Женская обувь 2020 лето – в моду вернулись сандалии из 1960-х: фото

Мода 2020 все время хитрит. С одной стороны, она идет нам навстречу, и появляется удобная женская обувь, которую можно комбинировать с любыми вещами, а с другой – иногда приходится сдерживать эмоции, чтобы принять "самые горячие тренды сезона".

Конечно, можно не принимать правила игры, и носить то, что нравится. Тем более, что есть еще вечная классика, которая уместна всегда.

Но все равно мы так или иначе реагируем на обувь, которая входит в моду, и даже если нам что-то не нравится, то это вовсе не значит, что эта женская обувь не модная.

Еще в начале года мы говорили о том, что летом в моде будут сандалии с квадратным носком. Но тогда это казалось чем-то забавным. Сегодня мы практически входим в теплый сезон, и если есть желание догнать время и выглядеть летом модно, то женские сандалии с квадратным носком наиболее актуальны.

Оригинальный квадратный носок, кстати, прошел длинный и сложный путь, чтобы попасть в наше время – говорят, что обувь с квадратным носком была еще в 16-м веке. Но у нас принято считать, что история "тупоносой" женской обуви начинается в 60-х годах, точнее во второй половине 1960-х, так как в первой половине в тренде был именно острый носок. Таким образом, мы опять говорим: "Привет, мода 60-х", ведь к нам пришла не только обувь, о чем говорилось ранее.

Вряд ли квадратный носок задержится надолго, так как это обувь для смелых и тех, кто любит эксперименты и радикальные изменения. Но надо отдать ей должное – она безумно интересна, притягательна, словно магнит, и удивляет, как и те славные времена, когда Юрий Гагарин полетел в космос, Нил Армстронг ступил на Луну, а жители Земли переживали сексуальную революцию и влюблялись под рок-музыку, которая находилась у истока своего расцвета.

Если вы в душе романтик, тогда модные сандалии с квадратным носком или потрясающие шлепанцы с квадратным носком станут для вас отличными спутниками на лето 2020.

Главред собрал фотогалерею самой модной легкой женской обуви на лето 2020 с квадратным носком – смотрите, выбирайте, думайте и позвольте себе немного романтики и ретро.

Читайте такжеБелые джинсы лето 2020: в моде джинсы из 60-х и рваные джинсы - фотоНапомним, ранее сообщалось, в моде двубортные жакеты, которые по крою похожи на мужские пиджаки. Нужно сказать "спасибо" старушке моде 2020 за экскурс в 1980-е годы – пиджаки действительно классные. Такой женский пиджак отлично смотрится и в комплекте с джинсами или брюками, и даже с шортами. Модные цвета пиджаков на лето – это оранжевый, желтый, синий, красный, мятный, зеленый и розовый. Только запомните правило: чем ярче пиджак, тем более тусклыми должны быть остальные вещи, и наоборот.