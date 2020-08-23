День Незалежності України 2020 – привітання та листівки зі святом

Гарні вітання з Днем Незалежності України у прозі своїми словами, прикольні вірші та короткі смс, картинки до Дня Незалежності – в матеріалі Главреда.
День Незалежності України 2020 – свято 24 серпня, коли святкується 29-й день народження всієї країни.
У цей день звучать: офіційне привітання з Днем Незалежності України – від президента та чиновників, вітання з Днем Незалежності своїми словами – від друзів, прикольні вірші на День Незалежності – від колег та приятелів. Додадуть святу яскравих фарб і гіфки та картинки з Днем Незалежності України.
Відтак чудові, патріотичні та просто гарні привітання з Днем Незалежності України у прозі своїми словами, прикольні вірші та короткі смс, картинки до Дня Незалежності та листівки – зібрав у своєму в матеріалі Главред.
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Привітання з Днем Незалежності в прозі, віршах та смс
Щиро вітаю вас із Днем Незалежності України! Нехай мир і злагода панують у нашому спільному домі. Хай не міліє джерело нашої віри, надії і любові до рідної землі, додається енергії, снаги і впевненості у власних силах і переконаннях. З нами Бог і Україна.
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Міцнішай, Україно, процвітай,
Нехай щасливим буде твій народ,
Незалежна ти – не забувай,
Розвивайся і йди вперед!
Нехай розвіє вітер над тобою,
Хмари, що нависли, наче ніч,
Я бажаю радості й спокою,
Ну а біди подолаєм пліч-о-пліч!
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Зі святом Вас! Із Днем Незалежності! Зичу вам і вашій родині міцного здоров’я, добробуту, життєвої наснаги, впевненості у власних силах і нових звершень на благо України!
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З днем народження, країно!
Зі святом нас усіх!
Ми – нація єдина,
А наша зброя – гумор й сміх!
Ми – веселі, щирі, добрі,
Не страшні нам дощ і сніг,
Ми – сміливі і хоробрі,
Тож зі святом нас усіх!
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З Днем Незалежності! Бажаємо вам щастя, добра і злагоди, порозуміння і згуртованості, через які пролягає шлях до нового життя, до кращого прийдешнього!
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Серпень нам дарує
Незабутні миті:
Стяги українські
В сонячній блакиті
Майорять крилато
На держави свято.
Тож давайте, друзі,
З нами святкувати!
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Прийміть щирі вітання з нагоди головного свята нашої держави – Дня Незалежності України! Нехай це свято буде могутнім стимулом для натхненої, щоденної праці заради злагоди нашого народу, реалізації його потенціалу, а ваші добрі справи примножать славу рідного краю!
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Ми вітаємо Україну
І бажаємо в іменини:
Від влади мудрості й турботи,
Демократії народу,
Щоби люди мирно жили,
Щоби миром дорожили,
Щоб народ не голодав,
Не ридав, не нарікав,
Щоб роботи всім вистачало
І щоб шляхи не підкачали,
Щоби люди багатіли,
І щоб жити тут хотіли,
Щоб із дому не тікали,
А в Україну приїжджали!
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З Днем Незалежності України! В цьому величному святі переплелися мрії багатьох поколінь українців про свободу і незалежність, їхнє прагнення вільно жити, бути господарем у власній, суверенній державі. Нехай мир і злагода панують у нашому спільному домі. Бажаємо вам міцного здоров’я, щастя і любові, миру і злагоди, творчого натхнення і плідної праці на благо України, нашого талановитого і працелюбного народу.
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З Днем Незалежності,
Вітаю Україно! Вставай!
Борися до кінця!
За мирне, світле, чисте небо,
Та вільне краще майбуття!
Не забуваймо тих Героїв,
Котрі пішли у Небеса,
Тих, що рятують Україну,
ціною власного життя!
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Вітаю з Днем Незалежності! Цей день передає дух патріотизму та гордості за свою націю. Ми пройшли багато випробувань – і це свято доводить нашу єдність, міцність волі і духу, нашу волю й прагнення до свободи. Щастя вам, добра, миру та любові!
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Святковий день – 24 серпня,
Так хочеться усмішок і пісень,
Бо Україна – незалежна.
Давайте ж станемо пліч-о-пліч всі,
Щоб славу України відродити.
Щоб дружно жити, в радості і згоді,
Ми України сестри і брати.