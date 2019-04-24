Майские праздники 2019: как работают Новая Почта, Укрпочта, ПриватБанк и Ощадбанк на Пасху

Главред выяснил, когда идти за посылками и по иным делам на почту и в главные финучреждения Украины.
Впереди нас ждут майские праздники 2019.
Они подарят нам целых 5 выходных подряд. Соответственно, изменится и график работы компаний, в частности, Новой Почты, Укрпочты и банков.
А ведь там с 1 мая еще и второй этап монетизации субсидий стартует, что Укрпочты и Ощадбанка касается непосредственно.
График работы Новой Почты на майские праздники 2019
На майские праздники отделения и курьерская доставка Новой Почты работают по такому графику:
- 27 апреля – по обычному графику субботы;
- 28 апреля – выходной;
- 29 апреля – с 9:00 до 16:00;
- 30 апреля – по обычному субботнему графику;
- 1 мая – с 09:00 до 16:00;
- 2 мая – по графику работы в будний день;
- 8 мая – по графику работы в будний день;
- 9 мая – с 09:00 до 16:00;
- 10 мая – по графику буднего дня.
График работы Укрпочты на майские праздники 2019
Укрпочта не будет работать 1, 2 и 9 мая.
По обычному графику производственные подразделы предприятия работают 30 апреля, а также 4, 5, 6, 7, 8, 11 мая.
А 3 и 10 мая остаются в режиме работы как в воскресенье.
С графиком работы конкретных отделений на майские праздники 2019 можно ознакомиться здесь.
Как работают банки на Пасху 2019: график работы ПриватБанка
Нацбанк уже утвердил, как работают банки на Пасху и майские, в частности, определен график работы ПриватБанка и график работы Ощадбанка.
При этом в ПриватБанке уточнили Главреду, что, к примеру, в Киеве с 29 апреля по 1 мая включительно работают только четыре отделения:
- отделение ПриватБанка на ул. Александра Сабурова, 2а (Деснянский район);
- отделение ПриватБанка на проспекте Григоренко, 43 (Дарницкий район);
- отделение ПриватБанка на проспекте Степана Бандеры, 26в (Оболонский район);
- отделение ПриватБанка на Кольцевой дороге, 1в (Святошинский район).
График работы отделений нужно уточнять непосредственно на сайте банка.
И, конечно, приложение Приват24 работает круглосуточно.
Как работают банки на Пасху 2019: график работы Ощадбанка
В Ощадбанке Главреду сообщили, что на майские праздники 2019 все их отделения без исключения работают по следующему графику:
- с 28 апреля по 1 мая включительно – выходные дни;
- 2-3 мая – рабочие дни в стандартном режиме;
- 8 мая – работают, но сокращенный день (заканчивают работу на час раньше);
- 9 мая – выходной;
- 10 мая – работают в стандартном режиме;
- 11 мая – работают по графику вторника, но рабочий день сокращен на один час.
Ранее Главред уже разобрался в календаре-2019 праздников и выходных в Украине. Также выходные ждут украинцев и благодаря празднованию Троицы 2019.
Подробнее читайте в нашем материале Когда и как отрабатываем за праздники: Кабмин утвердил перенос рабочих дней 2019 в Украине.