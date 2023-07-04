3 минуты и готово: мужчина показал, как отмыть микроволновку изнутри

700 000 его подписчиков убедились, что отмыть микроволновку может быть действительно очень просто.

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Как отмыть микроволновку изнутри / Коллаж Главред, фото: скриншот с видео

Чистка микроволновой печи - одна из тех задач, которые всегда кажутся более сложными, чем они есть на самом деле.

Как оказалось, на самом деле это даже проще и легче, чем мы думали - по крайней мере, так утверждает популярный пользователь TikTok Джек Каллаган.

700 000 его подписчиков убедились, что отмыть микроволновку может быть действительно очень просто.

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В чем хитрость?

Сначала вы заполняете емкость, безопасную для микроволновой печи, водой примерно наполовину. Затем возьмите половинку лимона, выжмите часть его сока в воду и бросьте туда выжатый лимон. Затем разогрейте смесь лимона и воды в микроволновой печи на высокой мощности в течение трех минут. В конце протрите микроволновку влажной тряпкой.

Как очистить микроволновку изнутри / скриншот с видео

Теперь у вас чистая микроволновка без использования какого-либо коммерческого чистящего средства.

Этот способ подходит для любых цитрусовых, поэтому если у вас нет лимонов, но есть половинка лайма или грейпфрута, смело используйте их. Главное, что лимонная кислота сама по себе действует как натуральное чистящее и антибактериальное средство.

Смотрите видео о том, как очистить микроволновку изнутри:

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