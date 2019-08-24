З Днем незалежності, Україно: найкращі вітання та листівки – у прозі, вірші, смс

24 августа 2019, 00:09

Главред обрав найкращі привітання на свято 24 серпня, тобто з Днем незалежності України – офіційні та прикольні.

  • Листівки з Днем незалежності – картинки Соцмережі
  • Листівки з Днем незалежності – картинки Соцмережі
  • Листівки з Днем незалежності – картинки Соцмережі
  • Листівки з Днем незалежності – картинки Соцмережі
  • Листівки з Днем незалежності – картинки Соцмережі
  • Листівки з Днем незалежності – картинки Соцмережі
  • Листівки з Днем незалежності – картинки Соцмережі
  • Листівки з Днем незалежності – картинки Соцмережі
  • Листівки з Днем незалежності – картинки Соцмережі
  • Листівки з Днем незалежності – картинки Соцмережі
  • Листівки з Днем незалежності – картинки Соцмережі
  • Листівки з Днем незалежності – картинки Соцмережі
  • Листівки з Днем незалежності – картинки Соцмережі
  • Листівки з Днем незалежності – картинки Соцмережі
  • Листівки з Днем незалежності – картинки Соцмережі
  • Листівки з Днем незалежності – картинки Соцмережі
  • Листівки з Днем незалежності – картинки Соцмережі
  • Листівки з Днем незалежності – картинки Соцмережі
  • Листівки з Днем незалежності – картинки Соцмережі
  • Листівки з Днем незалежності – картинки Соцмережі

24 серпня – свято усієї країни. Це День незалежності України 2019, тобто її 28-й день народження.

Військовий парад цього року замінили на марш нової армії – Марш гідності. Буде й народний марш.

Офіційне привітання з Днем незалежності України українці почують від президента та інших перших осіб держави. А один одного люди привітають більш прикольними вітаннями з Днем незалежності 2019.

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Привітання з Днем незалежності

Немає значення, де ми народилися: у Києві чи Севастополі, Полтаві чи Одесі, Львові чи Луганську, немає значення, скільки нам років і якою мовою ми говоримо. Лише одне має вирішальне значення: наша спільна Батьківщина і наше спільне майбутнє. І тільки разом ми можемо його змінити на краще. Зі святом Вас! Слава Україні!

***

З Днем Незалежності,

Вітаю Україно! Вставай!

Борися до кінця!

За мирне, світле, чисте небо,

Та вільне краще майбуття!

Не забуваймо тих Героїв,

Котрі пішли у Небеса,

Тих, що рятують Україну,

ціною власного життя!

***

Щиро вітаю вас із Днем незалежності України! Бажаю успіхів і плідної праці на благо українського народу. Нехай це свято додасть вам наснаги і творчих здобутків в ім’я процвітання нашої незалежної Батьківщини. Від усієї душі зичу вам і вашій родині міцного здоров’я, щастя і благополуччя!

***

Хай живе вільний народ! Процвітання, здоров’я, міцності, багатства Україні! Нехай ваші сім’ї завжди будуть згуртованими, столи – повними, свята – веселими, сусіди – чуйними, а друзі – щирими!

***

Залиш ти справи і турботи

Для прикрощів нема причини,

День Незалежності сьогодні

В нашій чудовій України.

Нехай в цей день радіють люди

І розвиваються всебічно.

Закон сьогодні торжествує.

Кругом усміхнені обличчя.

Нехай всі біди і печалі

Обходять нашу батьківщину.

Тобі бажаю процвітання,

Пишайся нами, Україно!

***

З нагоди річниці Незалежності бажаю сили, правди, миру й злагоди! Нехай кожен прийдешній день буде наповнений радісними митями! Натхнення всім українцям, щастя і гармонії! Тепла та нових досягнень! Любіть Україну всім серцем! Любіть її простори, її мову, її вітер, її трави... З Днем незалежності!

***

Ми вітаємо Україну

І бажаємо в іменини:

Від влади мудрості й турботи,

Демократії народу,

Щоби люди мирно жили,

Щоби миром дорожили,

Щоб народ не голодав,

Не ридав, не нарікав,

Щоб роботи всім вистачало

І щоб шляхи не підкачали,

Щоби люди багатіли,

І щоб жити тут хотіли,

Щоб із дому не тікали,

А в Україну приїжджали!

картинка з днем незалежності

Поздравления с Днем независимости на русском языке

Молодая наша страна,

Но много невзгод познала она,

Сегодня празднуем ее День Рожденья,

Сегодня гуляем в каждом селении,

Желтая рожь под синим небом,

Бескрайние степи, ржаной запах хлеба,

Любим тебя, Украина родная,

Песни поем звонче соловья,

Чтоб процветала ты день ото дня,

Любим тебя, дорогая земля!

***

Пусть каждый день начинается с улыбки и заканчивается сладким сном, рядом будет дорогой и любящий человек, который разделит настоящее и будущее в независимой Украине!

***

Пожелаем Украине,

Чтоб жила она отныне,

В счастье, радости, любви,

Не мешали ей цвести!

Чтоб собрали урожай,

Испекли бы каравай,

Чтобы жили — не тужили,

Вкусно ели, сладко пили!

Чтоб свободу дали нам,

Да не с ложью пополам —

Настоящую, хмельную,

Стоит биться за такую!

***

28 лет назад мечта о свободной, независимой стране стала реальностью. С Днем независимости! Слава Украине!

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