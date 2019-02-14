День Валентина 2019: все, что нужно знать – от валентинок своими руками до подарков

14 февраля 2019, 08:10

Главред собрал в одной статье все, что может пригодиться при праздновании Дня всех влюбленных.

День святого Валентина_День всех влюбленных_праздник_сердце_сердечко
День Валентина 2019: все, что нужно знать / 1zoom.ru

Вот мы и дождались самого романтичного праздника зимы – 14 февраля, когда отмечается День святого Валентина.

Главред решил собрать в одной статье все, что может пригодиться при праздновании Дня всех влюбленных.

Что подарить на 14 февраля

Ранее Главред собрал лучшие идеи подарков на День Валентина для парня и выяснил, что дарить не стоит. Сразу оговоримся, что НЕ стоит дарить средства для бритья, духи (особенно, если аромат девушка подбирает под себя, а не под вкусы любимого) и домашних животных. Такие подарки на День святого Валентина парни точно не оценят.

Также мы выяснили, что подарить жене на День святого Валентина и любимой девушке. Многие дарят нижнее белье или духи. Но тут важно точно знать размер или любимую марку – иначе легко прогадать.

К слову, мы узнали про лучшие секс-подарки на День святого Валентина. В топ-5 вошло и сексуальное нижнее белье.

День святого Валентина: история происхождения

Самая практичная версия выглядит так: в языческие времена на середину февраля припадало празднование в честь бога Пана (у римлян его звали Фавном), который был покровителем стад, полей, лесов и их плодородия. Праздник плодородия назывался Луперкалии. Чтобы обеспечить плодородие на весь будущий год, местные жители устраивали в эти дни самые натуральные оргии, "плодились и размножались", так сказать. Подробнее читайте в нашем материале Как появился День Влюблённых: День святого Валентина – праздник голубых или церковный праздник.

Блюда на День святого Валентина и завтрак на 14 февраля

Валентинки своими руками

Как провести 14 февраля

Главред выяснил, куда сходить на 14 февраля. Подробнее читайте в нашем материале Как провести 14 февраля: идеи для Киева.

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