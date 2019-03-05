Прощеное воскресенье 2019: когда отмечается и что за праздник

Что делать в Прощеное воскресенье / Униан

Прощеное воскресенье или прощеный день – это последний день Масленицы 2019, подробнее о которой читайте в нашем материале Масленица 2019: дата в Украине и меню блинов на Масленицу.

В этот день просят прощения друг у друга, а также устраивают проводы Масленицы, непременно сжигая масленичное чучело.

Когда Прощеное воскресенье 2019

Дата Масленицы 2019, а, значит, и дата Прощеного воскресенья, зависит от даты Пасхи 2019. Ведь масленичная неделя проходит точно накануне Великого поста.

Прощеное воскресенье 2019 выпало на 10 марта. А Прощеное воскресенье 2020 будет отмечаться 1 марта.

Прощеное воскресенье: что за праздник

Читайте такжеПоздравления с Масленицей и открыткиЕще одно название праздника – Адамово изгнание.

Своими корнями традиции Прощеного воскресенья уходят в древность. В те времена перед паломничеством или отшельничеством принято было попросить у всех прощения, чтобы (если путь или духовное испытание закончится трагически) не осталось на душе непрощенной вины.

Прощеное воскресенье: традиции

По народным традициям, это день разгулья и безудержного веселья. Однако Церковь излишне веселого поведения в Прощеное воскресенье не приветствует.

В этот день необходимо простить всякие чужие обиды и прегрешения – и попросить прощения самому.

Кроме того, в этот день принято поминать усопших родственников – читая молитвы за упокоение их душ и посещая кладбища. Подробнее о традициях поминовения усопших читайте в нашем материале Родительские субботы 2019: когда, что нужно нести в церковь и как себя вести.

Что говорить в Прощеное воскресенье

Читайте такжеМожно ли заходить в церковь без платка: что известно о кардинальной реформации от ПЦУВ Прощеное воскресенье просят простить, а не извинить. Ведь по смыслу, когда человек просит "извинить", он подразумевает, что в проступке нет его вины, просто так получилось: к примеру, кого-то случайно толкнул в толпе. Просить прощения – это в первую очередь признание своей вины (пусть и случайной), более глубокое раскаяние.

В ответ на "Прости меня" православный человек должен ответить искренне, от всего сердца: "Бог простит и я прощаю". Тем самым он свидетельствует, что как Господь прощает причиненную обиду, так и человек не держит зла.

Прощеное воскресенье: стихи

Я искренне прошу прощенья

За все обиды, что порой

В житейских буднях наносила,

Зла не имея за душой.

Я искренне прошу прощенья

За все намеренное зло,

За все, что ранило Вам сердце

И огорченье принесло.

Пусть не страдают наши души

Под грузом мелочных обид.

Простите мне, как я прощаю,

И пусть Господь нас всех простит.

***

В день прощенья, в воскресенье,

Просят души очищенья.

Я прошу меня простить

И обиды не копить.

Всех сердечно поздравляю,

Всех я искренне прощаю.

Этот день с любовью встретим,

Пусть он будет чист и светел.

***

Пекут блины. Стоит веселый чад.

На масленицу – всюду разговенье!

Сегодня на Руси, как говорят,

Прощеное святое воскресенье!

И тут, в весенне-радужном огне,

Веселая, как утренняя тучка,

Впорхнула вместо ангела ко мне

Моя самостоятельная внучка.

Хохочет заразительно и звонко,

Способная всю землю обойти,

Совсем еще зеленая девчонка

И совершенно взрослая почти.

Чуть покружившись ярким мотыльком,

Уселась на диване и сказала:

– Сегодня День прощенья. Значит, в нем

Сплелись, быть может, лучшие начала.

И вот, во имя этакого дня,

Коль в чем-то провинилась, допускаю,

Уж ты прости, пожалуйста, меня. –

И, поцелуем сердце опьяня,

Торжественно:

– И я тебя прощаю!

– С древнейших лет на свете говорят,

Что тот, кто душам праведным подобен,

Тот людям окружающим способен

Прощать буквально все грехи подряд. –

И, возбужденно вскакивая с места,

Воскликнула: – Вот я тебя спрошу

Не ради там какого-нибудь теста,

А просто для души. Итак, прошу!

Вот ты готов врагов своих простить?

– Смотря каких... – сказал я осторожно.

– Нет, ну с тобою просто невозможно!

Давай иначе будем говорить:

Ну мог бы ты простить, к примеру, ложь?

– Ложь? – я сказал, – уж очень это скверно.

Но если лгун раскаялся, ну что ж,

И больше не солжет – прощу, наверно.

– Ну, а любовь? Вот кто-то полюбил,

Потом – конец! И чувства не осталось...

Простил бы ты?

– Пожалуй бы простил,

Когда б она мне искренне призналась.

– Ну, а теперь... Не будем говорить,

Кто в мире злей, а кто добрей душою.

Вопрос вот так стоит перед тобою:

А смог бы ты предательство простить? –

Какой ответ сейчас я должен дать?

Вопрос мне задан ясно и солидно.

Как просто тем, кто может все прощать!

А я молчу... Мне нечего сказать...

Нет, не бывать мне в праведниках, видно!

Эдуард Асадов (1995)