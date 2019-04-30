Майские праздники 2019: где и как лучше парковаться на природе

Где и как лучше парковаться на природе / 1zoom.ru

Майские праздники 2019 в Украине практически наступили, ведь выходные на Пасху 2019 и майские уже начались.

Многие отметят праздники на природе, причем добираться туда будут на машине. Главред решил собрать в одной статье советы бывалых, как лучше парковаться на природе.

1. Прогноз погоды на майские 2019 обещает дожди практически по всей Украине, так что не стоит парковаться в низине, особенно если дорога земляная или грунтовая: так повышается риск, что в случае непогоды машина застрянет и выехать из грязи (особенно в горку) будет сложно.

Читайте такжеБожественный шашлык: как выбрать мясо и правильно его замариновать2. Лучше выбирать место без кустарников, чтобы случайно не поцарапать авто.

3. Удаляться от большой дороги стоит, только если местность знакомая. Чтобы не потеряться в незнакомой местности, лучше оставить себе ориентир, ведь в лесу, бывает, плохо ловит связь, так что на интернет-навигацию надежды мало.

4. Не паркуйтесь слишком близко к воде: во-первых, рискуете заработать штраф за стоянку в водоохранной зоне; во-вторых, вблизи реки – топкий берег, рискуете увязнуть.

5. Не разводите огонь вблизи машины (элементарное правило безопасности). Так что парковаться стоит хотя бы метрах в десяти от непосредственно места пикника.

Ранее Главред выяснил, когда идти за посылками и по иным делам на почту и в главные финучреждения Украины. Подробнее читайте в нашем материале Майские праздники 2019: как работают Новая Почта, Укрпочта, ПриватБанк и Ощадбанк на Пасху.