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Мода 2020 лето - в моде женские пиджаки и жакеты в стиле 80-х: фото

Адриана Бубновская

Фэшн-эксперт, журналист

3 мая 2020, 05:58

Если вы уже присматриваете себе вещи для того, чтобы после окончания карантина выйти на работу эффектно, то красивый женский пиджак вам в этом поможет

  • Женские пиджаки лето 2020 Instagram
  • Женские пиджаки лето 2020 Instagram
  • Женские пиджаки лето 2020 Instagram
  • Женские пиджаки лето 2020 Instagram
  • Женские пиджаки лето 2020 Instagram
  • Женские пиджаки лето 2020 Instagram
  • Женские пиджаки лето 2020 Instagram
  • Женские пиджаки лето 2020 Instagram
  • Женские пиджаки лето 2020 Instagram
  • Женские пиджаки лето 2020 Instagram
  • Женские пиджаки лето 2020 Instagram
  • Женские пиджаки лето 2020 Instagram
  • Женские пиджаки лето 2020 Instagram
  • Женские пиджаки лето 2020 Instagram
  • Женские пиджаки лето 2020 Instagram
  • Женские пиджаки лето 2020 Instagram
  • Женские пиджаки лето 2020 Instagram
  • Женские пиджаки лето 2020 Instagram

Май – порог лета, поэтому женские пиджаки и жакеты выходят на первый план. Честно говоря, этот элемент гардероба любят не все, но те, кто знает в них толк, скажут вам, что они способны вытянуть любой образ.

В то же время пиджак, который вышел из моды, хотя и прекрасно выглядит – способен свести на нет все ваши усилия выглядеть стильно.

Только не нужно думать, что пиджаки – это скучный элемент гардероба учительниц и офисных сотрудников. Модные пиджаки лето 2020 женские – это разнообразие цветов и силуэтов, которые позволят создать массу ярких комбинаций с джинсами, брюками, юбкой и шортами-бермудами.

И если вы уже присматриваете себе вещи для того, чтобы после окончания карантина выйти на работу эффектно, то красивый женский пиджак вам в этом поможет.

Главред собрал самые главные тренды женских пиджаков на лето 2020, а в нашей фотогалерее – образцы пиджаков и жакетов, на которые можно и нужно ориентироваться.

Модные пиджаки 2020 женские – тренды на лето

В моде цветные пиджаки оверсайз в стиле 80-х

В моде двубортные жакеты, которые по крою похожи на мужские пиджаки – длина, пуговицы. Нужно сказать "спасибо" старушке моде 2020 за экскурс 1980-е годы – пиджаки действительно классные. Такой женский пиджак отлично смотрится и в комплекте с джинсами или брюками, и даже с шортами. Модные цвета пиджаков на лето  – это оранжевый, желтый, синий, красный, мятный, зеленый и розовый. Только запомните правило: чем ярче пиджак, тем более тусклыми должны быть остальные вещи, и наоборот.

Белые пиджаки и жакеты в тренде

Есть вещи, которые никогда не выходят из моды, поэтому если хотите сделать выгодную покупку, чтобы вещь подошла и к черным вещам, и к цветным, и к белым, тогда выбирайте белый пиджак. Выглядит белый пиджак очень эффектно. Если говорить о силуэте – моде удлиненные модели, оверсайз или более приталенные.

Пиджаки в клетку, полоску и с цветами – яркая модная тенденция

Еще один важный тренд лета – интересные модели пиджаков в полоску или клетку – кому что больше нравится и подходит. Но это еще не все – если вы в поисках модного летнего пиджака, то выбирайте цветочные принты – мода 2020 широко раскрыла двери этим моделям жакетов. Фасон – оверсайз, или однобортные пиджаки.

Короткие жакеты тоже в моде

Изящные приталенные жакеты тоже в моде, но без рюшек, сборок и всевозможных украшений. Лаконичные, элегантные, однотонные, до линии талии – идеально подходят и к юбке, и к брюкам. Правда, этот стиль жакетов уже более требовательный – нужна соответствующая обувь. Также в моде короткие пиджаки укороченными рукавами.

Читайте такжеМодные сумки 2020 лето – в моду вернулись ретро-сумки из 1950-х: фотоНапомним, ранее сообщалось, рваные белые джинсы – это бомба, хотя до сих пор полно тех, кто эти дырки не понимает. Штаны, которые так стремятся зашить наши родители, это действительно яркий модный тренд 2020. 

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