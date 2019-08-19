Самые модные прически для школьниц на 1 сентября 2019: тренды, 40 фото

Уже совсем скоро новый учебный год. Волнительный первый день школы, когда каждой ученице хочется удивить и свалить наповал своих одноклассниц.

Отметим, модная прическа поможет сделать 1 сентября незабываемым, а ощущение, что вы выглядите сногсшибательно – будет отличным стартом нового учебного года.

При выборе прически на 1 сентября, обратите внимание вот на что:

Прическа обязательно должна нравится тому, кому ее делают.

Прическа должна быть комфортной и подходить под наряд.

Прическа должна учитывать структуру волос и длины.

Главред собрал самые свежие и самые модные идеи причесок на 1 сентября из Instagram.

Прически на 1 сентября для первоклашек – нет большим бантам!

В 2019 году не нужно для 1 сентября выбирать большие банты. Украшать прическу лучше модными заколками и резинками в виде крохотных бантиков. Самым идеальным вариантом будет красивая коса, если, конечно, позволяет длина.

Прически на 1 сентября для девочек – косы и колоски

Для школьниц постарше стилисты советуют обратить внимание на косы, колоски и другие всевозможные плетения – имнно они в тренде осенью 2019 года.

Прически для старшеклассниц на 1 сентября – дай волю фантазии

Школьницам подросткового возраста нужно попытаться самовыразиться, отдать предпочтение той модной прическе, которую позволяет воплотить в жизнь длина волос. Никаких ограничений! Также можно сделать модную прическу из 90-х – мальвину.

Напомним, ранее сообщалось, боб - самая модная стрижка 2019-2020, которая подходит всем женщинам. Без преувеличений, стрижка боб и все ее вариации – классический бок, удлиненный боб, боб-каре, средний боб, боб на ножке, асимметрический боб, боб-каре с челкой - уверенно будут находиться в топах женских стрижек.