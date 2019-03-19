Суровый декоммунизатор: Парубий заставил кандидата в президенты выступать в Раде на украинском

Андрей Парубий / УНИАН

Глава Рады Андрей Парубий выключил микрофон нардепу-оппоблоковцу и кандидату в президенты Александру Вилкулу, который во время выступления с трибуны на русском языке призывал депутатов не поддерживать "языковой" законопроект.

Соответствующее сообщение опубликовали представители новостного агентства Укринформ. "Прошу к государственному языку вернуться, господин Вилкул. Я предупреждаю и прошу говорить на государственном языке. Прошу выключить микрофон", − заметил спикер ВР.

Лишь после этого Вилкул согласился продолжить выступление на украинском, но при этом не упустил возножности устроить перепалку с Парубием.

"Андрей Владимирович, если вы считаете, что тот язык, на котором вы разговариваете, это украинский, то вы очень ошибаетесь", − сказал он.

Кроме того, Парубий подчеркнул, что на языке, на котором он говорит, разговаривали его родители и предки, и добавил, что не допустит выступлений на негосударственном языке в парламенте.

Александр Вилкул / Википедия

Напомним, ранее Парубий отключал микрофон оппобоковцу Василию Нимченко, а также кричал "Отойди от меня, нечисть" главе фракции Оппоблока Вадиму Новинском.