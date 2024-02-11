Головоломка на внимательность: нужно найти швейную машинку за 8 секунд

Головоломки тренируют внимательность. Готовы ли вы проверить свою способность замечать детали? Если да, то посмотрите внимательно на картинку и постарайтесь найти швейную машинку в этой красочной сцене.
На решение головоломки у вас есть всего восемь секунд. Возможно задача кажется очень простой, но на самом деле лишь 2% зорких людей могут найти на картинке швейную машинку за такой короткий срок.
Также вы можете потренировать свою внимательность, решив очень сложную задачу - только 1% людей найдут ошибку за 11 секунд.
К слову, такие типы головоломок отлично подходят для решения каждый день, поскольку стимулируют способность мозга концентрироваться и обращать внимание на детали.
Поиск скрытых объектов помогает мозгу быстро анализировать и различать различные элементы, игнорируя то, что не нужно, и обращая внимание туда, где это необходимо.
Подсказка. Сосредоточьте свои усилия на левой стороне изображения, а не на правой.
Правильный ответ опубликован ниже:
Ранее Главред предлагал найти на картинке два послания в розовом конверте - спрятаны среди горы одежды.
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