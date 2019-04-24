Майские праздники 2019: как работают Новая Почта, Укрпочта, ПриватБанк и Ощадбанк на Пасху

Как работают почта и банки на Пасху 2019 / courier.crimea.ua

Впереди нас ждут майские праздники 2019.

Они подарят нам целых 5 выходных подряд. Соответственно, изменится и график работы компаний, в частности, Новой Почты, Укрпочты и банков.

А ведь там с 1 мая еще и второй этап монетизации субсидий стартует, что Укрпочты и Ощадбанка касается непосредственно.

График работы Новой Почты на майские праздники 2019

На майские праздники отделения и курьерская доставка Новой Почты работают по такому графику:

27 апреля – по обычному графику субботы;

– по обычному графику субботы; 28 апреля – выходной;

– выходной; 29 апреля – с 9:00 до 16:00;

– с 9:00 до 16:00; 30 апреля – по обычному субботнему графику;

– по обычному субботнему графику; 1 мая – с 09:00 до 16:00;

– с 09:00 до 16:00; 2 мая – по графику работы в будний день;

– по графику работы в будний день; 8 мая – по графику работы в будний день;

– по графику работы в будний день; 9 мая – с 09:00 до 16:00;

– с 09:00 до 16:00; 10 мая – по графику буднего дня.

График работы Укрпочты на майские праздники 2019

Укрпочта не будет работать 1, 2 и 9 мая.

По обычному графику производственные подразделы предприятия работают 30 апреля, а также 4, 5, 6, 7, 8, 11 мая.

А 3 и 10 мая остаются в режиме работы как в воскресенье.

С графиком работы конкретных отделений на майские праздники 2019 можно ознакомиться здесь.

Как работают банки на Пасху 2019: график работы ПриватБанка

Нацбанк уже утвердил, как работают банки на Пасху и майские, в частности, определен график работы ПриватБанка и график работы Ощадбанка.

При этом в ПриватБанке уточнили Главреду, что, к примеру, в Киеве с 29 апреля по 1 мая включительно работают только четыре отделения:

отделение ПриватБанка на ул. Александра Сабурова, 2а (Деснянский район);

отделение ПриватБанка на проспекте Григоренко, 43 (Дарницкий район);

отделение ПриватБанка на проспекте Степана Бандеры, 26в (Оболонский район);

отделение ПриватБанка на Кольцевой дороге, 1в (Святошинский район).

График работы отделений нужно уточнять непосредственно на сайте банка.

И, конечно, приложение Приват24 работает круглосуточно.

Как работают банки на Пасху 2019: график работы Ощадбанка

В Ощадбанке Главреду сообщили, что на майские праздники 2019 все их отделения без исключения работают по следующему графику:

с 28 апреля по 1 мая включительно – выходные дни;

2-3 мая – рабочие дни в стандартном режиме;

8 мая – работают, но сокращенный день (заканчивают работу на час раньше);

9 мая – выходной;

10 мая – работают в стандартном режиме;

11 мая – работают по графику вторника, но рабочий день сокращен на один час.

Ранее Главред уже разобрался в календаре-2019 праздников и выходных в Украине. Также выходные ждут украинцев и благодаря празднованию Троицы 2019.

Подробнее читайте в нашем материале Когда и как отрабатываем за праздники: Кабмин утвердил перенос рабочих дней 2019 в Украине.