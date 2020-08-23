УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Поздравления

День Незалежності України 2020 – привітання та листівки зі святом

23 августа 2020, 06:58

Гарні вітання з Днем Незалежності України у прозі своїми словами, прикольні вірші та короткі смс, картинки до Дня Незалежності – в матеріалі Главреда.

З Днем Незалежності - вітання і картинки на День Незалежності України
З Днем Незалежності - вітання і картинки на День Незалежності України

День Незалежності України 2020 – свято 24 серпня, коли святкується 29-й день народження всієї країни.

У цей день звучать: офіційне привітання з Днем Незалежності України – від президента та чиновників, вітання з Днем Незалежності своїми словами – від друзів, прикольні вірші на День Незалежності – від колег та приятелів. Додадуть святу яскравих фарб і гіфки та картинки з Днем Незалежності України.

Відтак чудові, патріотичні та просто гарні привітання з Днем Незалежності України у прозі своїми словами, прикольні вірші та короткі смс, картинки до Дня Незалежності та листівки – зібрав у своєму в матеріалі Главред.

Читайте такжеЗ Днем Прапора України – вітання у прозі, віршах, смс та картинках

Привітання з Днем Незалежності в прозі, віршах та смс

Щиро вітаю вас із Днем Незалежності України! Нехай мир і злагода панують у нашому спільному домі. Хай не міліє джерело нашої віри, надії і любові до рідної землі, додається енергії, снаги і впевненості у власних силах і переконаннях. З нами Бог і Україна.

картинки з днем незалежності україни gif

***

Міцнішай, Україно, процвітай,

Нехай щасливим буде твій народ,

Незалежна ти – не забувай,

Розвивайся і йди вперед!

Нехай розвіє вітер над тобою,

Хмари, що нависли, наче ніч,

Я бажаю радості й спокою,

Ну а біди подолаєм пліч-о-пліч!

***

Зі святом Вас! Із Днем Незалежності! Зичу вам і вашій родині міцного здоров’я, добробуту, життєвої наснаги, впевненості у власних силах і нових звершень на благо України!

***

З днем народження, країно!

Зі святом нас усіх!

Ми – нація єдина,

А наша зброя – гумор й сміх!

Ми – веселі, щирі, добрі,

Не страшні нам дощ і сніг,

Ми – сміливі і хоробрі,

Тож зі святом нас усіх!

***

З Днем Незалежності! Бажаємо вам щастя, добра і злагоди, порозуміння і згуртованості, через які пролягає шлях до нового життя, до кращого прийдешнього!

прикольні картинки з днем незалежності україни gif

***

Серпень нам дарує

Незабутні миті:

Стяги українські

В сонячній блакиті

Майорять крилато

На держави свято.

Тож давайте, друзі,

З нами святкувати!

***

Прийміть щирі вітання з нагоди головного свята нашої держави – Дня Незалежності України! Нехай це свято буде могутнім стимулом для натхненої, щоденної праці заради злагоди нашого народу, реалізації його потенціалу, а ваші добрі справи примножать славу рідного краю!

***

Ми вітаємо Україну

І бажаємо в іменини:

Від влади мудрості й турботи,

Демократії народу,

Щоби люди мирно жили,

Щоби миром дорожили,

Щоб народ не голодав,

Не ридав, не нарікав,

Щоб роботи всім вистачало

І щоб шляхи не підкачали,

Щоби люди багатіли,

І щоб жити тут хотіли,

Щоб із дому не тікали,

А в Україну приїжджали!

***

З Днем Незалежності України! В цьому величному святі переплелися мрії багатьох поколінь українців про свободу і незалежність, їхнє прагнення вільно жити, бути господарем у власній, суверенній державі. Нехай мир і злагода панують у нашому спільному домі. Бажаємо вам міцного здоров’я, щастя і любові, миру і злагоди, творчого натхнення і плідної праці на благо України, нашого талановитого і працелюбного народу.

картинки з днем незалежності україни гиф гіф гифки анімація

***

З Днем Незалежності,

Вітаю Україно! Вставай!

Борися до кінця!

За мирне, світле, чисте небо,

Та вільне краще майбуття!

Не забуваймо тих Героїв,

Котрі пішли у Небеса,

Тих, що рятують Україну,

ціною власного життя!

***

Вітаю з Днем Незалежності! Цей день передає дух патріотизму та гордості за свою націю. Ми пройшли багато випробувань – і це свято доводить нашу єдність, міцність волі і духу, нашу волю й прагнення до свободи. Щастя вам, добра, миру та любові!

***

Святковий день – 24 серпня,

Так хочеться усмішок і пісень,

Бо Україна – незалежна.

Давайте ж станемо пліч-о-пліч всі,

Щоб славу України відродити.

Щоб дружно жити, в радості і згоді,

Ми України сестри і брати.

