Преображение Господне: приметы, традиции и что это вообще за праздник

18 августа 2019, 11:51

Главред выяснил, что нельзя делать на Преображение Господне 2019, приметы дня, молитва и почему на Преображение Господне – это Яблочный спас.

Преображение Господне. Икона. Как празднуется Преображение Господне
Преображение Господне. Икона. Феофан Грек. / Правмир

19 августа отмечается великий праздник Преображение Господне 2019 (Яблочный спас называют его в народе).

Также этот праздник называют: просто Спас, Второй Спас, Средний Спас, Спас на горе, Праздник первых плодов, Горохов день, Вторая встреча осени, Осенины, Первые осенины.

Главред решил напомнить своим читателям о главных приметах и традициях дня.

  1. Преображение Господне: дата и сколько празднуем
  2. Преображение Господне – Яблочный спас: почему так называется
  3. Преображение Господне: как праздновать
  4. Молитва на Преображение Господне
  5. Преображение Господне: что нельзя делать
  6. Преображение Господне: приметы
  7. Преображение Господне: поздравления

Преображение Господне: дата и сколько празднуем

Дата праздника неизменна, то есть в отличие от Пасхи это всегда 19 августа. В 2019 году Преображение Господне выпало на понедельник.

Католики отметили праздник по старому стилю – еще 6 августа.

Отмечается он с IV века.

Читайте такжеЯблочный спас 2019: как праздновать – в церкви и домаК тому же Преображение Господне – праздник двунадесятый, а посему у него есть день предпразднства (один – это 18 августа) и еще потом семь дней попразднства (с 20 по 26 августа). В эти дни после праздника на богослужении продолжают читать посвященные ему молитвословия и песнопения.

Попразднство есть у всех двунадесятых праздников (кроме праздника Входа Господня в Иерусалим) и у Пасхи.

Преображение Господне – Яблочный спас: почему так называется

Название у праздника говорящее: он установлен в память Преображения Господа нашего Иисуса Христа на горе Фавор перед своими учениками – апостолами Петром и братьями Иаковом и Иоанном. Само слово "преображение" в переводе с греческого означает "превращение в иной вид" или еще его переводя как "изменение формы".

Зная, что ему предстоят пытки и смерть, Иисус решил укрепить веру учеников своих – и явил им чудо на горе Фавор: предстал пред ними в том образе, который ждет его после воскрешения. Одежды Спасителя воссияли белым светом. И даже камни вокруг него побелели.

На этом месте святая царица Елена в IV веке велела построить церковь Преображения Господня.

Есть своя церковь Преображение Господне и в Украине – это славянская церковь Преображение Господне в Донецкой области.

Преображение Господне: как праздновать

В христианской традиции праздник Преображения уходит корнями в ветхозаветный праздник кущей, когда освящались первые плоды и колосья пшеницы. То есть наши предки в это время начинали собирать урожай – и первые собранные дары природы несли в храм на освящение.

Читайте такжеЯблочный спас 2019: что приготовить и на какие приметы обратить вниманиеПо канону в этот день принято святить виноград, однако в наших широтах он не вызревает к моменту празднования, поэтому на Руси издревле святят в этот день яблоки. Поэтому-то Преображение Господне в народе и прозвали Яблочный спас.

И отсюда же традиция подавать на праздничный стол в этот день как можно больше блюд с яблоками и медом (его также продолжают святить в этот праздник). Это и просто яблоки с медом, и яблочный пирог, и блины с яблоками, и различные овоще-фруктовые салаты. И напомним: продолжается Успенский пост 2019: календарь питания на этот день позволяет послабления в меню, но основных запретов в еде не снимает. О запретах в еде на этот день читайте в нашем материале Что нельзя делать в Успенский пост – от питания до прощения и свадьбы.

Также на Яблочный спас святят в церкви и другие круглые фрукты, а некоторые – даже овощи:

  • виноград,
  • горох в стручках,
  • груши,
  • помидоры и т.п.,
  • пучок колосьев пшеницы и ржи – тем самым прославляя разнообразное богатство природы.

