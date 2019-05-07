Поздравления с днем рождения подруге – открытки и тексты

7 мая 2019, 04:56

Главред подобрал лучшие пожелания на любой вкус, из которых можно подобрать поздравление с днем рождения подруге своими словами или же в стихотворной, а также открытки-анимации.

  • Открытки с днем рождения подруге Фото из открытых источников
  • Открытки с днем рождения подруге Фото из открытых источников
  • Открытки с днем рождения подруге Фото из открытых источников
  • Открытки с днем рождения подруге Фото из открытых источников
  • Открытки с днем рождения подруге Фото из открытых источников
  • Открытки с днем рождения подруге Фото из открытых источников
  • Открытки с днем рождения подруге Фото из открытых источников
  • Открытки с днем рождения подруге Фото из открытых источников
  • Открытки с днем рождения подруге Фото из открытых источников
  • Открытки с днем рождения подруге Фото из открытых источников
  • Открытки с днем рождения подруге Фото из открытых источников
  • Открытки с днем рождения подруге Фото из открытых источников
  • Открытки с днем рождения подруге Фото из открытых источников
  • Открытки с днем рождения подруге Фото из открытых источников
  • Открытки с днем рождения подруге Фото из открытых источников
  • Открытки с днем рождения подруге Фото из открытых источников
  • Открытки с днем рождения подруге Фото из открытых источников
  • Открытки с днем рождения подруге Фото из открытых источников
  • Открытки с днем рождения подруге Фото из открытых источников
  • Открытки с днем рождения подруге Фото из открытых источников
  • Открытки с днем рождения подруге Фото из открытых источников
  • Открытки с днем рождения подруге Фото из открытых источников
  • Открытки с днем рождения подруге Фото из открытых источников
  • Открытки с днем рождения подруге Фото из открытых источников

Поздравление с днем рождения подруге подбирать нужно по веления души, ведь друзья – один из главных даров судьбы в нашей жизни.

Главред подобрал лучшие пожелания на любой вкус, из которых можно подобрать поздравление с днем рождения подруге своими словами или же в стихотворной, а также открытки-анимации.

Ранее Главред уже публиковал поздравления с Днем рождения женщине – Креативные открытки и душевные поздравления: как красиво поздравить женщину с Днем рождения. А еще больше поздравлений – в нашем материале С днем рождения: как оригинально и незабываемо красиво поздравить на словах и в картинках.

А еще можно подобрать пожелание из нашей публикации Оригинальные поздравления с днем рождения девушке – тексты и красивые открытки.

Кроме того, мы публиковали Мудрые и прикольные поздравления с Днем рождения мужчине – на словах и в красивых открытках

Поздравление с днем рождения подруге в прозе

Я так рада поздравить с Днем рождения! Пусть хороших людей вокруг тебя становится все больше! И пусть тебе встретится мужчина из числа тех, которые бывают только в сказках!

***

Поздравляю тебя с Днем рождения! Желаю, чтоб ты, хоть и не архитектор, но построил красивую судьбу. Хоть и не финансовый директор, но чтоб деньги текли рекой и оседали в карманах. Хоть и не археолог, но чтоб все клады были твои!

***

Для лучшей подруги сегодня все самые теплые, самые нежные пожелания и поздравления! Пусть будет счастливой твоя жизнь, пусть каждый день станет праздником. Удачи тебе во всем, благополучия и взаимопонимания. Люби и будь любимой всегда. Пусть то добро, которое ты даришь окружающим, обязательно возвращается к тебе!

***

Дорогая моя подружка, сегодня я хочу тебе пожелать вечного кайфа и драйва от жизни. Пусть твой прынц не окажется конем педальным, пусть твоя карета никогда не превратится в тыкву, пусть твое счастье не будет ограничено временем. Персик мой, желаю с каждым днем становиться все сочней и наливней, все вкусней и аппетитней. С днем рождения!

Поздравления с днем рождения подруге смс

4 смс - 224 символа:

Подружка, поздравляю тебя с днем рождения. Милая моя, хочу пожелать тебе чудес и счастья, радости и восторга, любви и вдохновения. Пусть все, что тебе нравится, будет твоим. Пусть все, что тебе хочется, обязательно сбудется.

***

2 смс - 100 символов:

Будь всегда неотразимой,

Яркой, сказочной, любимой.

Доброй, милой, как всегда,

С днем рождения тебя!

***

3 смс - 156 символов:

Подруженька, с днем рождения тебя! Счастья тебе, здоровья, радости, состоятельности, достатка, уюта, внимания, тепла, искренности и всего, как можно больше!

Стихи с днем рождения подруге

С днем рождения, подруга!

Пожелания мои:

Пусть все сбудутся надежды

И пусть сбудутся мечты!

Пусть не будет огорчений,

И не будет пустоты,

Больше в жизни приключений

Будь Счастливой в мире – ты!

***

Моя подруга дорогая,

Ты как сестренка для меня!

И с днем рожденья поздравляю

В прекрасный этот день тебя!

Всегда такой же оставайся

И про меня не забывай,

Счастливой самой стать старайся

***

С Днем Рождения тебя,

Пусть будет счастья на года,

Сбываются все-все мечты,

И каждый день в большой любви!

Достаток чтоб огромный был,

Никто тебя чтоб не забыл,

А на душе было тепло,

На остальное все равно!

***

Не кривя душой, моя подруга,

Я могу поведать без прикрас,

Без тебя нам в этой жизни туго,

Будет сделать клевый расколбас!

Пожелают тебе много позитива,

Чтоб улыбка начиналась от ушей,

Просто больше пей сегодня пива,

Сделай этот праздник веселей!

Ржачное поздравление с днем рождения подруге

Подруга дней моих суровых,

Голубка дряхлая моя,

Ты еще на год постарела,

Но все ж по-прежнему мила.

Ты свой песок сгреби в коробку

И спрячь куда-то на чердак.

Открой игристого ты пробку,

Устрой немножечко бардак.

Ты в этот день прекрасней неба.

Шары, цветы — все для тебя.

И знаю точно: наша дружба

Пройдет сквозь многие лета.

***

И вот настал тот вечер,

Красивый торт и свечи,

Украсил праздник стол,

Безумно рада встрече…

Я поднимаю ром

За милую подругу,

И раскладе при любом,

Желаю вьюгу…

…Вьюгу счастья и паром,

Который приведет к супругу,

А при желании большом,

Бей от счастья всю посуду…

И бегай дома голой босиком!

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