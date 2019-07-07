Рождество Иоанна Предтечи: что можно и нельзя делать в этот великий праздник

7 июля 2019, 06:40

Пророк Иоанн Предтеча помогает всем страждущим.

Рождество Иоанна Предтечи. Икона
Рождество Иоанна Предтечи. Икона

7 июля отмечается великий церковный праздник – Рождество Иоанна Предтечи 2019. Если официально – то Рождество честного славного Пророка, Предтечи и Крестителя Господня Иоанна.

На этот же день выпадает и большой народный праздник – день Ивана Купала 2019.

Иоанн Креститель: в чем помогает

Пророк Иоанн Предтеча помогает всем страждущим. Но чаще всего перед его иконой молятся, когда нужна помощь в:

  • избавлении от болезней – особенно головы;
  • при решении проблем в браке;
  • с принятием правильного решения, дабы не сбиться с пути истинного – как в работе, так и в бытовых вопросах;
  • в решении домашних дел.

Рождество Иоанна Предтечи: что нельзя делать 

В первую очередь многих интересует, можно ли работать на Рождество Иоанна Предтечи. Как и в любой иной церковный праздник – нет. В том плане, что на первом месте должны быть дела духовные: нужно сходить в церковь, помолиться, задуматься о душе и своем совершенствовании духовном. Работа не должна отвлекать от подобных занятий. 

В то же время, если кто-то работает в этот праздник (будь то врач или реализатор на рынке), то священники заверяют: Господь с понимаем отнесется к подобным трудам.

Главное – не грешить в этот день думать о Боге.

Также в Рождество Иоанна Предтечи нельзя:

  • есть мясо, яйца и молочные продукты, ведь идет Петров пост 2019 – однако рыба и немного красного вина в этот день дозволяются;
  • веселиться: имеются в виду шумные, пьяные застолья и т. п.;
  • ссориться и скандалить;
  • злиться;
  • отдавать что-либо из дома, причем в любой форме – продавать или просто одалживать – мол, после этого денег водиться в доме не будет;
  • также нельзя подбирать с земли/пола деньги (ни монетки, ни купюры) – см. пункт выше;
  • бить домашних животных: перестанут добро в дом приносить.

Особый запрет дня: на Рождество Иоанна Предтечи нельзя пользоваться ножом – особенно при нарезании круглых овощей и фруктов (капусты, яблок и т.п.). По народным поверьям, так можно взять на себя грехи убийц Иоанна Крестителя (напомним, ему отрубили голову).

По этой же причине многие также избегают есть в этот день продукты красного цвета (цвета крови): свеклу, яблоки, тот же борщ и т. д.

Иоанн Креститель. Караваджо, 1604 - иоанн креститель картина
Иоанн Креститель. Караваджо, 1604 / Википедия.

Рождество Иоанна Предтечи: что нужно делать

Все верующие в этот день ходят на службу в храм. После утренней службы священники освящают воду, а также травы и цветы прихожан. Считается, что освященные растения обретают особую целебную силу.

Считается, что та девушка, которая с утра в этот день умоется росой, сбережет молодость и красоту надолго.Читайте такжеСамые интересные и верные гадания на Ивана Купала и как сплести правильный венок

В народе православный праздник Рождество Иоанна Предтечи празднуется в один день с языческим днем летнего солнцестояния – Ивана Купала. Так что, несмотря на пост и церковный праздник, многие в это день гадают, а также проводят магические ритуалы.

Молитва в Рождество Иоанна Предтечи

Величание Рождеству Иоанна Предтечи

Величаем тя, Предтече Спасов Иоанне, и чтим еже от неплодове преславное рождество твое.

Кондак Рождеству Иоанна Предтечи

Прежде неплоды днесь Христова Предтечу раждает, и той есть исполнение всякаго пророчества: Егоже бо пророцы проповедаша, на Сего во Иордане руку положив, явися Божия Слова пророк, проповедник, вкупе и Предтеча.

Рождество Иоанна Предтечи: проповедь

Рождество Иоанна Предтечи: приметы

По погоде в этот день определяли, каким будет урожай:

  • дождь – к богатому урожаю;
  • звездное небо ночью – к урожаю грибов.

Пение сверчка в Рождество Иоанна Предтечи сулит хорошие известия. А вот увидеть змею – к неприятностям и разочарованию.

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