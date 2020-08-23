День Незалежності України 2020 – привітання та листівки зі святом

З Днем Незалежності - вітання і картинки на День Незалежності України

День Незалежності України 2020 – свято 24 серпня, коли святкується 29-й день народження всієї країни.

У цей день звучать: офіційне привітання з Днем Незалежності України – від президента та чиновників, вітання з Днем Незалежності своїми словами – від друзів, прикольні вірші на День Незалежності – від колег та приятелів. Додадуть святу яскравих фарб і гіфки та картинки з Днем Незалежності України.

Відтак чудові, патріотичні та просто гарні привітання з Днем Незалежності України у прозі своїми словами, прикольні вірші та короткі смс, картинки до Дня Незалежності та листівки – зібрав у своєму в матеріалі Главред.

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Привітання з Днем Незалежності в прозі, віршах та смс

Щиро вітаю вас із Днем Незалежності України! Нехай мир і злагода панують у нашому спільному домі. Хай не міліє джерело нашої віри, надії і любові до рідної землі, додається енергії, снаги і впевненості у власних силах і переконаннях. З нами Бог і Україна.

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Міцнішай, Україно, процвітай,

Нехай щасливим буде твій народ,

Незалежна ти – не забувай,

Розвивайся і йди вперед!

Нехай розвіє вітер над тобою,

Хмари, що нависли, наче ніч,

Я бажаю радості й спокою,

Ну а біди подолаєм пліч-о-пліч!

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Зі святом Вас! Із Днем Незалежності! Зичу вам і вашій родині міцного здоров’я, добробуту, життєвої наснаги, впевненості у власних силах і нових звершень на благо України!

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З днем народження, країно!

Зі святом нас усіх!

Ми – нація єдина,

А наша зброя – гумор й сміх!

Ми – веселі, щирі, добрі,

Не страшні нам дощ і сніг,

Ми – сміливі і хоробрі,

Тож зі святом нас усіх!

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З Днем Незалежності! Бажаємо вам щастя, добра і злагоди, порозуміння і згуртованості, через які пролягає шлях до нового життя, до кращого прийдешнього!

***

Серпень нам дарує

Незабутні миті:

Стяги українські

В сонячній блакиті

Майорять крилато

На держави свято.

Тож давайте, друзі,

З нами святкувати!

***

Прийміть щирі вітання з нагоди головного свята нашої держави – Дня Незалежності України! Нехай це свято буде могутнім стимулом для натхненої, щоденної праці заради злагоди нашого народу, реалізації його потенціалу, а ваші добрі справи примножать славу рідного краю!

***

Ми вітаємо Україну

І бажаємо в іменини:

Від влади мудрості й турботи,

Демократії народу,

Щоби люди мирно жили,

Щоби миром дорожили,

Щоб народ не голодав,

Не ридав, не нарікав,

Щоб роботи всім вистачало

І щоб шляхи не підкачали,

Щоби люди багатіли,

І щоб жити тут хотіли,

Щоб із дому не тікали,

А в Україну приїжджали!

***

З Днем Незалежності України! В цьому величному святі переплелися мрії багатьох поколінь українців про свободу і незалежність, їхнє прагнення вільно жити, бути господарем у власній, суверенній державі. Нехай мир і злагода панують у нашому спільному домі. Бажаємо вам міцного здоров’я, щастя і любові, миру і злагоди, творчого натхнення і плідної праці на благо України, нашого талановитого і працелюбного народу.

***

З Днем Незалежності,

Вітаю Україно! Вставай!

Борися до кінця!

За мирне, світле, чисте небо,

Та вільне краще майбуття!

Не забуваймо тих Героїв,

Котрі пішли у Небеса,

Тих, що рятують Україну,

ціною власного життя!

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Вітаю з Днем Незалежності! Цей день передає дух патріотизму та гордості за свою націю. Ми пройшли багато випробувань – і це свято доводить нашу єдність, міцність волі і духу, нашу волю й прагнення до свободи. Щастя вам, добра, миру та любові!

***

Святковий день – 24 серпня,

Так хочеться усмішок і пісень,

Бо Україна – незалежна.

Давайте ж станемо пліч-о-пліч всі,

Щоб славу України відродити.

Щоб дружно жити, в радості і згоді,

Ми України сестри і брати.

Картинки з Днем Незалежності та листівки до свята