Рождество Иоанна Предтечи: что можно и нельзя делать в этот великий праздник

Пророк Иоанн Предтеча помогает всем страждущим.
7 июля отмечается великий церковный праздник – Рождество Иоанна Предтечи 2019. Если официально – то Рождество честного славного Пророка, Предтечи и Крестителя Господня Иоанна.
На этот же день выпадает и большой народный праздник – день Ивана Купала 2019.
Иоанн Креститель: в чем помогает
Пророк Иоанн Предтеча помогает всем страждущим. Но чаще всего перед его иконой молятся, когда нужна помощь в:
- избавлении от болезней – особенно головы;
- при решении проблем в браке;
- с принятием правильного решения, дабы не сбиться с пути истинного – как в работе, так и в бытовых вопросах;
- в решении домашних дел.
Рождество Иоанна Предтечи: что нельзя делать
В первую очередь многих интересует, можно ли работать на Рождество Иоанна Предтечи. Как и в любой иной церковный праздник – нет. В том плане, что на первом месте должны быть дела духовные: нужно сходить в церковь, помолиться, задуматься о душе и своем совершенствовании духовном. Работа не должна отвлекать от подобных занятий.
В то же время, если кто-то работает в этот праздник (будь то врач или реализатор на рынке), то священники заверяют: Господь с понимаем отнесется к подобным трудам.
Главное – не грешить в этот день думать о Боге.
Также в Рождество Иоанна Предтечи нельзя:
- есть мясо, яйца и молочные продукты, ведь идет Петров пост 2019 – однако рыба и немного красного вина в этот день дозволяются;
- веселиться: имеются в виду шумные, пьяные застолья и т. п.;
- ссориться и скандалить;
- злиться;
- отдавать что-либо из дома, причем в любой форме – продавать или просто одалживать – мол, после этого денег водиться в доме не будет;
- также нельзя подбирать с земли/пола деньги (ни монетки, ни купюры) – см. пункт выше;
- бить домашних животных: перестанут добро в дом приносить.
Особый запрет дня: на Рождество Иоанна Предтечи нельзя пользоваться ножом – особенно при нарезании круглых овощей и фруктов (капусты, яблок и т.п.). По народным поверьям, так можно взять на себя грехи убийц Иоанна Крестителя (напомним, ему отрубили голову).
По этой же причине многие также избегают есть в этот день продукты красного цвета (цвета крови): свеклу, яблоки, тот же борщ и т. д.
Рождество Иоанна Предтечи: что нужно делать
Все верующие в этот день ходят на службу в храм. После утренней службы священники освящают воду, а также травы и цветы прихожан. Считается, что освященные растения обретают особую целебную силу.
Считается, что та девушка, которая с утра в этот день умоется росой, сбережет молодость и красоту надолго.Читайте такжеСамые интересные и верные гадания на Ивана Купала и как сплести правильный венок
В народе православный праздник Рождество Иоанна Предтечи празднуется в один день с языческим днем летнего солнцестояния – Ивана Купала. Так что, несмотря на пост и церковный праздник, многие в это день гадают, а также проводят магические ритуалы.
Молитва в Рождество Иоанна Предтечи
Величание Рождеству Иоанна Предтечи
Величаем тя, Предтече Спасов Иоанне, и чтим еже от неплодове преславное рождество твое.
Кондак Рождеству Иоанна Предтечи
Прежде неплоды днесь Христова Предтечу раждает, и той есть исполнение всякаго пророчества: Егоже бо пророцы проповедаша, на Сего во Иордане руку положив, явися Божия Слова пророк, проповедник, вкупе и Предтеча.
Рождество Иоанна Предтечи: проповедь
Рождество Иоанна Предтечи: приметы
По погоде в этот день определяли, каким будет урожай:
- дождь – к богатому урожаю;
- звездное небо ночью – к урожаю грибов.
Пение сверчка в Рождество Иоанна Предтечи сулит хорошие известия. А вот увидеть змею – к неприятностям и разочарованию.