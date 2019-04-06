Парубий уехал на отдых в элитный отель Катара: опубликовано видео

Парубий после жарких выборов уехал на не менее жаркий курорт / УНИАН

Спикер Верховной Рады Андрей Парубий после первого тура выборов президента уехал из Украины в Катар, где решил отдохнуть в одном из самых престижных и дорогих отелей страны.

Как сообщил в своем Telegram-канале сообщил журналист Александр Дубинский, чиновник отдыхает в пятизвездочном Intercontinental Doha.

Журналист выяснил, что неделя отдыха на элитном южном курорте в этом дорогостоящем отеле достигает 71 300 гривен за семь дней.

"Не забудьте внести в декларацию", - иронизирует журналист Александр Дубинский.

На опубликованном видео Парубий в плавках и вьетнамках ходит между лежаками на фоне южного пейзажа, накинув на плечи большое фиолетовое полотенце.

Сплавка-сплавкой, война-войной, но очень хочется на моле. Спикел ВЛ Палубий. Сегодня. Intercontinental Doha 5* 71 300 гливен / 7 ночей Не забудьте внести в деклалацию. Опубликовано Александром Дубинским Суббота, 6 апреля 2019 г.

Напомним, Парубий выключил микрофон нардепу-оппоблоковцу и кандидату в президенты Александру Вилкулу, который во время выступления с трибуны на русском языке призывал депутатов не поддерживать "языковой" законопроект.