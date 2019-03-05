Прощеное воскресенье 2019: когда отмечается и что за праздник

5 марта 2019, 11:23

Своими корнями традиции Прощеного воскресенья уходят в древность.

Церковь
Что делать в Прощеное воскресенье / Униан

Прощеное воскресенье или прощеный день – это последний день Масленицы 2019, подробнее о которой читайте в нашем материале Масленица 2019: дата в Украине и меню блинов на Масленицу.

В этот день просят прощения друг у друга, а также устраивают проводы Масленицы, непременно сжигая масленичное чучело.

Когда Прощеное воскресенье 2019

Дата Масленицы 2019, а, значит, и дата Прощеного воскресенья, зависит от даты Пасхи 2019. Ведь масленичная неделя проходит точно накануне Великого поста.

Прощеное воскресенье 2019 выпало на 10 марта. А Прощеное воскресенье 2020 будет отмечаться 1 марта.

Прощеное воскресенье: что за праздник

Читайте такжеПоздравления с Масленицей и открыткиЕще одно название праздника – Адамово изгнание.

Своими корнями традиции Прощеного воскресенья уходят в древность. В те времена перед паломничеством или отшельничеством принято было попросить у всех прощения, чтобы (если путь или духовное испытание закончится трагически) не осталось на душе непрощенной вины.

Прощеное воскресенье: традиции

По народным традициям, это день разгулья и безудержного веселья. Однако Церковь излишне веселого поведения в Прощеное воскресенье не приветствует.

В этот день необходимо простить всякие чужие обиды и прегрешения – и попросить прощения самому.

Кроме того, в этот день принято поминать усопших родственников – читая молитвы за упокоение их душ и посещая кладбища. Подробнее о традициях поминовения усопших читайте в нашем материале Родительские субботы 2019: когда, что нужно нести в церковь и как себя вести.

Что говорить в Прощеное воскресенье

Читайте такжеМожно ли заходить в церковь без платка: что известно о кардинальной реформации от ПЦУВ Прощеное воскресенье просят простить, а не извинить. Ведь по смыслу, когда человек просит "извинить", он подразумевает, что в проступке нет его вины, просто так получилось: к примеру, кого-то случайно толкнул в толпе. Просить прощения – это в первую очередь признание своей вины (пусть и случайной), более глубокое раскаяние.

В ответ на "Прости меня" православный человек должен ответить искренне, от всего сердца: "Бог простит и я прощаю". Тем самым он свидетельствует, что как Господь прощает причиненную обиду, так и человек не держит зла.

Прощеное воскресенье: стихи

Я искренне прошу прощенья

За все обиды, что порой

В житейских буднях наносила,

Зла не имея за душой.

Я искренне прошу прощенья

За все намеренное зло,

За все, что ранило Вам сердце

И огорченье принесло.

Пусть не страдают наши души

Под грузом мелочных обид.

Простите мне, как я прощаю,

И пусть Господь нас всех простит.

***

В день прощенья, в воскресенье,

Просят души очищенья.

Я прошу меня простить

И обиды не копить.

Всех сердечно поздравляю,

Всех я искренне прощаю.

Этот день с любовью встретим,

Пусть он будет чист и светел.

***

Пекут блины. Стоит веселый чад.

На масленицу – всюду разговенье!

Сегодня на Руси, как говорят,

Прощеное святое воскресенье!

И тут, в весенне-радужном огне,

Веселая, как утренняя тучка,

Впорхнула вместо ангела ко мне

Моя самостоятельная внучка.

Хохочет заразительно и звонко,

Способная всю землю обойти,

Совсем еще зеленая девчонка

И совершенно взрослая почти.

Чуть покружившись ярким мотыльком,

Уселась на диване и сказала:

– Сегодня День прощенья. Значит, в нем

Сплелись, быть может, лучшие начала.

И вот, во имя этакого дня,

Коль в чем-то провинилась, допускаю,

Уж ты прости, пожалуйста, меня. –

И, поцелуем сердце опьяня,

Торжественно:

– И я тебя прощаю!

– С древнейших лет на свете говорят,

Что тот, кто душам праведным подобен,

Тот людям окружающим способен

Прощать буквально все грехи подряд. –

И, возбужденно вскакивая с места,

Воскликнула: – Вот я тебя спрошу

Не ради там какого-нибудь теста,

А просто для души. Итак, прошу!

Вот ты готов врагов своих простить?

– Смотря каких... – сказал я осторожно.

– Нет, ну с тобою просто невозможно!

Давай иначе будем говорить:

Ну мог бы ты простить, к примеру, ложь?

– Ложь? – я сказал, – уж очень это скверно.

Но если лгун раскаялся, ну что ж,

И больше не солжет – прощу, наверно.

– Ну, а любовь? Вот кто-то полюбил,

Потом – конец! И чувства не осталось...

Простил бы ты?

– Пожалуй бы простил,

Когда б она мне искренне призналась.

– Ну, а теперь... Не будем говорить,

Кто в мире злей, а кто добрей душою.

