Ореховый спас 2019: традиции и приметы на деньги и счастье

26 августа 2019, 14:53

Главред выяснил, как правильно готовиться к третьему Спасу в 2019 году.

Ореховый спас 2019 – что пекут, традиции и приметы на деньги и счастье, молитвы
Ореховый спас 2019 – что пекут, традиции и приметы на деньги и счастье, молитвы / 1zoom.ru

29 августа – праздник великий во всех отношениях. Это и церковный праздник Спас Нерукотворный (в честь Перенесения из Едессы в Константинополь Нерукотворного Образа Господа нашего Иисуса Христа), и третий Спас – Ореховый спас 2019 (другие названия – Хлебный спас 2019 и Спас на холстах).

Ореховый спас: что пекут

На праздничный стол в этот день непременно подавали пироги из муки нового урожая. Потому и одно из названий праздника – Хлебный спас. Причем в этот праздник нужно непременно вознести Господу благодарственную молитву за хлеб наш насущный.

Остатки праздничного хлеба хранят за иконой, завернув предварительно в холщовую ткань – так в жилище "приманивают" достаток и благополучие.

Также на стол подают:

  • блюда с орехами: салаты, пироги, блинчики, ореховый соус, рулетики из баклажанов с орехами по-грузински и пр.
  • блюда с грибами,
  • рыбные блюда,
  • на десерт – блюда с медом и яблоками как память о двух предыдущих Спасах.

Успение Пресвятой Богородицы в 2019 году выпало на среду, поэтому разговение Успенского поста 2019 как раз припадает на 29 августа. Так что в Хлебный спас уже можно есть и мясо, и яйца, и молочные продукты.

По поверью, если попробовать от каждого блюда на праздничном столе хоть по кусочку – то исполнится любое желание, а деньги потекут в карман, как пчелы летят на мед.

Кроме того, на Ореховый спас готовят специальную настойку от простуд (заливая перепонки грецких орехов водкой, а некоторые – самогоном) – просто про запас.

Читайте такжеУспение Пресвятой Богородицы: что за праздник и когда отмечаютВ народе раньше верили, что ведьмы свои волшебные палочки мастерили именно в этот день – из орешника, обладающего 29 августа особой силой. А вот простой люд делал в этот день из веток ореха лечебные банные веники. Вот только, чтобы те лечили любую хворь – нельзя сушить такой веник (и вообще хранить) рядом с вениками из других пород деревьев.

Спас Всемилостивый: молитва

Спас Нерукотворный – о чем молятся? Пред иконой Спасителя молятся о здоровье как тела, так и души. С любой мольбой можно обратиться к Богу, если просьба идет от сердца, она искренняя и праведная.

Спас Нерукотворный: молитва

О, Преблагий Господи Иисусе Христе, Боже наш, Ты древле человеческаго естества Твоего лице, пресвятою водою смыв и убрусом отер, чудесно убо на том же убрусе изобразити Себе и Едесскому князю Авгарю во исцеление его от недуга послати благоволил еси. Се и мы ныне, грешнии рабы Твои, душевными и телесными недуги нашими одержимы, лица Твоего, Господи, ищем, и с Давидом во смирении душ наших зовем: не отврати Лица Твоего, Господи, от нас, и не отклонися гневом от рабов Твоих, Помощник нам буди, не отрини нас и не остави нас. О Всемилостивый Господи, Спасителю наш, изобрази Сам Себе в душах наших, да во святыни и правде жительствующе, будем сынове Твои и наследницы Царствия Твоего, и тако Тебе, Премилостиваго Бога нашего, купно со Безначальным Отцем Твоим и Пресвятым Духом славити не престанем во веки веков. Аминь.

***

Многомилостиве и Всемилостиве Боже мой, Господи Иисусе Христе, многия ради любве сшел и воплотился еси, яко да спасеши всех. И паки, Спасе, спаси мя по благодати, молю Тя; аще бо от дел спасеши мя, несть се благодать, и дар, но долг паче. Ей, многий в щедротах и неизреченный в милости! Веруяй бо в Мя, рекл еси, о Христе мой, жив будет и не узрит смерти во веки. Аще убо вера, яже в Тя, спасает отчаянныя, се верую, спаси мя, яко Бог мой еси Ты и Создатель. Вера же вместо дел да вменится мне, Боже мой, не обрящеши бо дел отнюд оправдающих мя. Но та вера моя да довлеет вместо всех, та да отвещает, та да оправдит мя, та да покажет мя причастника славы Твоея вечныя. Да не убо похитит мя сатана, и похвалится, Слове, еже отторгнути мя от Твоей руки и ограды; но или хощу, спаси мя, или не хощу, Христе Спасе мой, предвари скоро, скоро погибох: Ты бо еси Бог мой от чрева матере моея. Сподоби мя, Господи, ныне возлюбити Тя, якоже возлюбих иногда той самый грех; и паки поработати Тебе без лености тощно, якоже поработах прежде сатане льстивому. Наипаче же поработаю Тебе, Господу и Богу моему Иисусу Христу, во вся дни живота моего, ныне и присно и во веки веков. Аминь.

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