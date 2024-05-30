Больше никогда ничего не прилипнет: как прокалить чугунную сковороду

Многие из нас сталкивались с проблемой, когда начинает пригорать сковорода, и готовить любимые блюда становится сложно. И приходится думать, как прокалить сковородку в домашних условиях. Грамотное прокаливание поможет восстановить металлическую посуду для жарки, чтобы ей снова можно было полноценно пользоваться.
Автор YouTube-канала GARAGE 55 рассказал, как восстановить домашнюю сковороду и создать новое антипригарное покрытие своими руками.
Как прокалить чугунную сковороду солью
Готовим сковороду к прокаливанию
Насыпаем в сковородку 1 столовую ложку соды, берем губку и тщательно промываем ее в раковине под краном. После этого смываем соду и вытираем сковороду досуха бумажным полотенцем или салфеткой.
Ставим сковороду на плиту и насыпаем в нее соль
Зажигаем огонь на плите, ставим на нее сковороду и добавляем 2-3 столовые ложки соли. Далее соль разглаживаем по всей площади сковороды. Можно также разглаживать ее по бокам сковородки.
Ждем минуту, видим, как пошел легкий дымок, а соль начинает желтеть. Продолжаем разглаживать соль по сковороде. Ожидаем еще немного и наблюдаем, насколько меняется цвет соли.
Ждем еще 2-3 минуты и ложкой высыпаем соль из сковороды.
Влажной тряпкой аккуратно, чтобы не обжечься, протираем сковородку.
Повторно ставим сковороду на огонь и наливаем в нее масло
Снова возвращаем сковородку на плиту, ставим ее по центру комфорки на средний огонь. В чайную ложку наливаем подсолнечное масло и добавляем его в сковороду. Много масла не наливайте, одной чайной ложки вполне достаточно. Кисточкой обильно смазываем сковороду и по ее бортам, чтобы внутри она полностью обдалась маслом.
Ожидаем около минуты, пока пойдет легкий дымок.
Протираем насухо салфеткой сковороду от остатков масла.
Оставляем сковороду остывать.
Больше к сковороде ничего не прилипает
Чтобы проверить, сработал ли способ, можно попробовать пожарить куриное яйцо. Автор показывает, что все сработало на 100% - антипригарное покрытие сковороды восстановлено.
Как сделать так, чтобы сковорода не пригорала?
Для того, чтобы пища не прилипала к сковороде, нужно беречь антипригарное покрытие. Во время мытья следует пользоваться мягкими губками и лопатками, которые не сделаны из металла. Лучше не допускать царапания противопригарного слоя.
Смотрите видео, как сделать так, чтобы к сковородке больше не прилипала еда:
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