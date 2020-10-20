В моду вернулись впечатляющие леггинсы и лосины в стиле 80-х: фото

Лосины и леггинсы пустили такие глубокие корни в нашу повседневную жизнь, поэтому без преувеличения их уже можно назвать классикой, ведь в моде они уже навсегда!

Эти удивительные элементы гардероба очень удобны, поэтому многие женщины уже давно прикупили себе как минимум стильные узкие штаны нейтрального оттенка или из черного латекса, которые актуальны несколько сезонов подряд.

Конечно, и черные лосины, и черные леггинсы – это проверенный и гарантированно выигрышный вариант, который можно сочетать с любым верхом. Все ограничивается только тем, насколько вы готовы открыться миру, или наоборот, закрыться от него. В любом случае, с такими штанами вы можете создать несметное количество модных ансамблей.

Тем не менее, ее величество Мода не обходит стороной лосины и леггинсы, и каждый сезон колдует над тем, чтобы удивить нас, порадовать и порой зачечь в сердце искру воспоминаний о прошлом – например, в трендах блестящие лосины в стиле 80-х.

Кстати, тут у вас, наверное, возник вопрос – чем отличаются лосины от леггинсов? Все просто: лосины – это самый простой крой без лишних швов, а леггинсы – сложный крой, интересные вставки и разные ткани. И те, и другие – удобны, актуальны и делают акцент на фигуре.

Так вот, сегодня мы расскажем вам, какие лосины и леггинсы в трендах, а в нашей фотогалерее вы найдете образцы для понимания того, что в моде, без лишних слов.

Модные леггинсы и лосины осень-зима 2020-2021: на что обратить внимание

В моде не-черные оттенки

Иногда мы становимся заложниками постоянства и привычек, и покупаем черные леггинсы. "Но это всего лишь леггинсы!", - скажите себе, и обратите внимание на варианты земляных оттенков: зеленый, коричневый, серый, сланцевый, а также марсала, оливковый, кирпичный. Выйдите из зоны комфорта, и ощутите невероятные НОВЫЕ эмоции, которые подарят вам крылья!

Модные лосины и леггинсы 2020-2021 / Instagram

Леггинсы с разрезом сбоку или спереди

Если хотите выглядеть сногсшибательно, тогда ищите элегантные леггинсы, которые украшают мелкие вырезы внизу по боковому шву или по центру. Такие леггинсы произведут настоящий фурор, ведь они выглядят очень оригинально, стильно и…креативно!

Модные лосины и леггинсы 2020-2021 / Instagram

Снова в моде кожаные и виниловые лосины

Если вы испытываете слабость к коже, то специально для вас в моде кожаные леггинсы. Мы уже говорили выше, что это уже классика, которая красиво сочетается или со светлым верхом, или с одеждой того же оттенка, например, черные леггинсы и черный пиджак, свитер или топ.

А для тех, кто хочет выглядеть сногсшибательно, в моду пришли блестящие виниловые лосины. Они станут находкой для тех, кто хочет сразить всех наповал.

Модные лосины и леггинсы 2020-2021 / Instagram

В трендах лосины с прорезью для пятки

Вас окутают воспоминания о прошлом, когда вы узнаете, что в моду вернулись лосины, которые обычно носят в школу девочки. В 90-х годах такие были безумно популярны среди школьниц. А еще их часто носят на танцы – они отлично сидят и не подтягиваются. Так вот, смело покупайте эти лосины, тем более что они визуально вытягивают ноги. Тут цвет не имеет значения – акцент на фасон.

Модные лосины и леггинсы 2020-2021 / Instagram

Какие еще леггинсы и лосины в моде в сезоне осень-зима 2020-2021:

В трендах замшевые и бархатные лосины.

В моде леггинсы с цветными блоками.

В моде лосины с принтами – змеиным, леопардовым, цветочным или клетчатым.

Мода осень-зима 2020-2021 – о чем сообщалось ранее: