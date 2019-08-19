У Зеленского отреагировали на брошенный хлеб жены Нетаньяху

Сара Нетаньяху не знала украинских традиций / Фото: Reuters

Пресс-секретарь президента Украины Юлия Мендель заявила, что случайно брошенный на землю хлеб Сарой Нетаньяху является незначительным казусом и не влияет на важность визита израильского лидера в Киев.

"Это было сделано неумышленно и ни в коем случае не является проявлением неуважения к Украине. Этот случай не может затмить важности и масштабности визита премьер-министра Израиля в Украину, который состоялся впервые за 20 лет и стал для обеих стран важным толчком к развитию отношений в экономической, образовательной, культурной областях и в IT", - сказала Мендель в ответ на вопрос агентства Интерфакс-Украина.

Как ранее сообщалось, во время первого в истории Украины официального визита премьер-министра Израиля Беньямина Нетаньяху его супруга Сара, которая вышла из самолета в скверном настроении и выбросила на землю кусок хлеба во время торжественной церемонии с хлебом-солью.

Напомним, объединенная еврейская община Украины выражает протест против дезинформации, которые появились в украинских СМИ вокруг ситуации с супругой премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху Сарой Нетаньяху.

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