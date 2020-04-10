11 апреля – какой праздник – всё, что надо делать в Лазареву субботу

Что можно есть в Лазареву субботу, что можно делать, а что категорически нельзя и другие приметы дня – в материале Главреда.
11 апреля 2020 – сегодня праздник воскрешения. У православных – Лазарева суббота 2020. Только лучшие картинки с Лазаревой субботой и пожелания своими словами подобрал Главред в материале Лазарева суббота 2020 – душевные поздравления и красивые открытки.
Мир отмечает Международный день освобождения узников фашистских концлагерей.
По народному календарю, 11 апреля – Берещенье.
11 апреля – праздник церковный
11 апреля в 2020 году православные отмечают Лазареву субботу 2020.
Лазаревой субботой день назван в честь великого чуда, что явил людям Господь во время своей земной жизни – когда Он воскресил праведного Лазаря. На тот момент Лазарь был мертв уже 4 дня, но по воле Христа воскрес и прожил еще 30 лет. Подробнее читайте в нашем материале Лазарева суббота в 2020 году – когда отмечать и как, приметы и запреты.
Идет Великий пост 2020. Но в Лазареву субботу можно кушать икру (но не рыбу), добавлять в блюда растительное масло, выпить кагора (церковного красного вина).
11 апреля – приметы
Берещеньем в народе день называли потому, что в этот день простой люд почитал березу. С ней также связано много примет.
Есть такие приметы 11 апреля на погоду:
- много березового сока – к дождливому лету;
- березы рано опушились – к засушливому лету, а если ольха – наоборот;
- много лебедей встретить – к теплой весне;
- сороки вьют гнезда низко – много гроз летом будет.
11 апреля – что нельзя делать, а что нужно
В этот день рвут вербу и даже уже освящают ее – для Вербного воскресенья 2020. Детальнее читайте в нашем материале Лазарева суббота – как подготовиться и как заговорить вербу на деньги.
Традиционным блюдом на столе являются гречневые блины и различные каши.
По народным приметам, в этот день нужно сеять горох – тогда он хорошо уродит.
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По народным поверьям, 11 апреля нельзя:
- нарушать пост;
- напиваться и переедать;
- устраивать шумные увеселения;
- ругаться;
- заниматься тяжелой работой.
11 апреля – именины
День ангела справляют Иван и Исаакий, Кирилл и Корнилий, Марк и Михаил, Филипп.
11 апреля – кто родился
11 апреля родились такие знаменитости:
- 1492 — французская принцесса, сестра короля Франциска I, одна из первых женщин-писательниц во Франции Маргарита Наваррская.
- 1913 — украинский ученый-физик, специалист в области физики низких температур, педагог, профессор, ректор Харьковского государственного университета Владимир Хоткевич (сын Гната Хоткевича).
- 1968 — российский писатель-фантаст Сергей Лукьяненко.
- 1997 — украинский певец и автор песен, представитель Украины на Евровидении-2018 Меловин (Константин Бочаров).