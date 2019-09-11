Усекновение 2019 – поздравления и открытки душевные и самые красивые

Усекновение главы Иоанна Предтечи – великий церковный праздник 11 сентября.

Об истории праздника, его традициях и о том, как молиться святому пророку Иоанну – Главред уже писал в материале Усекновение главы Иоанна Предтечи: когда отмечается и почему это праздник.

Также мы пояснили, что и почему нельзя делать в день Усекновения главы Иоанна Предтечи – от того, что можно есть, чтобы Бог помог исполнить заветное желание, до наследования грехов Саломеи.

На этот раз мы собрали лучшие поздравления с Усекновением главы Иоанна Предтечи – открытки, гифки и поздравления в прозе, стихах и коротких смс.

Усекновение главы Иоанна Предтечи: поздравления в прозе

В День усекновения главы Иоанна Предтечи пожелаю уверенных сил и крепкого здоровья, благополучия в доме и тепла, неисчерпаемой веры и благодати, уважения и понимания, светлой надежды в душе. Желаю, чтобы в жизни не было мучений и огорчений.

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Православные братья и сестры! Поздравляю вас с праздником – Усекновением главы Иоанна Предтечи! Вспомним его безграничную любовь к Богу и самоотверженное служение в смирении! Укрепим свои сердца горячей молитвой и строгим постом! Пусть Господь не оставит вас в этот скорбный день и даст нам сил!

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В этот светлый и святой праздник да пребудет с тобой Божья благодать! Пусть в Усекновение главы Иоанна не будет ссор и упреков, чтобы очистилась душа, а сердце наполнилось святостью.

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Поздравляю тебя с печальным православным праздником – Усекновением главы Иоанна Предтечи! Сегодня не принято веселиться, будем вместе скорбеть о тех, кто пострадал за правду. Пусть этот день будет напоминанием нам всем о высшем служении нашему Господу Богу в любви и смирении! Да поможет нам Господь!

Усекновение главы Иоанна Предтечи: поздравления в стихах

Благодати тебе земной и небесной,

Достатка, добра, гармонии, мира,

Жизни спокойной, красивой, чудесной,

Чтоб не покинула духовная сила.

Желаю, не знать тебе бед и печали,

Всевышний пускай семью бережет,

С Усекновение главы Иоанна Предтечи,

Счастье в дом к тебе пусть придет.

***

С Усекновеньем главы Иоанна Предтечи!

Такие сейчас я скажу тебе речи:

Сердце пускай не познает печали,

Господом будешь всегда ты храним,

Сила и мир пусть в душе обитают,

Будешь родными, всегда, ты любим!

***

Праздник светлый, с горьким привкусом,

В памяти людской живет!

Человек слаб перед искусом,

Если Бога не зовет.

В этот день и небо плачет,

Мелким сереньким дождем.

Люди, вспомните пророка,

Что был Иродом казнен!

Пусть не будет в сердце больше зависти,

Гнева, боли и мирских обид.

Иоанн Предтеча нас с тобою

Пусть вовек благословит!

***

Иоаннов день — скорбят сегодня люди,

Поминальные не гаснут в храмах свечи,

Не забыть вовек, как вынесли на блюде,

Отсеченную главу Крестителя Предтечи!

Мы скорбим, об этом нынче вспоминая,

И печали тень кружится черной птицей,

Мудрости и смелости нынче вам желая,

Еще хочу я пожелать в вере укрепиться!

***

Мы отмечаем нынче день,

И в памяти он будет вечен:

Усекновение главы

У Иоанна у Предтечи.

Смиренно просим в этот день,

Чтоб снизошла Христа к вам милость.

Чтоб было счастье каждый день,

Ну, а плохое и не снилось.

Усекновение главы Иоанна Предтечи: поздравления короткие в смс

4 смс - 241 символ:

В праздник Усекновения главы Иоанна Предтечи хочу пожелать рассудительности и решительности в жизни, благополучия и светлых надежд, милосердия и великодушия, добра и радости, успеха и любви, большого счастья и верных решений в любом вопросе.

***

Пусть в День главы усекновения

К тебе приходит сообщение!

Оно напомнит пусть об Иоанне,

И пусть Господь пребудет в душах с нами!

***

3 смс - 188 символов:

Войди во храм, поставь свечу,

Не нужно лишней речи.

В день этот отсекли главу

Иоанна Предтечи.

Он Богу жизнь свою отдал,

И веру не нарушил.

Войди во храм, поставь свечу

За праведную душу.

***

В День смерти Иоанна да Предтечи

Пусть будет долгою молитва Ваша!

Пусть будут благодатны ваши речи,

И дом пусть будет самой полной чашей!

***

3 смс - 187 символов:

Усекновение главы

Предтечи Иоанна

Справляет нынче люд везде,

Пусть снизойдет вам манна.

Желаю веры и добра,

Просите — все вам будет.

Услышит славный вас святой,

В миг трудный не забудет.