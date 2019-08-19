"Будем так поступать и впредь": Нетаньяху прокомментировал скандал с брошенным хлебом

19 августа 2019, 21:38

Премьер Израиля обвинил украинские СМИ в чрезмерном внимании к мелочам.

Сара Нетаньяху и хлеб - премьер Израиля пообещал так поступать и впредь
Нетаньяху прокомментировал скандал с брошенным женой хлебом / Фото: Reuters

То, что жена премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, Сара Нетаньяху, швырнула ломтик приветственного каравая на землю, ее супруг считает нестоящей внимания случайностью.

По его словам, "все разговоры о неуважении (жены Нетаньяху – ред.) к Украине – полный вздор". Инцидент с хлебом-солью – это мелочь, уверен, израильский чиновник. А главное – что "Сара прибыла в Киев, одетая в желтое и голубое, национальные украинские цвета, именно для того, чтобы выказать свое уважение к этой стране".

Читайте такжеРандеву Нетаньяху и Зеленского в Киеве: важные итоги и заявления"Если вы хотите знать о сути визита, могу рассказать вам, что мы с украинцами заключили соглашение о свободной торговле, достигли договоренности об открытии представительства Украины в Иерусалиме и решили немало важных вопросов", – цитируют премьера израильские Вести.

Раздутый скандал вокруг инцидента с хлебом напомнил Нетаньяху о визите в Израиль премьер-министра Японии.

"Израильские СМИ не рассказывали о том, как этот визит способствовал росту японских инвестиций в нашу экономику, или о подписанных соглашениях. Все говорили лишь о десерте в форме ботинка, поданном гостю.

Что ж, мы поняли, что надо делать, если нужно завоевать внимание прессы. Принцип ясен, будем так поступать и впредь", – заверил Нетаньяху.

Ранее инцидент с брошенным хлебом прокомментировал посол Израиля в Украине Йоэль Лион: "Я побеседовал с главой канцелярии президента (Владимира Зеленского – ред.), и он сообщил мне, что вся эта история с караваем была неверно интерпретирована, не имеет значения и не стоит такого внимания прессы".

Украинцы, чьи предки в 1932-1933 годах пережили унесший миллионов жизней Голодомор, к инциденту в аэропорту отнеслись болезненно.

Ранее у Зеленского отреагировали на брошенный хлеб жены Нетаньяху. В Офисе президента полагают, что поступок был совершен неумышленно.

Напомним, объединенная еврейская община Украины выражает протест против дезинформации, которые появились в украинских СМИ вокруг ситуации с супругой премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху Сарой Нетаньяху.

Главред собрал все факты биографии своенравной и скандальной Сары Нетаньяху.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
хлеб скандал Израиль Биньямин Нетаньяху Украина
Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Новости партнеров

Все новости

21:38
"Будем так поступать и впредь": Нетаньяху прокомментировал скандал с брошенным хлебом
20:41
"Паровозик конкретный": в Севастополе мусоровоз смял одним махом 15 авто Фото Видео
20:36
В Польше украинец погиб на заводе LG
20:20
Макрон сделан жене больно на встрече с Путиным Видео
19:49
Путин похвастался, что беседы с Зеленским внушают ему оптимизм Видео
19:29
У Зеленского отреагировали на брошенный хлеб жены Нетаньяху
19:16
Кадры с Майдана в Киеве вставили в малобюджетку про апокалипсис
18:51
Скандальная Сара Нетаньяху: что известно о жене премьер-министра Израиля Видео
18:49
"Хотел бы возглавить киевское Динамо" - Огнен Вукоевич
18:19
Рандеву Нетаньяху и Зеленского в Киеве: важные итоги и заявления Видео
17:43
"Доктор смерть, хрена с два": украинцы разругали Супрун за призыв стучать на врачей
17:40
Крупнейшая еврейская организация Украины прокомментировала скандал с женой Нетаньяху
17:37
Команда Зеленского попросила Вятровича о помощи
17:36
Дочь Кошевого не попала на Детское Евровидение 2019 Видео
17:13
"ЗЕбанутые": украинцы стали бить татуировки с изображением Зеленского
16:56
Голая Хайди Клум коварно показала соски на палубе яхты
16:48
"Агрессор просочился к Нацбанку": черный "мерс" на российских номерах поднял на уши копов Видео
16:45
Приговор за субсидию: как наказывают украинцев за дорогие покупки
16:40
Луческу раскритиковал уровень чемпионата Украины
16:33
В кабинете зама Луценко нашли несанкционированную прослушку
16:19
Килер бросил вызов Макгрегору
16:00
Крепостная 2 сезон: дата выхода, актеры, сюжет Видео
15:51
Заря - Эспаньол: что известно о ближайшем сопернике луганчан по Лиге Европы Видео
15:42
Гордон дал прогноз, сумеют ли Россия и Украина примириться после Донбасса с Крымом
15:40
Взрыв и утечка радиации в РФ: Украину "накрыло" радиационное облако Видео
15:21
В Харькове доцента военного вуза обвинили в любви к Путину Фото
14:49
Лукавые режиссеры постарались: Бузова без белья дубасит парня сковородой в клипе Лайкер Видео
14:41
Жириновский впал в маразм и пригрозил взять Киев уже 7 ноября Видео
14:32
Амфетамины до добра не доведут: на Киевщине солдат под веществами убил соседа
14:16
Сочный лесбийский поцелуй Maruv накануне Танцев взбудоражил сеть
14:15
"Страна начала развиваться вдвое быстрее": о чем Нетаньяху договорился с Зеленским
14:04
В Украину вернется жара: синоптик дала прогноз на ближайшие дни и День независимости
13:53
"Ляшко сзади шоколадного пристроился": странное фото вызвало резонанс в Сети
13:43
В посольстве США рассказали, как Кремль контролирует войну и насилие на Донбассе
13:35
Притула снова попал в больницу и перенес операцию: все подробности
13:27
Пожар в Токио Стар: почему Зеленский может горько пожалеть о своем высказывании мнение
13:22
Бавария арендовала Коутиньо
13:18
"Мацы не было просто": В Сети рассвирепели от бросившей каравай оземь жены премьера Израиля
13:10
Радости Трампа: 13-летний сын перерос его, жена выгуляла дивные лабутены - фото Видео
13:02
"Лучше насрать на стол": Собчак раздает важные советы для жизни
12:43
Виктор Леоненко раскритиковал игру Динамо
12:34
Адский пожар в Одессе: в отеле Токио Стар погибла австралийка Видео
12:28
Могут подать в суд: Петросян погряз в миллионных долгах из-за любовницы
12:28
Борьба за мозги: Вятрович рассказал, как сражаться за людей из Донбасса и Крыма
12:21
"Бой с Такамом будет" - Александр Усик Видео
12:10
Известный английский спортсмен найден мертвым
12:00
Жуткий пожар в Одессе: владельцу сгоревшего отеля сообщили о подозрении Видео
11:59
Переговоры президента Зеленского и израильского премьера Нетаньяху: видеотрансляция Фото Видео
11:47
Украинский блогер угодил в Миротворец за критику Зеленского
11:42
В Офисе президента не смогли показать заявления об отставки "всей команды" Видео
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002-2018, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять