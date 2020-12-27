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В поисках вдохновения: простой и модный новогодний макияж 2021 - фото

Адриана Бубновская

Фэшн-эксперт, журналист

27 декабря 2020, 00:25

Наряды красного цвета - это не то, в чем стоит встречать Новый год Быка. Но красные губы – это совершенно другая история.

  • Макияж на Новый год 2021 Instagram
  • Макияж на Новый год 2021 Instagram
  • Макияж на Новый год 2021 Instagram
  • Макияж на Новый год 2021 Instagram
  • Макияж на Новый год 2021 Instagram
  • Макияж на Новый год 2021 Instagram
  • Макияж на Новый год 2021 Instagram
  • Макияж на Новый год 2021 Instagram
  • Макияж на Новый год 2021 Instagram
  • Макияж на Новый год 2021 Instagram
  • Макияж на Новый год 2021 Instagram

2020-й год прошел под девизом – минимум макияжа. Наверное, многие из вас обратили внимание на то, что в косметичке полно средств для красоты, которыми вы практически не пользовались – все сиротливо ждет своего звездного часа, где нет места маскам для лица. И такой час наступил - это новогодние праздники! И даже если Новый год 2021 вы будете встречать в узком семейном кругу, то это тоже повод выглядеть красиво, роскошно и непревзойдённо.

Главное и самое первое, что вы должны сделать – это отложить куда-то подальше домашнюю одежду и поискать в шкафу сияющее платье. Для того чтобы Новый год 2021 был к вам благосклонен, важно учесть то, в чем можно праздновать, а в чем нельзя – в нашем материале В чем встречать Новый год 2021, чтобы задобрить Быка об этом можете узнать подробнее.

Платье – это только половина дела. Важна также прическа и макияж – именно после того, когда вы поколдуете над своим лицом, у вас появится то самое новогоднее, сказочное и мечтательно настроение, которое и должно быть присуще настоящему празднику.

Конечно, для того чтобы встретить Новый год дома, необязательно записываться в салон красоты – в домашних условиях при помощи наших простых рекомендаций вы сможете создать праздничный макияж.

В нашей фотогалерее вы найдете образцы новогоднего макияжа – посмотрите, и возможно у вас вырастут крылья и желание накраситься так, как девушки на этих фото из Instagram.

Простой и модный макияж на Новый год 2021

Красная помада

Наряды красного цвета, по словам знающих экспертов, это не то, в чем стоит встречать Новый год Белого металлического Быка, ведь он может за это на вас рассердиться. Но красные губы – это совершенно другая история. Очень часто, когда мы выбираем макияж на Новый год, то первое, что приходит в голову, это именно красная помада. Она яркая, эффектная и способна молниеносно спасти любой образ и вознести его до небывалых высот, а также создать нужное романтическое настроение. Для того чтобы образ был завершенным - сделайте черную крылатую подводку на глазах.

Макияж на Новый год 2021 / Instagram

Акцент на глаза

Если макияж – это не ваш конек, и вы не особо увлекаетесь косметикой, но хотите в новогодний вечер выглядеть неотразимо, то выход есть: нужно сделать акцент на глазах при помощи крылатой подводки или накладных ресниц. Только не пугайтесь – приклеить ресницы не составит особого труда – в нашем материале Как приклеить накладные ресницы и стать неотразимой найдете пошаговую инструкцию. Вот так просто, без особых усилий можете создать праздничный макияж и выглядеть роскошно, стильно и ярко.

Макияж на Новый год 2021
Макияж на Новый год 2021 / Instagram

Блеск – лучшее для праздника

Еще один очень простой способ сделать новогодний макияж 2021 в домашних условиях – это использовать блестящие тени. Не забудьте, что хозяин следующего года – Белый металлический Бык, поэтому сколько блеска вы ни возьмете – макияж точно не испортите. Только для начала используйте основу для теней или консилер – все для того, чтобы блестящие тени еще больше сияли.

Макияж на Новый год 2021
Макияж на Новый год 2021 / Instagram

макияж макияж глаз Новый год 2021
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