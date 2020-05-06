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Модные кроссовки лето 2020: топ-7 главных трендов - фото

Адриана Бубновская

Фэшн-эксперт, журналист

6 мая 2020, 19:40

Мода 2020 подготовила всем любителям ретро очередной роскошный подарок - стильные кроссовки из 70-х.

  • Модные кроссовки лето 2020 Instagram
  • Модные кроссовки лето 2020 Instagram
  • Модные кроссовки лето 2020 Instagram
  • Модные кроссовки лето 2020 Instagram
  • Модные кроссовки лето 2020 Instagram
  • Модные кроссовки лето 2020 Instagram
  • Модные кроссовки лето 2020 Instagram
  • Модные кроссовки лето 2020 Instagram
  • Модные кроссовки лето 2020 Instagram
  • Модные кроссовки лето 2020 Instagram
  • Модные кроссовки лето 2020 Instagram
  • Модные кроссовки лето 2020 Instagram
  • Модные кроссовки лето 2020 Instagram
  • Модные кроссовки лето 2020 Instagram
  • Модные кроссовки лето 2020 Instagram
  • Модные кроссовки лето 2020 Instagram
  • Модные кроссовки лето 2020 Instagram

Красота – это сила, доказано давно, много раз, и никто с этим не спорит. Но удобство сегодня важнее, поэтому кроссовки – это лучшая покупка, которую вы можете сделать в преддверии лета.

Мы можем любоваться изящными туфлями и даже приобрести их, но вряд ли они пригодятся нам в ближайшее время. Конечно, карантин потихоньку отменяют, но ритм жизни стал другим, и требует от нас быть готовыми к всевозможным маневрам.

Хорошо, что мода услышала наши потребности, и мы сегодня можем выбрать не только удобные кроссовки, но и красивые, в которых можно чувствовать себя королевой в любой ситуации. Тут, кстати, уместно будет сказать, что когда мы получаем комфорт, то все равно в итоге нам нужна красота.

Еще один немаловажный плюс в том, что мода 2020 многогранна, и не зациклена на кроссовках определенной модели. Ох, с ужасом вспоминаю те времена, когда в моде были какие-то кроссовки, и все их носили – эффект был такой, что спустя несколько месяцев тебя уже тошнило от кроссовок. Выбора особого не было, поэтому хочешь, не хочешь – а приходилось быть одной из миллионов.

Сегодня обувь не настолько надоедливая, есть выбор, который позволяет угодить всем.

Вот вам и позитив – вопреки той ситуации, в которой мы все оказались, это время щедрое, оно не давит на нас однообразием и не загоняет в жесткие рамки.

Главред собрал самые главные тренды летних кроссовок 2020 – посмотрите нашу фотогалерею, там, наверное, есть кроссовки вашей мечты.

Модные кроссовки лето 2020 – тренды

1

Кроссовки цвета мандарина и лимона

Одним из трендов летнего сезона, да и вообще всего года, стали оранжевый и желтый цвета. Именно поэтому кроссовки цвета мандарина и лимона, а также многоцветные кроссовки с вкраплением желтого и оранжевого – это то, что позволит вам выглядеть стильно и модно, не взирая на то, какую модель вы выберете.

2

Многоцветные кроссовки

Если вы ищете универсальные кроссовки, которые подойдут под любой ваш наряд, тогда будьте спокойны – в моде роскошные кроссовки с разноцветными вставками. Словно мозаика, такие кроссовки вдохновляют и наполняют жизнью, в них хочется неустанно ходить и покорять мир.

3

Ретро-кроссовки из 70-х

Мода 2020 подготовила всем любителям ретро очередной роскошный подарок – белые кроссовки с закругленным носком, которые были безумно популярными в 70-х, а потом спустя 20 лет опять вернулись в моду – в 90-х они произвели настоящий фурор. Аккуратные и изящные, они отлично впишутся под платье и юбку, - за это вы их и полюбите!

4

Кроссовки с липучками

Вы, наверное, обращали внимание на детские кроссовки – как правило, все они идут на липучках и избавляют детей от мороки со шнурками. Сложно сказать, кто вдохновил дизайнеров обуви на создание таких кроссовок для взрослых в 2020 году, но это яркая модная тенденция, и она действительно заслуживает внимания.

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5

Кроссовки-носки

Самые легки кроссовки, которые никогда ни при каких обстоятельствах не натирают ноги – это фантастические кроссовки-носки. Мягкие, изящные, завораживающие и очень легкие, такие кроссовки – идеальное решение для тех, кто ищет универсальную обувь, которую можно комбинировать и с платьем, и с джинсами.

6

Платформа

Если вы любите каблуки, то наверняка оцените "ход конем" моды 2020 – кроссовки на платформе практически вышли из моды, казалось, пора о них забыть – но нет, этот тренд опять вернулся. Кроссовки на платформе удобны и красивы, и это находка для миниатюрных женщин.

7

Гадкие кроссовки

Уродливые кроссовки тоже не вышли из моды. Говорили, что их ждет забвение на долгие годы, ведь они выглядят так, словно разношенные кроссовки вашего отца. Но что-то пошло не так, и вот – одним из фаворитов модных кроссовок лета 2020 стали модели на огромной подошве с усиленным носком. Конечно, у каждого может быть свое мнение об этих кроссовках, но есть у них одно самое главное преимущество – они удобны, и этим подкупают тех, кто не боится выглядеть странно.

Читайте такжеМодные сумки 2020 лето – в моду вернулись ретро-сумки из 1950-х: фотоНапомним, еще в начале года мы говорили о том, что летом в моде будут сандалии с квадратным носком. Но тогда это казалось чем-то забавным. Сегодня мы практически входим в теплый сезон, и если есть желание догнать время и выглядеть летом модно, то женские сандалии с квадратным носком наиболее актуальны.

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