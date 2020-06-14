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Безусловно, эти босоножки без каблуков подарят ощущение свободы – фото

Адриана Бубновская

Фэшн-эксперт, журналист

14 июня 2020, 06:29

Лето без шлепанцев вряд ли можно представить, тем не менее, они в моде не всегда. В этом году в тренде варианты с квадратным носком.

  • Босоножки лето 2020 без каблуков Instagram
  • Босоножки лето 2020 без каблуков Instagram
  • Босоножки лето 2020 без каблуков Instagram
  • Босоножки лето 2020 без каблуков Instagram
  • Босоножки лето 2020 без каблуков Instagram
  • Босоножки лето 2020 без каблуков Instagram
  • Босоножки лето 2020 без каблуков Instagram
  • Босоножки лето 2020 без каблуков Instagram
  • Босоножки лето 2020 без каблуков Instagram
  • Босоножки лето 2020 без каблуков Instagram
  • Босоножки лето 2020 без каблуков Instagram
  • Босоножки лето 2020 без каблуков Instagram
  • Босоножки лето 2020 без каблуков Instagram
  • Босоножки лето 2020 без каблуков Instagram
  • Босоножки лето 2020 без каблуков Instagram
  • Босоножки лето 2020 без каблуков Instagram
  • Босоножки лето 2020 без каблуков Instagram
  • Босоножки лето 2020 без каблуков Instagram
  • Босоножки лето 2020 без каблуков Instagram
  • Босоножки лето 2020 без каблуков Instagram
  • Босоножки лето 2020 без каблуков Instagram
  • Босоножки лето 2020 без каблуков Instagram
  • Босоножки лето 2020 без каблуков Instagram
  • Босоножки лето 2020 без каблуков Instagram

Голова идет кругом от разнообразия легкой обуви на лето, которой нас завалила любительница ретро – ее величество Мода-2020. Сегодня никто не скажет, что его личные потребности проигнорировали – нет-нет, наоборот, ситуация сложилась так, что выбрать сложно.

Мы наконец ушли от той тенденции, когда модными были босоножки определенного фасона, и все полки магазинов ломились от них, а на улицах складывалось впечатление, что ты попал на волшебную фабрику обуви, точнее, на ее подиум.

Более того, мы живем в удивительно время, когда растаяли, словно лед на солнце, правила, которые давили на нас: скажем, чтобы женская обувь сочеталась с сумкой, а под юбку или платье только каблуки. Мир стал задыхаться об бесконечных "так нельзя", а "так можно". Поэтому сегодня в мире моды правит бал стиль Casual, который ориентируется только на характер того, куда вы собираетесь пойти.

Хотя, строгий дресс-код никто не отменял, и даже сегодня есть немало мест, куда разрешено входить только в закрытых туфлях.

Но мы сейчас не будем акцентироваться на исключениях, а расскажем о том, какие 10 вариантов легкой обуви без каблуков заслуживают внимания этим летом. Сделайте закладку этой странички – когда вы пойдете в магазин за обновкой, или будете выбирать босоножки в интернет-магазине, она вам поможет выбрать актуальный вариант.

Легкая женская обувь 2020 без каблуков – что носить летом

В моде шлепанцы с квадратным носком

Лето без шлепанцев вряд ли можно представить, тем не менее, они в моде не всегда. В этом году в тренде шлепанцы с квадратным носком – с огромным бантом или стеганые. Не стесняйтесь красок – выбирайте разноцветные шлепанцы, которые будут глаз радовать и обеспечат хорошее настроение.

Правда, если обувь берете яркую, тогда одежда должна быть более спокойных оттенков. Также ориентируйтесь на минималистичный дизайн – квадратный носок, и тонкие или даже прозрачные ремешки.

Босоножки лето 2020 без каблуков
Босоножки лето 2020 без каблуков / Instagram

Гламурные папины шлепанцы – чарующий тренд сезона

Женщины на карантине так привыкли к удобной домашней обуви, которая не жмет и позволяет легко обуться, что вполне логично, что в продаже можно найти чарующие и неординарные, но очень комфортные папины шлепанцы 2020.

Казалось бы, пляжный вариант, но нет – дизайнеры поколдовали над ними, и они стали интересными и порой даже изящными: вы можете найти модели с надписями, цветные, словно радуга, и нежных оттенков, которые добавляют образу легкости.

Босоножки лето 2020 без каблуков
Босоножки лето 2020 без каблуков / Instagram

Папины сандалии все еще в моде

Громоздкие "папины" сандалии 2020 впервые в своей истории стали популярными в 60-е и 70-е годы благодаря хиппи, которые ценили свободу, и феминисткам, которые носили их как противодействие жестким ограничениям на женское тело.

В последние несколько лет эти сандалии успешно господствуют на вершине модного олимпа и даже намека на то, что они исчезнут, нет. Меняются отдельные элементы, они становятся то грубее, то обретают более мягких очертаний. Они удобны, не слетают с ноги, благодаря чему их можно носить куда угодно, и им "открыли парадные двери" в мир женских платьев и юбок, потому что стилисты настаивают: "Чем страшнее, тем моднее".

Босоножки лето 2020 без каблуков
Босоножки лето 2020 без каблуков / Instagram

Модные босоножки в греческом стиле – для тех, кто любит классику

Эти сандалии уже можно записать в разряд классики – во-первых, у них многолетняя история, во-вторых, они никогда не выходят из моды. Поэтому если ищете универсальный вариант, который послужит вам долго (если возьмете из качественной кожи), тогда покупка будет удачной и выгодной.

Также в моде сейчас всевозможные модели с акцентом на еко – пробковая подошва, тканевые ремешки. Современные вариации не подразумевают, что должны быть ремешки, которыми нужно обвязывать лодыжку. Также обратите внимание на асимметрию, когда ремешки на обеих сандалиях "смотрят" в разные стороны. Если вы ищете обувь на низком ходу под платье – этот вариант подойдет идеально!

Босоножки лето 2020 без каблуков
Босоножки лето 2020 без каблуков / Instagram

Кроме того, можете пойти другим путем и выбрать модные кроссовки на лето – ранее Главред сделал подборку потрясающих вариантов на лето.

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