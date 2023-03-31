1,5 миллиона просмотров на TikTok: хитрая корова придумала, как избежать дойки и стала звездой сети

Мужчина хотел развлечь свою жену забавным видео, но она решила выложить его в сеть.

Корова придумала, как избежать дойки / скриншот с видео

Корова Дорис стала настоящей звездой сети после того, как хозяин опубликовал трогательное видео с ней.

Она собрала 1,5 миллиона просмотров на платформе TikTok за свои хитрые способы избежать дойки холодным утром.

В видеоролике видно, как работник фермы Джон Броуди пытается уговорить Дорис выйти на улицу, но она ясно дала понять, что она не в настроении.

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Ролик был снят мистером Броди на ферме Ридс недалеко от Ньюпорта исключительно с целью развлечь свою жену Лору. Броди сказал: "Лора подумала, что это смешно, и выложила ролик на TikTok - я даже не знал об этом".

Хозяин животного отметил, что эти кадры демонстрируют, что Дорис "больше человек, чем корова". Вскоре диджей радиостанции Radio One Грег Джеймс показал видео в своем шоу, и тысячи людей выразили сочувствие по поводу нежелания Дорис вставать слишком рано.

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