягиваются. Так вот, смело покупайте эти лосины, тем более что они визуально вытягивают ноги. Тут цвет не имеет значения – акцент на фасон.

Модные лосины и леггинсы 2020-2021 / Instagram

Какие еще леггинсы и лосины в моде в сезоне осень-зима 2020-2021:

  • В трендах замшевые и бархатные лосины.
  • В моде леггинсы с цветными блоками.
  • В моде лосины с принтами – змеиным, леопардовым, цветочным или клетчатым.

Мода осень-зима 2020-2021 – о чем сообщалось ранее:

мода тренды мода 2020 женские брюки модные брюки лосины мода осень 2020 мода осень зима 2020 2021
Сейчас вы просматриваете новость «В моду вернулись впечатляющие леггинсы и лосины в стиле 80-х: фото». О всех модных мировых трендах и секретах красоты читайте в разделе Мода. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Новости партнеров

Последние новости

06:56
Начинается война против Путина, где Украина будет передовым бастионом
06:55
В моду вернулись впечатляющие леггинсы и лосины в стиле 80-х: фото Фото
06:29
Тихий убийца: Навальный назвал главные симптомы отравления Новичком Видео
06:03
Ввод войск РФ в Карабах: в Ереване назвали условия Видео
05:32
Почему Украину терроризируют пожары: климатолог назвала причины
Реклама
05:06
Ученые выяснили, каша из какой крупы очень полезна для тела
04:46
С Днем Сергея – открытки и красивые поздравления в прозе и стихах Фото
04:25
Обворожительная французская стрижка гаврош из 50-х опять в моде - фото Фото
04:24
Война в Нагорном Карабахе: в Баку призвали армян к борьбе за Сочи, Грузию и Краснодар Видео
03:48
Звезда Marvel обнажилась для выборов в США
03:01
В оппозиции Беларуси анонсировали сокрушение режима Лукашенко Видео
03:00
Климатолог указала на катастрофу с обмелением рек и исчезновением рыбы
02:15
Гороскоп на 21 октября для всех: "всесильность" и возрастание дара Видео
02:09
В Запорожье мужчина украл урну с избирательного участка для улиток
01:34
Закончил и отвернулся: эксперты объяснили, почему мужчины спят после секса
00:55
Как распространяется Covid-19 за столом: названо самое опасное место Видео
00:19
День повара – деликатесные поздравления в прозе и стихах, открытки
19 октября, понедельник
23:56
В Ивано-Франковске уволен весь состав областной избирательной комиссии
23:51
Опубликованы фото чудовищных последствий засухи в Крыму Фото Видео
23:29
В Офисе президента "приняли к сведению" решение суда по книге о Стусе Видео
Реклама
23:14
Коронавирус в Украине пересек психологическую отметку в 300 тысяч зараженных Видео
22:40
Зеленский озвучил условие введения жесткого карантина Видео
22:33
Пашинян рассказал, почему Россия имеет право на АТО в Карабахе Видео
22:02
Экс-нардеп после срока за убийство пошел кандидатом на местные выборы
22:01
Во Франции в ответ на обезглавливание учителя опубликуют религиозные карикатуры Видео
22:00
Что такое игра Among Us и почему она стала мировым хитом
21:34
Самые опасные дни октября: 9-дневная магнитная буря станет сильнейшей за годы Видео
21:31
"Конец мира наступит в 2020 году": в NASA предупредили о падении астероида Видео
21:23
Как не попасться в лапы - в Нацбанке предупредили украинцев о популярном мошенничестве
21:07
В одном из областных центров Украины коронавирус лечат по телефону Видео
21:06
Гороскоп на 20 октября для всех: вознаграждение за улыбку и укрощение болезней Видео
21:03
1500 вместо 300: на запрещенной книге о Стусе начали зарабатывать аферисты Видео
20:45
Сидоренки-Сидоренки 2 сезон 1 и 2 серия обзор 19-10-2020 Видео
20:43
В Кабмине рассказали о том, какая судьба ждет Минские соглашения
20:10
"Как школьница": Валерия удивила пикантным фото
20:02
Пьяные бегали голыми: поезд Киев-Львов остановили из-за шумных девушек Видео
19:57
Дистанционка из-за карантина: врач дал неожиданный прогноз Видео
19:55
Маски, респираторы и антисептик: киевским медикам передали гумпомощь
19:52
Чешского премьера в телеэфире назвали дебилом Видео
19:28
Киев подсчитал, сколько лет уйдет на реинтеграцию Донбасса Видео
Реклама
19:25
Рост, сила и обьем волос: ученые назвали рыбу, улучшающую волосы Видео
19:10
Назван лучший ужастик 2020 года — СМИ Видео
19:06
Под Киевом больная коронавирусом кандидат пришла на встречу с избирателями Видео
19:05
Время пугающего маникюра на Хэллоуин 2020 настало: модные идеи и фото Фото
18:50
Как очистить кухонную губку: 5 простых способов Видео
18:50
Каждый третий ПЦР-тест не распознает коронавирус Видео
18:45
Катастрофа Боинга МАУ под Тегераном: Иран принял важное решение Видео
18:39
Климатолог поведала, какие проблемы в Украине с водой и смогом
18:37
Вопреки COVID-19: Госстат обнародовал оптимистичные данные по смертности
18:19
"Мы это видели в Италии": в Харькове критическая ситуация с Cоvid-19 Видео
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеАрхив
©2002-2020, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять