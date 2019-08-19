Самые модные прически для школьниц на 1 сентября 2019: тренды, 40 фото

Сразу отложите большие банты в сторону. В моде прически с крохотными бантиками и всевозможное плетение. Главред собрал лучшие фото из Instagram.
Уже совсем скоро новый учебный год. Волнительный первый день школы, когда каждой ученице хочется удивить и свалить наповал своих одноклассниц.
Отметим, модная прическа поможет сделать 1 сентября незабываемым, а ощущение, что вы выглядите сногсшибательно – будет отличным стартом нового учебного года.
При выборе прически на 1 сентября, обратите внимание вот на что:
- Прическа обязательно должна нравится тому, кому ее делают.
- Прическа должна быть комфортной и подходить под наряд.
- Прическа должна учитывать структуру волос и длины.
Главред собрал самые свежие и самые модные идеи причесок на 1 сентября из Instagram.
Прически на 1 сентября для первоклашек – нет большим бантам!
В 2019 году не нужно для 1 сентября выбирать большие банты. Украшать прическу лучше модными заколками и резинками в виде крохотных бантиков. Самым идеальным вариантом будет красивая коса, если, конечно, позволяет длина.
Прически на 1 сентября для девочек – косы и колоски
Для школьниц постарше стилисты советуют обратить внимание на косы, колоски и другие всевозможные плетения – имнно они в тренде осенью 2019 года.
? Второе место ? заняла прическа с бусинами! ⠀ Мне нравится здесь способ крепления бусин и хвостиков! ? Держатся они крепко! Но я советую Вам не верить мне на слово, а проверить самим! ? ⠀ ? Second place: ? hair with beads! ⠀ I like the way the beads and tails are attached here! ? They hold tight! But I advise you not to take my word for it, but to check it yourself! ?
Прически для старшеклассниц на 1 сентября – дай волю фантазии
Школьницам подросткового возраста нужно попытаться самовыразиться, отдать предпочтение той модной прическе, которую позволяет воплотить в жизнь длина волос. Никаких ограничений! Также можно сделать модную прическу из 90-х – мальвину.
Напомним, ранее сообщалось, боб - самая модная стрижка 2019-2020, которая подходит всем женщинам. Без преувеличений, стрижка боб и все ее вариации – классический бок, удлиненный боб, боб-каре, средний боб, боб на ножке, асимметрический боб, боб-каре с челкой - уверенно будут находиться в топах женских стрижек.