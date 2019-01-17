"Отойди от меня, нечисть!": появилось видео, как Парубий в Раде изгонял Новинского

Как Парубий в Раде изгонял Новинского / Униан

Во время заседания Рады 17 января спикер парламента Андрей Парубий попытался провести своеобразный обряд "экзорцизма" в отношении председателя фракции "Оппозиционного блока" Вадима Новинского.

Столкновение произошло при рассмотрении закона о переходе религиозных общин в ПЦУ, который сегодня приняла Рада.

Во время голосования Новинский поднялся в президиум к спикеру, требуя снять с рассмотрения данный законопроект. На что в ответ услышал: "Отойди от меня, нечисть! Отойди от меня!".

Напомним, 17 января Рада одобрила закон о переходе религиозных общин в ПЦУ. Решение общины о смене конфессиональной принадлежности принимается 2/3 голосов, постановила Верховная Рада.

Также Рада решила судьбу моратория на продажу земли. Следующими в дело вступают Парубий и Порошенко.