"Будем так поступать и впредь": Нетаньяху прокомментировал скандал с брошенным хлебом

Нетаньяху прокомментировал скандал с брошенным женой хлебом / Фото: Reuters

То, что жена премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, Сара Нетаньяху, швырнула ломтик приветственного каравая на землю, ее супруг считает нестоящей внимания случайностью.

По его словам, "все разговоры о неуважении (жены Нетаньяху – ред.) к Украине – полный вздор". Инцидент с хлебом-солью – это мелочь, уверен, израильский чиновник. А главное – что "Сара прибыла в Киев, одетая в желтое и голубое, национальные украинские цвета, именно для того, чтобы выказать свое уважение к этой стране".

Читайте такжеРандеву Нетаньяху и Зеленского в Киеве: важные итоги и заявления"Если вы хотите знать о сути визита, могу рассказать вам, что мы с украинцами заключили соглашение о свободной торговле, достигли договоренности об открытии представительства Украины в Иерусалиме и решили немало важных вопросов", – цитируют премьера израильские Вести.

Раздутый скандал вокруг инцидента с хлебом напомнил Нетаньяху о визите в Израиль премьер-министра Японии.

"Израильские СМИ не рассказывали о том, как этот визит способствовал росту японских инвестиций в нашу экономику, или о подписанных соглашениях. Все говорили лишь о десерте в форме ботинка, поданном гостю.

Что ж, мы поняли, что надо делать, если нужно завоевать внимание прессы. Принцип ясен, будем так поступать и впредь", – заверил Нетаньяху.

Ранее инцидент с брошенным хлебом прокомментировал посол Израиля в Украине Йоэль Лион: "Я побеседовал с главой канцелярии президента (Владимира Зеленского – ред.), и он сообщил мне, что вся эта история с караваем была неверно интерпретирована, не имеет значения и не стоит такого внимания прессы".

Украинцы, чьи предки в 1932-1933 годах пережили унесший миллионов жизней Голодомор, к инциденту в аэропорту отнеслись болезненно.

Ранее у Зеленского отреагировали на брошенный хлеб жены Нетаньяху. В Офисе президента полагают, что поступок был совершен неумышленно.

Напомним, объединенная еврейская община Украины выражает протест против дезинформации, которые появились в украинских СМИ вокруг ситуации с супругой премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху Сарой Нетаньяху.

Главред собрал все факты биографии своенравной и скандальной Сары Нетаньяху.