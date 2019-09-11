Усекновение 2019 – поздравления и открытки душевные и самые красивые

Лучшие поздравления с Усекновением главы Иоанна Предтечи собрал Главред на праздник 11 сентября.
Усекновение главы Иоанна Предтечи – великий церковный праздник 11 сентября.
Об истории праздника, его традициях и о том, как молиться святому пророку Иоанну – Главред уже писал в материале Усекновение главы Иоанна Предтечи: когда отмечается и почему это праздник.
Также мы пояснили, что и почему нельзя делать в день Усекновения главы Иоанна Предтечи – от того, что можно есть, чтобы Бог помог исполнить заветное желание, до наследования грехов Саломеи.
На этот раз мы собрали лучшие поздравления с Усекновением главы Иоанна Предтечи – открытки, гифки и поздравления в прозе, стихах и коротких смс.
Усекновение главы Иоанна Предтечи: поздравления в прозе
В День усекновения главы Иоанна Предтечи пожелаю уверенных сил и крепкого здоровья, благополучия в доме и тепла, неисчерпаемой веры и благодати, уважения и понимания, светлой надежды в душе. Желаю, чтобы в жизни не было мучений и огорчений.
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Православные братья и сестры! Поздравляю вас с праздником – Усекновением главы Иоанна Предтечи! Вспомним его безграничную любовь к Богу и самоотверженное служение в смирении! Укрепим свои сердца горячей молитвой и строгим постом! Пусть Господь не оставит вас в этот скорбный день и даст нам сил!
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В этот светлый и святой праздник да пребудет с тобой Божья благодать! Пусть в Усекновение главы Иоанна не будет ссор и упреков, чтобы очистилась душа, а сердце наполнилось святостью.
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Поздравляю тебя с печальным православным праздником – Усекновением главы Иоанна Предтечи! Сегодня не принято веселиться, будем вместе скорбеть о тех, кто пострадал за правду. Пусть этот день будет напоминанием нам всем о высшем служении нашему Господу Богу в любви и смирении! Да поможет нам Господь!
Усекновение главы Иоанна Предтечи: поздравления в стихах
Благодати тебе земной и небесной,
Достатка, добра, гармонии, мира,
Жизни спокойной, красивой, чудесной,
Чтоб не покинула духовная сила.
Желаю, не знать тебе бед и печали,
Всевышний пускай семью бережет,
С Усекновение главы Иоанна Предтечи,
Счастье в дом к тебе пусть придет.
***
С Усекновеньем главы Иоанна Предтечи!
Такие сейчас я скажу тебе речи:
Сердце пускай не познает печали,
Господом будешь всегда ты храним,
Сила и мир пусть в душе обитают,
Будешь родными, всегда, ты любим!
***
Праздник светлый, с горьким привкусом,
В памяти людской живет!
Человек слаб перед искусом,
Если Бога не зовет.
В этот день и небо плачет,
Мелким сереньким дождем.
Люди, вспомните пророка,
Что был Иродом казнен!
Пусть не будет в сердце больше зависти,
Гнева, боли и мирских обид.
Иоанн Предтеча нас с тобою
Пусть вовек благословит!
***
Иоаннов день — скорбят сегодня люди,
Поминальные не гаснут в храмах свечи,
Не забыть вовек, как вынесли на блюде,
Отсеченную главу Крестителя Предтечи!
Мы скорбим, об этом нынче вспоминая,
И печали тень кружится черной птицей,
Мудрости и смелости нынче вам желая,
Еще хочу я пожелать в вере укрепиться!
***
Мы отмечаем нынче день,
И в памяти он будет вечен:
Усекновение главы
У Иоанна у Предтечи.
Смиренно просим в этот день,
Чтоб снизошла Христа к вам милость.
Чтоб было счастье каждый день,
Ну, а плохое и не снилось.
Усекновение главы Иоанна Предтечи: поздравления короткие в смс
4 смс - 241 символ:
В праздник Усекновения главы Иоанна Предтечи хочу пожелать рассудительности и решительности в жизни, благополучия и светлых надежд, милосердия и великодушия, добра и радости, успеха и любви, большого счастья и верных решений в любом вопросе.
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Пусть в День главы усекновения
К тебе приходит сообщение!
Оно напомнит пусть об Иоанне,
И пусть Господь пребудет в душах с нами!
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3 смс - 188 символов:
Войди во храм, поставь свечу,
Не нужно лишней речи.
В день этот отсекли главу
Иоанна Предтечи.
Он Богу жизнь свою отдал,
И веру не нарушил.
Войди во храм, поставь свечу
За праведную душу.
***
В День смерти Иоанна да Предтечи
Пусть будет долгою молитва Ваша!
Пусть будут благодатны ваши речи,
И дом пусть будет самой полной чашей!
***
3 смс - 187 символов:
Усекновение главы
Предтечи Иоанна
Справляет нынче люд везде,
Пусть снизойдет вам манна.
Желаю веры и добра,
Просите — все вам будет.
Услышит славный вас святой,
В миг трудный не забудет.