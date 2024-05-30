Больше никогда ничего не прилипнет: как прокалить чугунную сковороду

Когда не знаете, что делать, если еда прилипает к чугунной сковороде, попробуйте восстановить ее противопоригарное покрытие солью и подсолнечным маслом.

https://glavred.info/life/bolshe-nikogda-nichego-ne-prilipnet-kak-prokalit-chugunnuyu-skovorodu-10568978.html Ссылка скопирована

Как сделать антипригарное покрытие на сковороде из чугуна / Скриншот YouTube

Многие из нас сталкивались с проблемой, когда начинает пригорать сковорода, и готовить любимые блюда становится сложно. И приходится думать, как прокалить сковородку в домашних условиях. Грамотное прокаливание поможет восстановить металлическую посуду для жарки, чтобы ей снова можно было полноценно пользоваться.

Автор YouTube-канала GARAGE 55 рассказал, как восстановить домашнюю сковороду и создать новое антипригарное покрытие своими руками.

Как прокалить чугунную сковороду солью

Готовим сковороду к прокаливанию

Насыпаем в сковородку 1 столовую ложку соды, берем губку и тщательно промываем ее в раковине под краном. После этого смываем соду и вытираем сковороду досуха бумажным полотенцем или салфеткой.

Ставим сковороду на плиту и насыпаем в нее соль

Зажигаем огонь на плите, ставим на нее сковороду и добавляем 2-3 столовые ложки соли. Далее соль разглаживаем по всей площади сковороды. Можно также разглаживать ее по бокам сковородки.

Ждем минуту, видим, как пошел легкий дымок, а соль начинает желтеть. Продолжаем разглаживать соль по сковороде. Ожидаем еще немного и наблюдаем, насколько меняется цвет соли.

Ждем еще 2-3 минуты и ложкой высыпаем соль из сковороды.

Влажной тряпкой аккуратно, чтобы не обжечься, протираем сковородку.

Повторно ставим сковороду на огонь и наливаем в нее масло

Снова возвращаем сковородку на плиту, ставим ее по центру комфорки на средний огонь. В чайную ложку наливаем подсолнечное масло и добавляем его в сковороду. Много масла не наливайте, одной чайной ложки вполне достаточно. Кисточкой обильно смазываем сковороду и по ее бортам, чтобы внутри она полностью обдалась маслом.

Ожидаем около минуты, пока пойдет легкий дымок.

Протираем насухо салфеткой сковороду от остатков масла.

Оставляем сковороду остывать.

Больше к сковороде ничего не прилипает

Чтобы проверить, сработал ли способ, можно попробовать пожарить куриное яйцо. Автор показывает, что все сработало на 100% - антипригарное покрытие сковороды восстановлено.

Как сделать так, чтобы сковорода не пригорала? Для того, чтобы пища не прилипала к сковороде, нужно беречь антипригарное покрытие. Во время мытья следует пользоваться мягкими губками и лопатками, которые не сделаны из металла. Лучше не допускать царапания противопригарного слоя.

Смотрите видео, как сделать так, чтобы к сковородке больше не прилипала еда:

Другие новости:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред