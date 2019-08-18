Боб - самая модная стрижка 2019-2020, которая подходит всем женщинам – 30 фото

Самая любимая женская стрижка - боб. В сезоне осень-зима 2019-2020 стрижка боб будет уверенно восседать на первом месте рейтинга женских стрижек.
Стилисты назвали самую популярную женскую стрижку осени - зимы 2019-2020. Это стрижка боб, которая сногсшибательно смотрится на каждой женщине.
Без преувеличений, стрижка боб и все ее вариации – классический бок, удлиненный боб, боб-каре, средний боб, боб на ножке, асимметрический боб, боб-каре с челкой - уверенно будут находиться в топах женских стрижек. Главред собрал подборку новых фото из Instagram.
Какой вариант стрижки боб выбрать: советы стилистов
Женщинам с треугольным лицом следует обратить внимание на короткий текстурированный и слоистый боб.
Обладательницам круглого лица следует остановиться на волнистом и угловом бобе.
Дамам с лицом квадратной формы идеально подойдет удлинённый и асимметричный боб, но стоит избегать в причёсках чётких и прямых линий.
Тем, у кого форма лица овальная, подойдут все варианты боба.
Укладка стрижки боб: хитрости
Эффектную укладку стрижки боб можно сделать при помощи обычного фена и круглой расчески, при этом важно обратить внимание на несколько хитростей, которые используют профессионалы в салонах.
1. Стрижка боб подразумевает прикорневой объем в затылочной части, поэтому перед началом укладки нанесите на подсушенные полотенцем волосы немного пенки для волос.
2. Нужна щетка-брашинг и расческа-скелет. Первая поможет вытянуть волосы или, наоборот, подкрутить их на концах, а вторая пригодится для создания прикорневого объема.
3. Начинать сушить волосы нужно с нижних прядей. Закрепите основную массу волос на затылке заколкой или зажимом, отделите пряди с 4–5 см нижней части головы и начинайте сушить их, вытягивая и подкручивая брашингом. Это позволит добиться максимального прикорневого объема.
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