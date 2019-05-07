Поздравления с днем рождения подруге – открытки и тексты

Главред подобрал лучшие пожелания на любой вкус, из которых можно подобрать поздравление с днем рождения подруге своими словами или же в стихотворной, а также открытки-анимации.
Поздравление с днем рождения подруге подбирать нужно по веления души, ведь друзья – один из главных даров судьбы в нашей жизни.
Главред подобрал лучшие пожелания на любой вкус, из которых можно подобрать поздравление с днем рождения подруге своими словами или же в стихотворной, а также открытки-анимации.
Ранее Главред уже публиковал поздравления с Днем рождения женщине – Креативные открытки и душевные поздравления: как красиво поздравить женщину с Днем рождения. А еще больше поздравлений – в нашем материале С днем рождения: как оригинально и незабываемо красиво поздравить на словах и в картинках.
А еще можно подобрать пожелание из нашей публикации Оригинальные поздравления с днем рождения девушке – тексты и красивые открытки.
Кроме того, мы публиковали Мудрые и прикольные поздравления с Днем рождения мужчине – на словах и в красивых открытках.
Поздравление с днем рождения подруге в прозе
Я так рада поздравить с Днем рождения! Пусть хороших людей вокруг тебя становится все больше! И пусть тебе встретится мужчина из числа тех, которые бывают только в сказках!
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Поздравляю тебя с Днем рождения! Желаю, чтоб ты, хоть и не архитектор, но построил красивую судьбу. Хоть и не финансовый директор, но чтоб деньги текли рекой и оседали в карманах. Хоть и не археолог, но чтоб все клады были твои!
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Для лучшей подруги сегодня все самые теплые, самые нежные пожелания и поздравления! Пусть будет счастливой твоя жизнь, пусть каждый день станет праздником. Удачи тебе во всем, благополучия и взаимопонимания. Люби и будь любимой всегда. Пусть то добро, которое ты даришь окружающим, обязательно возвращается к тебе!
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Дорогая моя подружка, сегодня я хочу тебе пожелать вечного кайфа и драйва от жизни. Пусть твой прынц не окажется конем педальным, пусть твоя карета никогда не превратится в тыкву, пусть твое счастье не будет ограничено временем. Персик мой, желаю с каждым днем становиться все сочней и наливней, все вкусней и аппетитней. С днем рождения!
Поздравления с днем рождения подруге смс
4 смс - 224 символа:
Подружка, поздравляю тебя с днем рождения. Милая моя, хочу пожелать тебе чудес и счастья, радости и восторга, любви и вдохновения. Пусть все, что тебе нравится, будет твоим. Пусть все, что тебе хочется, обязательно сбудется.
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2 смс - 100 символов:
Будь всегда неотразимой,
Яркой, сказочной, любимой.
Доброй, милой, как всегда,
С днем рождения тебя!
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3 смс - 156 символов:
Подруженька, с днем рождения тебя! Счастья тебе, здоровья, радости, состоятельности, достатка, уюта, внимания, тепла, искренности и всего, как можно больше!
Стихи с днем рождения подруге
С днем рождения, подруга!
Пожелания мои:
Пусть все сбудутся надежды
И пусть сбудутся мечты!
Пусть не будет огорчений,
И не будет пустоты,
Больше в жизни приключений
Будь Счастливой в мире – ты!
***
Моя подруга дорогая,
Ты как сестренка для меня!
И с днем рожденья поздравляю
В прекрасный этот день тебя!
Всегда такой же оставайся
И про меня не забывай,
Счастливой самой стать старайся
***
С Днем Рождения тебя,
Пусть будет счастья на года,
Сбываются все-все мечты,
И каждый день в большой любви!
Достаток чтоб огромный был,
Никто тебя чтоб не забыл,
А на душе было тепло,
На остальное все равно!
***
Не кривя душой, моя подруга,
Я могу поведать без прикрас,
Без тебя нам в этой жизни туго,
Будет сделать клевый расколбас!
Пожелают тебе много позитива,
Чтоб улыбка начиналась от ушей,
Просто больше пей сегодня пива,
Сделай этот праздник веселей!
Ржачное поздравление с днем рождения подруге
Подруга дней моих суровых,
Голубка дряхлая моя,
Ты еще на год постарела,
Но все ж по-прежнему мила.
Ты свой песок сгреби в коробку
И спрячь куда-то на чердак.
Открой игристого ты пробку,
Устрой немножечко бардак.
Ты в этот день прекрасней неба.
Шары, цветы — все для тебя.
И знаю точно: наша дружба
Пройдет сквозь многие лета.
***
И вот настал тот вечер,
Красивый торт и свечи,
Украсил праздник стол,
Безумно рада встрече…
Я поднимаю ром
За милую подругу,
И раскладе при любом,
Желаю вьюгу…
…Вьюгу счастья и паром,
Который приведет к супругу,
А при желании большом,
Бей от счастья всю посуду…
И бегай дома голой босиком!