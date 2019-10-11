11 октября – День девочек 2019 и яйца: почему нельзя выходить из дому

11 октября – День девочек 2019 и яиц: почему нельзя выходить из дому / 1zoom.ru

11 октября 2019 – праздник худых девчонок, которые сидят на яичной диете. Именно так можно обобщить главные праздники дня.

Итак, во-первых, 11 октября отмечается Международный день девочек 2019. Подробнее читайте в нашем материале С Днем девчонок 2019 – прикольные поздравления и красивые открытки.

Во-вторых, сегодня проходит Всемирный день борьбы с ожирением. А, в-третьих, мир празднует День яйца. Так что самое время для омлета или глазуньи на завтрак.

По народному календарю, 11 октября – Харитонов день. Также народ вспоминал Илью Муромца.

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11 октября: праздник православный

11 октября церковный праздник в честь дня памяти преподобного Харитона Исповедника.

Также церковь вспоминает преподобных схимонаха Кирилла и схимонахини Марии – родителей Сергия Радонежского.

Постный день.

11 октября: приметы

Приметы 11 октября на погоду:

если к этому времени зайцы еще не сменили окраску – к теплой зиме, собачья шерсть после линьки погустела – к зиме холодной;

северный ветер – к студеной зиме, если ветер направление меняет по часовой стрелке – это к туманам;

если сухие осиновые падают лицом кверху – к теплой зиме и хорошему урожаю на следующий год.

11 октября: что нельзя делать, а что нужно

На Харитона в старину не то что в гости – из собственного дома в родной двор старались не выходить: боялись, что их сглазят.

По этой же причине старались не общаться сегодня с кареглазыми и черноглазыми: считалось, что в этот день они особенно глазливы.

Работой тоже не занимались. Так что день, можно сказать, проходило впустую: ни уму, ни сердцу. "Харитон — в избе урон", — жаловались наши трудолюбивые предки.

11 октября нельзя:

работать по дому: особенно выметать и выносить мусор;

есть любые ягоды: в старину верили, что на них за три дня до этого плюнул дьявол – и теперь плоды могут спровоцировать болезни;

отправляться в поездки: путешествие окажется очень неудачным;

обманывать: в этот день Бог особо гневается на ложь;

отказывать в помощи;

жаловаться и ныть – это только усугубит жизненные неурядицы.

11 октября: именины

День ангела сегодня справляют:

Анна и Александр, Алексей, Анатолий, Афанасий,

Валентин, Василий и Вячеслав,

Георгий, Григорий,

Ефрем,

Иван, Иларион, Илья и Исаакий,

Кирилл,

Мария и Макар, Марк, Матвей, Моисей,

Прохор,

Сергей,

Татьяна,

Ульяна,

Федор,

Харитон.

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11 октября: кто родился

11 октября родились такие знаменитости: