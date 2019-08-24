З Днем незалежності, Україно: найкращі вітання та листівки – у прозі, вірші, смс

Главред обрав найкращі привітання на свято 24 серпня, тобто з Днем незалежності України – офіційні та прикольні.
24 серпня – свято усієї країни. Це День незалежності України 2019, тобто її 28-й день народження.
Військовий парад цього року замінили на марш нової армії – Марш гідності. Буде й народний марш.
Офіційне привітання з Днем незалежності України українці почують від президента та інших перших осіб держави. А один одного люди привітають більш прикольними вітаннями з Днем незалежності 2019.
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Привітання з Днем незалежності
Немає значення, де ми народилися: у Києві чи Севастополі, Полтаві чи Одесі, Львові чи Луганську, немає значення, скільки нам років і якою мовою ми говоримо. Лише одне має вирішальне значення: наша спільна Батьківщина і наше спільне майбутнє. І тільки разом ми можемо його змінити на краще. Зі святом Вас! Слава Україні!
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З Днем Незалежності,
Вітаю Україно! Вставай!
Борися до кінця!
За мирне, світле, чисте небо,
Та вільне краще майбуття!
Не забуваймо тих Героїв,
Котрі пішли у Небеса,
Тих, що рятують Україну,
ціною власного життя!
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Щиро вітаю вас із Днем незалежності України! Бажаю успіхів і плідної праці на благо українського народу. Нехай це свято додасть вам наснаги і творчих здобутків в ім’я процвітання нашої незалежної Батьківщини. Від усієї душі зичу вам і вашій родині міцного здоров’я, щастя і благополуччя!
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Хай живе вільний народ! Процвітання, здоров’я, міцності, багатства Україні! Нехай ваші сім’ї завжди будуть згуртованими, столи – повними, свята – веселими, сусіди – чуйними, а друзі – щирими!
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Залиш ти справи і турботи
Для прикрощів нема причини,
День Незалежності сьогодні
В нашій чудовій України.
Нехай в цей день радіють люди
І розвиваються всебічно.
Закон сьогодні торжествує.
Кругом усміхнені обличчя.
Нехай всі біди і печалі
Обходять нашу батьківщину.
Тобі бажаю процвітання,
Пишайся нами, Україно!
***
З нагоди річниці Незалежності бажаю сили, правди, миру й злагоди! Нехай кожен прийдешній день буде наповнений радісними митями! Натхнення всім українцям, щастя і гармонії! Тепла та нових досягнень! Любіть Україну всім серцем! Любіть її простори, її мову, її вітер, її трави... З Днем незалежності!
***
Ми вітаємо Україну
І бажаємо в іменини:
Від влади мудрості й турботи,
Демократії народу,
Щоби люди мирно жили,
Щоби миром дорожили,
Щоб народ не голодав,
Не ридав, не нарікав,
Щоб роботи всім вистачало
І щоб шляхи не підкачали,
Щоби люди багатіли,
І щоб жити тут хотіли,
Щоб із дому не тікали,
А в Україну приїжджали!
Поздравления с Днем независимости на русском языке
Молодая наша страна,
Но много невзгод познала она,
Сегодня празднуем ее День Рожденья,
Сегодня гуляем в каждом селении,
Желтая рожь под синим небом,
Бескрайние степи, ржаной запах хлеба,
Любим тебя, Украина родная,
Песни поем звонче соловья,
Чтоб процветала ты день ото дня,
Любим тебя, дорогая земля!
***
Пусть каждый день начинается с улыбки и заканчивается сладким сном, рядом будет дорогой и любящий человек, который разделит настоящее и будущее в независимой Украине!
***
Пожелаем Украине,
Чтоб жила она отныне,
В счастье, радости, любви,
Не мешали ей цвести!
Чтоб собрали урожай,
Испекли бы каравай,
Чтобы жили — не тужили,
Вкусно ели, сладко пили!
Чтоб свободу дали нам,
Да не с ложью пополам —
Настоящую, хмельную,
Стоит биться за такую!
***
28 лет назад мечта о свободной, независимой стране стала реальностью. С Днем независимости! Слава Украине!