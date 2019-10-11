11 октября – День девочек 2019 и яйца: почему нельзя выходить из дому

Харитонов день имеет немало примет и традиций – довольно грустных, как выяснил Главред.
11 октября 2019 – праздник худых девчонок, которые сидят на яичной диете. Именно так можно обобщить главные праздники дня.
Итак, во-первых, 11 октября отмечается Международный день девочек 2019. Подробнее читайте в нашем материале С Днем девчонок 2019 – прикольные поздравления и красивые открытки.
Во-вторых, сегодня проходит Всемирный день борьбы с ожирением. А, в-третьих, мир празднует День яйца. Так что самое время для омлета или глазуньи на завтрак.
По народному календарю, 11 октября – Харитонов день. Также народ вспоминал Илью Муромца.
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11 октября: праздник православный
11 октября церковный праздник в честь дня памяти преподобного Харитона Исповедника.
Также церковь вспоминает преподобных схимонаха Кирилла и схимонахини Марии – родителей Сергия Радонежского.
Постный день.
11 октября: приметы
Приметы 11 октября на погоду:
- если к этому времени зайцы еще не сменили окраску – к теплой зиме, собачья шерсть после линьки погустела – к зиме холодной;
- северный ветер – к студеной зиме, если ветер направление меняет по часовой стрелке – это к туманам;
- если сухие осиновые падают лицом кверху – к теплой зиме и хорошему урожаю на следующий год.
11 октября: что нельзя делать, а что нужно
На Харитона в старину не то что в гости – из собственного дома в родной двор старались не выходить: боялись, что их сглазят.
По этой же причине старались не общаться сегодня с кареглазыми и черноглазыми: считалось, что в этот день они особенно глазливы.
Работой тоже не занимались. Так что день, можно сказать, проходило впустую: ни уму, ни сердцу. "Харитон — в избе урон", — жаловались наши трудолюбивые предки.
11 октября нельзя:
- работать по дому: особенно выметать и выносить мусор;
- есть любые ягоды: в старину верили, что на них за три дня до этого плюнул дьявол – и теперь плоды могут спровоцировать болезни;
- отправляться в поездки: путешествие окажется очень неудачным;
- обманывать: в этот день Бог особо гневается на ложь;
- отказывать в помощи;
- жаловаться и ныть – это только усугубит жизненные неурядицы.
11 октября: именины
День ангела сегодня справляют:
- Анна и Александр, Алексей, Анатолий, Афанасий,
- Валентин, Василий и Вячеслав,
- Георгий, Григорий,
- Ефрем,
- Иван, Иларион, Илья и Исаакий,
- Кирилл,
- Мария и Макар, Марк, Матвей, Моисей,
- Прохор,
- Сергей,
- Татьяна,
- Ульяна,
- Федор,
- Харитон.
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11 октября: кто родился
11 октября родились такие знаменитости:
- 1884 — жена Франклина Рузвельта и представитель США в ООН Элеонора Рузвельт.
- 1885 — французский писатель и поэт, лауреат Нобелевской премии Франсуа Мориак ("Пустыня любви", "Подросток былых времен").
- 1903 — украинский кинорежиссер, ассистент А. П. Довженко Алексей Каплер (участвовал в написании сценариев к фильмам "Полосатый рейс, "Человек-амфибия", "Синяя птица", Возвращение "Броненосца").
- 1927 — советский и российский писатель Владимир Успенский.
- 1953 — американский актер и режиссер Дэвид Морс ("Зеленая миля", "Танцующая в темноте", "12 обезьян", "Скала", "Лангольеры").
- 1962 — американская актриса Джоан Кьюсак.
- 1963 — актер театра и кино, народный артист России Игорь Верник.
- 1966 — американский актер Люк Перри.
- 1988 — ирландский футболист Шеймус Коулман.