К слову, считается, что до освящения яблоки нового урожая есть нельзя, то есть вообще: ни в сыром виде, ни добавлять в блюда или компоты (иные напитки). Особо ревностно этой традиции придерживались родители, у которых умер маленький ребенок: в народе верили, что если родитель съел яблоки до Яблочного спаса – тогда сам малыш на небе яблок в этом году уже не отведает.

В народе верят: если до Яблочного спаса яблок не есть, а в праздник загадать желание, откусывая дольку яблока с медом – то желание это непременно сбудется.

Народная традиция пошла от монахов. В сборнике богослужебных и аскетических указаний – Типиконе – есть четкий запрет, что инокам до освящения на Преображение Господне плодов есть нельзя. Воздерживаясь от поедания яблок и иных плодов до их освящения, верующие люди тем самым выполняют завет: "Сначала – Богу, потом – нам".

Также освященные на Преображение плоды принято в этот день носить на могилы родных и близких людей.

Молитва на Преображение Господне

Тропарь предпразднству Преображения Господня

Христово преображение предусрящем, светло торжествующе предпразднственная, вернии, и возопиим: приспе день Божественнаго веселия: восходит на гору Фаворскую Владыка, Божества Своего облистати красоту.

***

Молитва на Преображение Господне

Господи Иисусе Христе, Боже наш, во Свете живый неприступнем, Сияние сый Славы Отчия и Образ Ипостаси Его! Егда прииде исполнение времен, Ты за милосердие неизреченное к падшему роду человеческому Себе умалил еси, зрак раба приял еси, смирил еси Себе, послушлив бысть даже до смерти. Обаче прежде Креста и вольныя страсти Твоея на горе Фаворстей преобразился еси в Божественней Славе Своей пред святыми Твоими ученики и Апостолы, мало скрыв плоти восприятие, да егда Тя узрят распинаема, и смерти предаваема, уразумеют убо страдание Твое вольное и Божество. Даруй же и нам всем, пречистыя Плоти Твоея Преображение празднующим, чистым сердцем и нескверными умы взыти на Святую гору Твою, в селения святыя славы Твоея, идеже глас чист празднующих, глас несказаннаго радования, да тамо купно с ними лицем к лицу узрим Славу Твою в невечернем дни Царствия Твоего, и со всеми святыми, от века Тебе благоугодившими прославим Всесвятое имя Твое со Безначальным Твоим Отцем и Пресвятым и Благим и Животворящим Твоим Духом ныне и присно и во веки веков.

Преображение Господне: что нельзя делать

До Яблочного спаса принято заканчивать уборку зерновых, а то, мол, после 19 августа весь урожай первый же дождь погубит.

Преображение Господне – Яблочный спас нельзя:

  • работать по дому – кроме приготовления еды: под запретом шитье, уборка, ремонт и т.п.;
  • заниматься любым тяжелым трудом: только заканчивают уборку урожая в саду, ведь, по примете, оставшийся после Яблочного спаса урожай пользы здоровью уже не дает;
  • убивать насекомых, особенно мух: считается, что если муха села на человека дважды – быть ему везучим целый год;
  • ругаться, ссориться, желать зла – негатив обернется к зачинщику свары многократно;
  • слишком шумно веселиться – праздник-то церковный.

Преображение Господне: приметы

По приметам 19 августа судили о погоде:

  • в январе – будет такой же, как на Яблочный спас;
  • на Покрова, то есть 14 октября – такой же будет;
  • осенью: сухой день сулил недождливую осень;
  • зимой: ясный день предвещал холодную зиму.

Преображение Господне: поздравления

С Преображеньем я вас поздравляю.

И от души всем друзьям пожелаю

Веры, терпения, много любви,

Были чтоб мысли светлы и чисты.

Пусть вас Господь бережет от напасти,

Пусть в вашем доме поселится счастье.

Будьте здоровы, живите без бед

С вашими близкими вы много лет!

***

Пусть жизнь принесет свет и радость тебе,

Пусть трудных мгновений не будет в судьбе,

Пусть будет в достатке и дом, и семья.

С Преображеньем Господнем тебя!

***

Поздравляю с праздником Преображения Господнего и от чистого сердца желаю с каждым днём преображать себя, свои мысли, свой внутренний и окружающий мир. Желаю здравствовать, надеяться и любить, мечтать и радовать своё сердце с каждым мгновением.

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