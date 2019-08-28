Ореховый спас: что нельзя делать на Спас Нерукотворный 2019

Ореховый спас 2019 – что нельзя делать, а что нужно для денег и удачи в праздник 29 августа / 1zoom.ru

В праздник 29 августа – Ореховый спас 2019 (церковный праздник 29 августа зовется Спас Нерукотворный) – принято трудиться и молиться, а вот поститься уже необязательно.

Главред выяснил, какие традиции и приметы существуют на Ореховый спас и Спас Нерукотворный – в честь перенесения в 944 году Нерукотворного Образа Иисуса Христа из города Едессы в Константинополь. Эта икона Христа, гласит святое писание, не была написана: образ Спасителя отпечатался на полотенце после того, как Тот утер им лицо.

Ореховый спас: что нельзя делать

В Ореховый спас традиционно нельзя:

лениться и избегать работы – то есть привычный нам запрет на работу в православные праздники тут не работает;

отказывать в помощи и еде, особенно больным, детям и людям нуждающимся;

ходить в лес (за теми же орехами) без оберега (нательный крестик отлично подойдет) – чтоб нечисть навредить не могла.

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Ореховый спас: что нужно делать для удачи и богатства

Помимо сбора орехов и посещения церкви проводят на Третий спас освящение новых колодцев. Вода из таких источников считается целительной и способна, как говорят старики, очистить человека от грехов.

По приметам, на Ореховый спас нужно:

что-нибудь купить – необязательно дорогое, но если покупки не сделать – быть весь следующий год на мели финансово;

за праздничным столом попробовать по кусочку от каждого блюда – с той же целью, то есть привлечь как можно больше денег в свой карман;

собрать орехов побольше – ведь чем больше соберешь орехов, тем будущий год урожайнее будет;

при сборе орехов найти два сдвоенных ореха: они обеспечат удачей на год вперед. Для этого сдвоенные орехи брали беспременно левой рукой, несли домой в кармане и хранили весь год;

из ореховых перепонок сделать настойку – она, по поверью, облегчит любую болезнь;

из ореховых веток смастерить себе веник для бани – тоже болячки отпугивать;

купить ребенку отрез ткани на одежду – считается, что в такой одежде малышу не страшны сглазы и болячки.

Под вечер всей семьей ходили париться в баню – с теми самыми ореховыми вениками.

Ранее Главред выяснил, как правильно готовиться к третьему Спасу в 2019 году: что приготовить на праздничный стол и как молиться в этот день.

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