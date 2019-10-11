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11 октября – День девочек 2019 и яйца: почему нельзя выходить из дому

11 октября 2019, 00:01

Харитонов день имеет немало примет и традиций – довольно грустных, как выяснил Главред.

11 октября – праздник девочек и яиц – что нельзя делать
11 октября – День девочек 2019 и яиц: почему нельзя выходить из дому / 1zoom.ru

11 октября 2019 – праздник худых девчонок, которые сидят на яичной диете. Именно так можно обобщить главные праздники дня.

Итак, во-первых, 11 октября отмечается Международный день девочек 2019. Подробнее читайте в нашем материале С Днем девчонок 2019 – прикольные поздравления и красивые открытки.

Во-вторых, сегодня проходит Всемирный день борьбы с ожирением. А, в-третьих, мир празднует День яйца. Так что самое время для омлета или глазуньи на завтрак.

По народному календарю, 11 октября – Харитонов день. Также народ вспоминал Илью Муромца.

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11 октября: праздник православный

11 октября церковный праздник в честь дня памяти преподобного Харитона Исповедника.

Также церковь вспоминает преподобных схимонаха Кирилла и схимонахини Марии – родителей Сергия Радонежского.

Постный день.

11 октября: приметы

Приметы 11 октября на погоду:

  • если к этому времени зайцы еще не сменили окраску – к теплой зиме, собачья шерсть после линьки погустела – к зиме холодной;
  • северный ветер – к студеной зиме, если ветер направление меняет по часовой стрелке – это к туманам;
  • если сухие осиновые падают лицом кверху – к теплой зиме и хорошему урожаю на следующий год.

11 октября: что нельзя делать, а что нужно

На Харитона в старину не то что в гости – из собственного дома в родной двор старались не выходить: боялись, что их сглазят.

По этой же причине старались не общаться сегодня с кареглазыми и черноглазыми: считалось, что в этот день они особенно глазливы.

Работой тоже не занимались. Так что день, можно сказать, проходило впустую: ни уму, ни сердцу. "Харитон — в избе урон", — жаловались наши трудолюбивые предки.

11 октября нельзя:

  • работать по дому: особенно выметать и выносить мусор;
  • есть любые ягоды: в старину верили, что на них за три дня до этого плюнул дьявол – и теперь плоды могут спровоцировать болезни;
  • отправляться в поездки: путешествие окажется очень неудачным;
  • обманывать: в этот день Бог особо гневается на ложь;
  • отказывать в помощи;
  • жаловаться и ныть – это только усугубит жизненные неурядицы.

11 октября: именины

День ангела сегодня справляют:

  • Анна и Александр, Алексей, Анатолий, Афанасий,
  • Валентин, Василий и Вячеслав,
  • Георгий, Григорий,
  • Ефрем,
  • Иван, Иларион, Илья и Исаакий,
  • Кирилл,
  • Мария и Макар, Марк, Матвей, Моисей,
  • Прохор,
  • Сергей,
  • Татьяна,
  • Ульяна,
  • Федор,
  • Харитон.

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11 октября: кто родился

11 октября родились такие знаменитости:

  • 1884 — жена Франклина Рузвельта и представитель США в ООН Элеонора Рузвельт.
  • 1885 — французский писатель и поэт, лауреат Нобелевской премии Франсуа Мориак ("Пустыня любви", "Подросток былых времен").
  • 1903 — украинский кинорежиссер, ассистент А. П. Довженко Алексей Каплер (участвовал в написании сценариев к фильмам "Полосатый рейс, "Человек-амфибия", "Синяя птица", Возвращение "Броненосца").
  • 1927 — советский и российский писатель Владимир Успенский.
  • 1953 — американский актер и режиссер Дэвид Морс ("Зеленая миля", "Танцующая в темноте", "12 обезьян", "Скала", "Лангольеры").
  • 1962 — американская актриса Джоан Кьюсак.
  • 1963 — актер театра и кино, народный артист России Игорь Верник.
  • 1966 — американский актер Люк Перри.
  • 1988 — ирландский футболист Шеймус Коулман.

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