Картинки з Днем Незалежності та листівки до свята

з днем незалежності україни картинки
з днем незалежності україни листівки
день незалежності україни картинки
привітання з днем незалежності україни картинки
День Независимости Украины праздник поздравления открытки
Сейчас вы просматриваете новость «День Незалежності України 2020 – привітання та листівки зі святом». Другие поздравления с Днем рождения, с Новым годом, с Пасхой, и остальными религиозными и профессиональными праздниками доступны в разделе Поздравления. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Новости партнеров

Последние новости

07:22
Коронавирус в Украине и мире 23 августа: за сутки умерли более 5 тысяч человек
06:58
День Незалежності України 2020 – привітання та листівки зі святом
06:35
Трамп перед выборами ломает весь мир "через колено" мнение
06:29
Актуальный маникюр на 1 сентября: маникюр на короткие ногти и френч - фото Фото
06:09
Протесты в Беларуси используют спецслужбы России – эксперт Видео
05:54
Синоптик предупредил о погодной неприятности на День Независимости: каким областям грозит Видео
05:32
Астрологи раскрыли, как привлечь в жизнь больше денег
05:07
В моду на осень пришли грубые ботинки челси из 60-х с английским шармом - фото Фото
04:44
Астрологи сказали, кто фанатеет от книг
04:30
На краю гибели: в РФ объяснили, что спасло Навальному жизнь Видео
04:23
Ученые обнаружили новый возможный путь распространения COVID-19 Видео
03:40
Бюджет выдержит: Зеленский рассказал, как в Украине будут увеличивать "минималку" Видео
03:14
В Слуге народа назвали условие для отмены местных выборов в Украине
02:41
Китайский ученый рассказал о "волшебных" таблетках от коронавируса Видео
02:09
Синоптик рассказал, когда в Украину придет настоящая осень Видео
01:40
Гороскоп на День Независимости: преследование неудач, приключения и фарт Видео
01:21
Голод библейских масштабов: эксперт предупредил о последствиях пандемии COVID-19
00:49
Неожиданная панацея: эксперт рассказал, что заменит вакцину от COVID-19 Видео
00:31
Кравчук дал два совета Зеленскому Видео
00:19
День Флага: какой сегодня праздник 23 августа, приметы, именины Видео
22 августа, суббота
23:53
Кличко нашел применение скандальному флагштоку в центре Киева Видео
23:19
Кровавые протесты в Беларуси: стало известно о еще одной смерти
22:52
Возвращение в Беларусь: Тихановская сделала громкое заявление
22:27
Погодный экстрим со снегом: какой будет осень 2020 в Украине Видео
22:22
Вспышка COVID-19 в школах: врач объяснила, что ждет украинцев с 1 сентября Видео
21:58
Гороскоп на День флага: кому грозят обман и клевета Видео
21:53
"Будем мочить": Лукашенко рассказал о разговоре с "другом Путиным" Видео
21:37
Не вводить карантин из-за Covid-19 было правильно – премьер Швеции Видео
21:15
Лукашенко велел военным стрелять без предупреждения Видео
20:58
"Все будут напуганы": врач разгромил популярный миф о коронавирусе Видео
20:51
Поклонники догадались, почему Фреймут заразилась коронавирусом Видео
20:20
"Всех не пересажаешь": Беларусь охватили новые масштабные акции протеста Видео
19:59
В ВОЗ объяснили, кому не надо носить маску от коронавируса Видео
19:54
Навальный в Шарите: соратник рассказал, что делают с оппозиционером Видео
19:31
Коронавирус в Украине: эпидемиолог предупредила об осенних рисках Видео
19:15
Экс-депутат Госдумы сказал, мог ли Путин скомандовать отравить Навального Видео
19:11
Система разрушена: COVID-19 обрушил на Украину новую проблему – Минздрав Видео
18:55
"Был очень пьяный": в Киеве мусоровоз убил женщину и травмировал маленького ребенка
18:42
Израиль испугался из-за паломничества хасидов в Умань 2020 и просит Зеленского помочь Видео
18:36
Новая вспышка COVID-19: в США заговорили о третьей волне коронавируса Видео
18:10
"Потерял сознание – били сильнее": В Минске жертвы силовиков показали, как их избивали Фото Видео
17:54
"Маскировочная тактика": всплыли неожиданные детали эвакуации Навального из РФ Видео
17:44
Аваков поднял по тревоге всю полицию: что происходит Видео
17:23
"Приватизировали журналистов": руководство НОТУ обвинили в жесткой цензуре
17:16
Коронавирус в мире достиг новой "смертельной красной линии" Видео
17:11
Эпидемиолог раскрыл правду о коронавирусе и тестах в Украине Видео
16:56
В Финляндии разыгрался скандал из-за карты с "российским" Крымом
16:45
Избивали дубинками: в Сеть попало видео пыток протестующих в изоляторе Минска Видео
16:45
"Простите силовиков": Лукашенко заявил, что избиение митингующих – фейк Видео
16:35
"Глобальная ужасная катастрофа": из-за России человечеству грозит гибель – писатель
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002-2020, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять