Нетаньяху назвал премьера Британии Борисом Ельциным

Нетаньяху запутался в именах и фамилиях двух Борисов / Reuters

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху оговорился и по ошибке назвал своего британского коллегу Бориса Джонсона именем экс-президента России Бориса Ельцина.

Инцидент произошел в ходе заседания, где он рассказывал о визите в Британию, сообщает Haaretz.

"Я вернулся из очень приятной поездки в Лондон, где встретился с премьер-министром Борисом Ельциным и министром обороны США", — отметил Нетаньяху.

На кадрах можно услышать, что присутствующие поправили главу израильского правительства, тот улыбнулся и заявил, что проверял, насколько внимательно его слушают.

Как известно, Борис Ельцин был главой российского государства с 1991 по 1999 год.

Напомним, официальный визит премьер-министра Биньямина Нетаньяху в Украину 19 августа начался с пары скандальных инцидентов. В частности, жена премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, Сара Нетаньяху, швырнула ломтик приветственного каравая на землю.

Затем у Зеленского отреагировали на брошенный хлеб жены Нетаньяху. В Офисе президента полагают, что поступок был совершен неумышленно.

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