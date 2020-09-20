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Симпатичные брюки из эпохи джаза вернулись в моду на осень-зиму: фото

Адриана Бубновская

Фэшн-эксперт, журналист

20 сентября 2020, 04:35

Если ищете новые брюки на осень-зиму 2020-2021 – ориентируйтесь на удобство и внутреннее ощущение – а вы должны ощущать себя прекрасной.

  • Модные брюки осень-зима 2020-2021 Instagram
  • Модные брюки осень-зима 2020-2021 Instagram
  • Модные брюки осень-зима 2020-2021 Instagram
  • Модные брюки осень-зима 2020-2021 Instagram
  • Модные брюки осень-зима 2020-2021 Instagram
  • Модные брюки осень-зима 2020-2021 Instagram
  • Модные брюки осень-зима 2020-2021 Instagram
  • Модные брюки осень-зима 2020-2021 Instagram
  • Модные брюки осень-зима 2020-2021 Instagram
  • Модные брюки осень-зима 2020-2021 Instagram
  • Модные брюки осень-зима 2020-2021 Instagram
  • Модные брюки осень-зима 2020-2021 Instagram
  • Модные брюки осень-зима 2020-2021 Instagram
  • Модные брюки осень-зима 2020-2021 Instagram
  • Модные брюки осень-зима 2020-2021 Instagram

Женские брюки не так давно стали ярким элементом женского гардероба – представьте себе, широкое распространение в Европе они получили только в начале 20 века. А до этого женщинам не только запрещали их носить, но и даже жестоко наказывали за это – в частности, в Риме. Поэтому нам повезло, ведь мы можем носить брюки и нам это ничем не грозит. Сомнительная радость, скажут некоторые из вас, и будут правы.

Конечно, в современном мире глупо слишком много внимания уделять вещам и говорить об их ценности – ведь это всего лишь элемент одежды, который создан для того, чтобы нам было комфортно, и чтобы мы выглядели красиво.

Тем не менее, хотелось бы особо подчеркнуть – за потрясающие женские брюки в том виде, в котором они дошли до нас, мы обязаны великой Коко Шанель.

Именно благодаря французской кутюрье появились невероятные брюки и костюмы, которые подчеркивают женственность, они удобны, и в них каждая женщина могла чувствовать себя превосходно.

Наверное, в этом и есть глубинная суть женских брюк. Поэтому, если ищете себе новые брюки на осень-зиму 2020-2021 – ориентируйтесь на удобство и внутреннее ощущение – а вы должны ощущать себя прекрасной.

Конечно же, важно учитывать и модные тенденции, ведь старомодный силуэт сведет на нет все ваши ощущения.

Сегодня мы расскажем вам о том, какие женские брюки в моде в сезоне осень-зима 2020-2021, а в нашей фотогалерее собраны образцы для понимая того, на что ориентироваться.

Модные женские брюки осень-зима 2020-2021: горячие тренды

Очень широкие брюки в стиле 60-х

Широкие штаны сумели окончательно вытеснить скинни. Модные широкие брюки осень-зима 2020-2021 ко всему еще и длинные, поэтому обувь в них просто тонет. Такие брюки нужно сочетать с четким верхом, который красиво выделяет фигуру. Как правило, широки брюки сами по себе очень самодостаточные, поэтому украшений на них не особо ищите.

Модные брюки осень-зима 2020-2021
Модные брюки осень-зима 2020-2021 / Instagram

Ориентируемся на изящные брюки с разрезами спереди

Если хотите выглядеть сногсшибательно, тогда ищите элегантные узкие брюки, которые украшают мелкие вырезы внизу по переднему шву. Такие брюки способны не только стать частью вашего образа, но и произвести настоящий фурор. Разрезы могут быть небольшими, или подниматься почти до колена – в любом случае, они эффектно выглядят и превращают тех, кто их носит, в центр вселенной.

Модные брюки осень-зима 2020-2021
Модные брюки осень-зима 2020-2021 / Instagram

Широкие брюки с разрезами сбоку – хит сезона

Разрезы на боковых швах – от уровня колена вниз - подарят невероятное ощущение свободы и комфорта. Вряд ли эти брюки подойдут для похода на работу, где требуют соблюдать дресс-код, но для прогулок и встречи с подругами и похода в гости сложно найти что-то более удачное. Как правило, такие брюки пошиты из уютной мягкой ткани.

Модные брюки осень-зима 2020-2021
Модные брюки осень-зима 2020-2021 / Instagram

Брюки-бананы из 40-х опять с нами

Стильные женские брюки-бананы из эпохи джаза вернулись к нам на осень-зиму 2021 и обещают стать ярким трендом сезона. В продаже уже сегодня можно найти симпатичные варианты модных осенних оттенков. В этом сезоне брюки-бананы рекомендуется сочетать с пиджаком классического кроя.

Модные брюки осень-зима 2020-2021
Модные брюки осень-зима 2020-2021 / Instagram

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