Вопрос вот так стоит перед тобою:

А смог бы ты предательство простить? –

Какой ответ сейчас я должен дать?

Вопрос мне задан ясно и солидно.

Как просто тем, кто может все прощать!

А я молчу... Мне нечего сказать...

Нет, не бывать мне в праведниках, видно!

Эдуард Асадов (1995)

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
праздник Прощеное воскресенье масленица 2019
Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Новости партнеров

Все новости

12:04
Высокие рейтинги Зеленского испортили жизнь всем кандидатам
11:58
Издевательства, травля и избиения: журналисты рассказали о самых жестоких случаях буллинга Видео
11:46
Смесь Rammstein и Maruv: новые фавориты Евровидения-2019 БДСМ-группа Hatari Видео
11:23
Прощеное воскресенье 2019: когда отмечается и что за праздник Видео
11:22
"Разделения и провокации": у Епифания ответили УГКЦ насчет литургии в Святой Софии Видео
11:02
Адекватный ответ РФ: в Украине предложили создать "оружие возмездия" Видео
10:35
Ученые выяснили, в каком возрасте алкоголь полезен, а в каком – убивает Видео
10:33
Люди остались без воды и газа: стало известно о новых проблемах при строительстве Крымского моста Фото
10:11
Почему письмо против Зеленского ни на что не повлияет мнение
10:04
Девушка дня Instagram: украинская модель с точеной фигурой Инна Цанцик Фото
09:58
Новый скачок цен: названы причины очередного подорожания продуктов Видео
09:48
СМИ назвали причину самоубийства фронтмена The Prodigy Кита Флинта
09:29
Астрологи назвали худший день марта 2019 Видео
09:13
Смета ЦИК на выборы президента 2019 выросла еще более чем на 6 млн гривен Видео
08:58
"Последний спасательный круг": экс-министр объяснил, как Украине прожить без кредитов МВФ Видео
08:42
Пять причин, почему майдана после выборов не будет
08:24
Синоптики пообещали украинцам дожди и долгожданное потепление: карта прогноза погоды Видео
07:56
Последние 48 часов: стало известно, что делал солист The Prodigy перед смертью
07:54
Украина вскоре может стать ключевым экспортером газа в Европе – польские СМИ
07:31
Эксперт сказал, кого Путин хочет видеть президентом Украины Видео
07:25
"Это уже не смешно": Зеленский прокомментировал скандал с прослушкой Видео
07:15
Россия наращивает войска на границе с Украиной - Eurasia Review
06:58
Как Петр Алексеевич превратился в "большее зло" мнение
06:33
Стали известны "денежные" даты марта-2019 Видео
06:01
Комета-убийца "Череп": ученые расскрыли будущее землян после удара
05:32
Эксперт назвал главные провалы Порошенко на посту президента
05:04
Секс на одну ночь и поцелуи с женщиной: российская супермодель откровенно рассказала об интимной жизни
04:25
"Позорище какое-то": украинскую телеведущую жестко разнесли из-за фото в бикини
03:46
Гей несколько месяцев изображал женщину ради свекрови
02:59
Россияне через полтора месяца наконец потушили горящий танкер
02:07
Мужчина ограбил двух занимавшимся сексом в лесу геев
01:29
Москва нацелилась на Африку – The Telegraph
01:15
"Может быть все, что угодно": ялтинская активистка решила покинуть Крым
00:48
Сердючка, Барских, Повалий: украинские звезды отметились на российской Песне года Фото
00:22
Медведев озвучил условия сохранения транзита газа через Украину
04 марта, понедельник
23:57
"Не мажор": сын Гладковского в видео-ответе журналистам пообещал раскрыть источники расследования Видео
23:31
"Нет слов, одни эмоции!": Леся Никитюк покорила сеть фото в бикини
23:05
"Я тебе кадык вырву, с*ка": Гордон после скандала с Фарион жестко ответил на угрозы Видео
23:04
Маша Ефросинина Фото Видео досье
22:40
Названа безопасная "доза" блинов на Масленицу
22:10
В Киеве скоро перекроют Шулявский мост: как изменится движение транспорта
22:05
Трамп продлил антироссийские санкции из-за ситуации в Украине
21:56
Россия и Китай вынуждены дружить против США - Foreign Policy
21:26
Вокалист The Prodigy не скрывал свои планы на самоубийство Видео
20:55
Хищения в оборонке: СМИ узнали, как Гладковские заработали на поставке приборов из России Видео
20:48
Умер звезда сериала Беверли-Хиллз Люк Перри Видео
20:25
В СБУ объяснили прослушку у офиса Зеленского Видео
19:52
Командир боевиков-перебежчица Ветерок участвовала в Дебальцевском котле Видео
19:34
Масленица 2019: названа самая опасная начинка для блинов
18:57
В Украине выпустили сгущенку с изображением жен Бандеры и Шухевича
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002-2018, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять
Подписывайтесь на наш
канал в Telegram
Узнавайте первыми все
самое важное и интересное
Подписаться