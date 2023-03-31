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1,5 миллиона просмотров на TikTok: хитрая корова придумала, как избежать дойки и стала звездой сети

31 марта 2023, 10:15
Мужчина хотел развлечь свою жену забавным видео, но она решила выложить его в сеть.
Корова придумала, как избежать дойки
Корова придумала, как избежать дойки / скриншот с видео

Корова Дорис стала настоящей звездой сети после того, как хозяин опубликовал трогательное видео с ней.

Она собрала 1,5 миллиона просмотров на платформе TikTok за свои хитрые способы избежать дойки холодным утром.

В видеоролике видно, как работник фермы Джон Броуди пытается уговорить Дорис выйти на улицу, но она ясно дала понять, что она не в настроении.

видео дня

Ролик был снят мистером Броди на ферме Ридс недалеко от Ньюпорта исключительно с целью развлечь свою жену Лору. Броди сказал: "Лора подумала, что это смешно, и выложила ролик на TikTok - я даже не знал об этом".

Хозяин животного отметил, что эти кадры демонстрируют, что Дорис "больше человек, чем корова". Вскоре диджей радиостанции Radio One Грег Джеймс показал видео в своем шоу, и тысячи людей выразили сочувствие по поводу нежелания Дорис вставать слишком рано.

Ранее мы рассказывали, что мужчина, который, как считалось, был кремирован почти десять лет назад, был найден живым и здоровым.

Чжо Канлуо сбежал из дома престарелых в 2014 году, и родственники и жители деревни по ошибке опознали его по телу, найденному на обочине дороги

Также сообщалось, что американка Ребекка Килберн из Мичигана столкнулась с серьезной проблемой - она не может найти обувь для своего 14-летнего сына. Пару кроссовок ей приходится искать по всему миру, поскольку длина ступни у ребенка целых 23 размера по стандартам США (ступня 38-40 см).

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Автор: Сергей Кущ
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