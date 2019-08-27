Ореховый спас: что нести в церковь и как узнать всю правду о суженном

Ореховый спас 2019 – что нести в церковь и как узнать о суженном / 1zoom.ru

Праздник 29 августа – Ореховый спас – это не только время святить дары природы, но и отличная возможность узнать, какие любовные отношения тебя ждут.

Ореховый спас: что святят в церкви

По приметам, третий Спаса знаменует собою приход осени. Так что и набор продуктов вполне осенний.

Что святят на Ореховый Спас – список продуктов:

хлеб/пироги/хлебные изделия из муки нового урожая;

орехи, собранные в лесу накануне – не только лещину, можно даже "заморские" фисташки;

яблоки, мед и даже овощи – на их освящение также нет запрета.

И помните: самое главное на Ореховый спас — посещение богослужения в храме и молитва.

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Ореховый спас: гадания

На Третий спас незамужние девушки по орехам гадают на любовь. Своеобразный "любовный гороскоп" составляли по вкусу первого собственноручно сорванного ореха:

попался сладкий – грядет любовь большая и страстная;

недоспелый – к важным новостям на любовном фронте;

горький – к изменам любимого;

гнилой – готовились к тяжелым неприятностям.

Ранее Главред выяснил, как правильно готовиться к третьему Спасу в 2019 году: что приготовить на праздничный стол и как молиться в этот день.