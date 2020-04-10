11 апреля – какой праздник – всё, что надо делать в Лазареву субботу

11 апреля праздник Лазарева суббота – что нельзя делать, поздравления / goodfon.ru

11 апреля 2020 – сегодня праздник воскрешения. У православных – Лазарева суббота 2020. Только лучшие картинки с Лазаревой субботой и пожелания своими словами подобрал Главред в материале Лазарева суббота 2020 – душевные поздравления и красивые открытки.

Мир отмечает Международный день освобождения узников фашистских концлагерей.

По народному календарю, 11 апреля – Берещенье.

11 апреля – праздник церковный

11 апреля в 2020 году православные отмечают Лазареву субботу 2020.

Лазаревой субботой день назван в честь великого чуда, что явил людям Господь во время своей земной жизни – когда Он воскресил праведного Лазаря. На тот момент Лазарь был мертв уже 4 дня, но по воле Христа воскрес и прожил еще 30 лет. Подробнее читайте в нашем материале Лазарева суббота в 2020 году – когда отмечать и как, приметы и запреты.

Идет Великий пост 2020. Но в Лазареву субботу можно кушать икру (но не рыбу), добавлять в блюда растительное масло, выпить кагора (церковного красного вина).

11 апреля – приметы

Берещеньем в народе день называли потому, что в этот день простой люд почитал березу. С ней также связано много примет.

Есть такие приметы 11 апреля на погоду:

много березового сока – к дождливому лету;

березы рано опушились – к засушливому лету, а если ольха – наоборот;

много лебедей встретить – к теплой весне;

сороки вьют гнезда низко – много гроз летом будет.

11 апреля – что нельзя делать, а что нужно

В этот день рвут вербу и даже уже освящают ее – для Вербного воскресенья 2020. Детальнее читайте в нашем материале Лазарева суббота – как подготовиться и как заговорить вербу на деньги.

Традиционным блюдом на столе являются гречневые блины и различные каши.

По народным приметам, в этот день нужно сеять горох – тогда он хорошо уродит.

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По народным поверьям, 11 апреля нельзя:

нарушать пост;

напиваться и переедать;

устраивать шумные увеселения;

ругаться;

заниматься тяжелой работой.

11 апреля – именины

День ангела справляют Иван и Исаакий, Кирилл и Корнилий, Марк и Михаил, Филипп.

11 апреля – кто родился

11 апреля родились такие знаменитости: