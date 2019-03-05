Прощеное воскресенье 2019: когда отмечается и что за праздник

Своими корнями традиции Прощеного воскресенья уходят в древность.
Прощеное воскресенье или прощеный день – это последний день Масленицы 2019, подробнее о которой читайте в нашем материале Масленица 2019: дата в Украине и меню блинов на Масленицу.
В этот день просят прощения друг у друга, а также устраивают проводы Масленицы, непременно сжигая масленичное чучело.
Когда Прощеное воскресенье 2019
Дата Масленицы 2019, а, значит, и дата Прощеного воскресенья, зависит от даты Пасхи 2019. Ведь масленичная неделя проходит точно накануне Великого поста.
Прощеное воскресенье 2019 выпало на 10 марта. А Прощеное воскресенье 2020 будет отмечаться 1 марта.
Прощеное воскресенье: что за праздник
Читайте такжеПоздравления с Масленицей и открыткиЕще одно название праздника – Адамово изгнание.
Своими корнями традиции Прощеного воскресенья уходят в древность. В те времена перед паломничеством или отшельничеством принято было попросить у всех прощения, чтобы (если путь или духовное испытание закончится трагически) не осталось на душе непрощенной вины.
Прощеное воскресенье: традиции
По народным традициям, это день разгулья и безудержного веселья. Однако Церковь излишне веселого поведения в Прощеное воскресенье не приветствует.
В этот день необходимо простить всякие чужие обиды и прегрешения – и попросить прощения самому.
Кроме того, в этот день принято поминать усопших родственников – читая молитвы за упокоение их душ и посещая кладбища. Подробнее о традициях поминовения усопших читайте в нашем материале Родительские субботы 2019: когда, что нужно нести в церковь и как себя вести.
Что говорить в Прощеное воскресенье
Читайте такжеМожно ли заходить в церковь без платка: что известно о кардинальной реформации от ПЦУВ Прощеное воскресенье просят простить, а не извинить. Ведь по смыслу, когда человек просит "извинить", он подразумевает, что в проступке нет его вины, просто так получилось: к примеру, кого-то случайно толкнул в толпе. Просить прощения – это в первую очередь признание своей вины (пусть и случайной), более глубокое раскаяние.
В ответ на "Прости меня" православный человек должен ответить искренне, от всего сердца: "Бог простит и я прощаю". Тем самым он свидетельствует, что как Господь прощает причиненную обиду, так и человек не держит зла.
Прощеное воскресенье: стихи
Я искренне прошу прощенья
За все обиды, что порой
В житейских буднях наносила,
Зла не имея за душой.
Я искренне прошу прощенья
За все намеренное зло,
За все, что ранило Вам сердце
И огорченье принесло.
Пусть не страдают наши души
Под грузом мелочных обид.
Простите мне, как я прощаю,
И пусть Господь нас всех простит.
***
В день прощенья, в воскресенье,
Просят души очищенья.
Я прошу меня простить
И обиды не копить.
Всех сердечно поздравляю,
Всех я искренне прощаю.
Этот день с любовью встретим,
Пусть он будет чист и светел.
***
Пекут блины. Стоит веселый чад.
На масленицу – всюду разговенье!
Сегодня на Руси, как говорят,
Прощеное святое воскресенье!
И тут, в весенне-радужном огне,
Веселая, как утренняя тучка,
Впорхнула вместо ангела ко мне
Моя самостоятельная внучка.
Хохочет заразительно и звонко,
Способная всю землю обойти,
Совсем еще зеленая девчонка
И совершенно взрослая почти.
Чуть покружившись ярким мотыльком,
Уселась на диване и сказала:
– Сегодня День прощенья. Значит, в нем
Сплелись, быть может, лучшие начала.
И вот, во имя этакого дня,
Коль в чем-то провинилась, допускаю,
Уж ты прости, пожалуйста, меня. –
И, поцелуем сердце опьяня,
Торжественно:
– И я тебя прощаю!
– С древнейших лет на свете говорят,
Что тот, кто душам праведным подобен,
Тот людям окружающим способен
Прощать буквально все грехи подряд. –
И, возбужденно вскакивая с места,
Воскликнула: – Вот я тебя спрошу
Не ради там какого-нибудь теста,
А просто для души. Итак, прошу!
Вот ты готов врагов своих простить?
– Смотря каких... – сказал я осторожно.
– Нет, ну с тобою просто невозможно!
Давай иначе будем говорить:
Ну мог бы ты простить, к примеру, ложь?
– Ложь? – я сказал, – уж очень это скверно.
Но если лгун раскаялся, ну что ж,
И больше не солжет – прощу, наверно.
– Ну, а любовь? Вот кто-то полюбил,
Потом – конец! И чувства не осталось...
Простил бы ты?
– Пожалуй бы простил,
Когда б она мне искренне призналась.
– Ну, а теперь... Не будем говорить,
Кто в мире злей, а кто добрей душою.
Вопрос вот так стоит перед тобою:
А смог бы ты предательство простить? –
Какой ответ сейчас я должен дать?
Вопрос мне задан ясно и солидно.
Как просто тем, кто может все прощать!
А я молчу... Мне нечего сказать...
Нет, не бывать мне в праведниках, видно!
Эдуард Асадов (1995)