Таинственная диета Киры Найтли и как звезды Голливуда худеют на 20 кило

Кира Найтли уверяет, что на диете не сидит, но поклонники сильно сомневаются / otvetkino.ru

Диета – это особый режим питания, предписывающий определенные пищевые правила.

Есть диета при проблемах со здоровьем (когда какой-то продукт/группа продуктов вызывает ухудшение самочувствия), а есть диета для похудения, когда женщины (а иногда и мужчины, чего уж там) желают избавиться от ненавистных килограмм.

К примеру, фигура Киры Найтли у многих вызывает белую зависть. При росте 170 см она весит примерно 50 кг.

Многие связывают худобу актрисы с тем, что Кира Найтли – вегетарианка. Сама актриса уверяет, что ни на каких диетах не сидит, а, наоборот, любит вкусно поесть. И даже спортзалы особо не посещает.

Тем не менее, когда Кира Найтли говорит о своей фигуре, она признается, что соблюдает ряд правил:

не есть углеводов после 16:00;

питается по принципу "коробочки с обедом": блюда в ее состав входят таким образом, чтобы была выдержана пропорция 60% овощей/30% белков/10% углеводов. Эти блюда она растягивает на весь день – маленькими порциями, но часто. При этом актриса очень любит молочные продукты (в особенности сыры) в сочетании с зелеными салатами;

пьет много жидкости – не менее 2 литров в день, чтобы ускорить метаболизм.

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Действенные диеты звезд

Найтли – не единственная из звезд Голливуда, кто восхищает своей фигурой.

К примеру, Кейт Уинслет, используя жесткие диеты звезд, умудрилась сбросить 25 килограммов после рождения дочери.

Диету она дополнила посещением спортзала и плаванием в бассейне (дважды в неделю), а также сделала "анализ лица" (изучив кожу человека, специалисты говорят, каких солей и минералов организму не хватает, а какие продукты вредны для него). После этого анализа ей составили индивидуальную диету.

Чаще всего, диеты знаменитостей включают в себя рецепты блюд из злаков, белого мяса, картофеля, рыбы и большого количества фруктов и овощей.

Читайте такжеПрима-балерина раскрыла секрет утонченного похудения: советы и менюА вот как выглядело меню Майи Плисецкой, которая и после 80 лет весила лишь чуть более 55 кило:

завтрак – овсяная каша;

обед – суп овощной и салат из овощей;

ужин – салат и рис с рыбой.

Ранее эксперты дали дельные советы, как похудеть и не потерять грудь. Жир уйдет, а грудь останется, уверяют специалисты.

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