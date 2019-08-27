Ореховый спас: что нести в церковь и как узнать всю правду о суженном

Главред выяснил, что делать в Ореховый спас 2019, чтобы составить себе православный любовный гороскоп.
Праздник 29 августа – Ореховый спас – это не только время святить дары природы, но и отличная возможность узнать, какие любовные отношения тебя ждут.
Ореховый спас: что святят в церкви
По приметам, третий Спаса знаменует собою приход осени. Так что и набор продуктов вполне осенний.
Что святят на Ореховый Спас – список продуктов:
- хлеб/пироги/хлебные изделия из муки нового урожая;
- орехи, собранные в лесу накануне – не только лещину, можно даже "заморские" фисташки;
- яблоки, мед и даже овощи – на их освящение также нет запрета.
И помните: самое главное на Ореховый спас — посещение богослужения в храме и молитва.
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Ореховый спас: гадания
На Третий спас незамужние девушки по орехам гадают на любовь. Своеобразный "любовный гороскоп" составляли по вкусу первого собственноручно сорванного ореха:
- попался сладкий – грядет любовь большая и страстная;
- недоспелый – к важным новостям на любовном фронте;
- горький – к изменам любимого;
- гнилой – готовились к тяжелым неприятностям.
Ранее Главред выяснил, как правильно готовиться к третьему Спасу в 2019 году: что приготовить на праздничный стол и как молиться в этот день.