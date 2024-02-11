УкрРус
StarsМода и красотаГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и сериалыШоуЛайфхакиСонникЖизньПраздники
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Жизнь

Головоломка на внимательность: нужно найти швейную машинку за 8 секунд

Анна Ярославская
11 февраля 2024, 01:37
В комнате дизайнера повсюду лежат ткани и висят модные картинки. Сможете ли вы помочь найти швейную машинку?

Головоломка
Эту головоломку нужно решить за 8 секунд / Коллаж: Главред, фото: pixabay.com, mirror.co.uk

Головоломки тренируют внимательность. Готовы ли вы проверить свою способность замечать детали? Если да, то посмотрите внимательно на картинку и постарайтесь найти швейную машинку в этой красочной сцене.

На решение головоломки у вас есть всего восемь секунд. Возможно задача кажется очень простой, но на самом деле лишь 2% зорких людей могут найти на картинке швейную машинку за такой короткий срок.

видео дня

Головоломка
Головоломка / mirror.co.uk

Также вы можете потренировать свою внимательность, решив очень сложную задачу - только 1% людей найдут ошибку за 11 секунд.

К слову, такие типы головоломок отлично подходят для решения каждый день, поскольку стимулируют способность мозга концентрироваться и обращать внимание на детали.

Поиск скрытых объектов помогает мозгу быстро анализировать и различать различные элементы, игнорируя то, что не нужно, и обращая внимание туда, где это необходимо.

Подсказка. Сосредоточьте свои усилия на левой стороне изображения, а не на правой.

Правильный ответ опубликован ниже:

Правильный ответ на головоломку
Правильный ответ на головоломку / mirror.co.uk

Ранее Главред предлагал найти на картинке два послания в розовом конверте - спрятаны среди горы одежды.

Вам также может быть интересно:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
интересные новости головоломки
Реклама

Главное за день

"Люди, которых хорошо знают в армии": Зеленский представил новое военное руководство

"Люди, которых хорошо знают в армии": Зеленский представил новое военное руководство

20:04 Украина
Оказались в заложниках огня: в Харькове погибла вся семья прокурора

Оказались в заложниках огня: в Харькове погибла вся семья прокурора

19:54 Украина
Украина будет "плавать", видимость будет плохая: синоптики предупреждают об опасности

Украина будет "плавать", видимость будет плохая: синоптики предупреждают об опасности

19:39 Синоптик
Все главные новости

Последние новости

03:05

Не приходят смс на телефон: что делать, если не приходит код подтверждения

02:20

Зачем ставить соду в духовку: мало кто догадывается об этой простой хитрости

01:37

Головоломка на внимательность: нужно найти швейную машинку за 8 секунд

01:00

Всех сводят с ума: астрологи назвали самые привлекательные знаки зодиака

10 февраля, суббота
23:59

Теряют 70% солдат в "мясных штурмах": в ВСУ рассказали о боях на левобережье Днепра

Европа восприняла интервью Путина Карлсону как сигнал о нападении - ЖирновЕвропа восприняла интервью Путина Карлсону как сигнал о нападении - Жирнов
23:17

Кейт Миддлтон впервые покинула Виндзорский замок после операции

23:07

"Открыл истинное лицо": политолог раскрыл пользу от интервью Путина для Украины

23:06

Тяжелая форма: дочь Скрябина рассказала о болезни, которую лечили за границей

22:49

К чему может привести большая волна мобилизации: экономист дал четкий ответ

Реклама
22:06

"Я прошу прощения": президент Венгрии ушла в отставку на фоне громкого скандала

21:46

Оккупанты давят на ВСУ: в Генштабе рассказали о ситуации на Авдеевском направлении

20:51

Будет бедность и постоянные скандалы: что нельзя делать 11 февраля

20:47

Невероятно вкусный салат из СССР: рецепт, который давно все забылиВидео

20:04

"Люди, которых хорошо знают в армии": Зеленский представил новое военное руководство

19:54

Оказались в заложниках огня: в Харькове погибла вся семья прокурора

19:43

"Сравняет Украину с землей": в МИД Польши шокировали намерениями Путина в случае победы

19:39

Украина будет "плавать", видимость будет плохая: синоптики предупреждают об опасности

19:20

В Минобороны заработает электронный журнал: для чего его будут использовать

19:10

Применении по Украине гиперзвуковой ракеты 3М22 "Циркон"мнение

19:04

Лунный календарь на 11 февраля: почему это самое неподходящее время для брака

Реклама
18:54

"Много лжи": Шольц на встрече с Байденом высмеял "бессмысленное" интервью Путина

18:23

Часть пенсионеров получит 1 тысячу гривен надбавки в марте: кому повезет

18:10

Такие драники без картошки разметают за 1 секунду: шикарный рецептВидео

18:04

"Никто не верит ему на слово" : Путин в интервью анонсировал войну с НАТО?

17:56

РФ перебрасывает резервы на штурм: враг нацелился на крупный город на востоке

17:23

Задержка помощи Украине - "преступное бездействие": Байден жестко раскритиковал Конгресс

16:53

"Дети убиты из-за безумия РФ": Зеленский отреагировал на удар по Харькову

16:52

Клопотенко показал правильный рецепт, как приготовить пиццу в домашних условиях

16:40

"2 часа бодяги": полковник КГБ назвал скрытые мотивы интервью Путина

15:58

Ресурсов – на два месяца: в Раде сделали тревожное заявление насчет помощи США

15:57

Ни одного поста в соцсетях: пока РФ убивает украинцев, Димопулос наслаждается семинарами россиянина

15:10

Нужно за 6 секунд найти потерянный предмет: оптическая иллюзия для самых сообразительных

15:04

Взорвали бункер управления РЛС: разведка Британии о деталях удара по Бельбеку

15:01

Мать известной певицы попала в тюрьмуВидео

14:33

Вкуснятина невероятная: рецепт быстрой закуски из 2 ингредиентовВидео

14:12

Обострение боев за Авдеевку: бригадный генерал раскрыл цели оккупантов РФ

13:57

Мать прижимала детей к груди: подробности гибели семьи в Харькове из-за атаки РФФото

13:31

Кацурина и Дантес сообщили о пополнении в семе

13:21

Если Украина проиграет войне, беженцами станут еще 10 млн человек - СМИ

13:08

"Мы услышали последние крики": в Харькове от атаки РФ погибла пожилая пара с инвалидностью

Реклама
13:05

"Хватит до середины весны": появился тревожный прогноз по ситуации на фронтеВидео

12:34

Немецкие генералы тайно посетили Киев в день отставки Залужного - Bild

12:31

Кошки, которые гуляют сами по себе: рецензия на фильм "Элла и черный ягуар"

12:15

Оккупанты расстреляли пленных украинских военных возле Бахмута

11:45

Мощный удар ВСУ на юге: у россиян крупные потери, названы направления

11:34

"Авдеевка скоро может пасть": эксперт сказал, кто виноват в сложной ситуации на фронте

11:32

Камилла прокомментировала диагноз короля Чарльза: новые подробности

11:05

"Есть риск десятилетий конфронтации с РФ": Столтенберг заявил о серьезной угрозе для НАТО

11:04

Гороскоп на завтра 11 февраля: Весам - путешествие, Рыбам - важное решение

11:00

Россия в состоянии велосипеда: о выдумках Путина в интервью Карлсонумнение

Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валютМобилизацияТарифыПолитика
Гороскоп
Лунный календарь 2024Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтра
Поздравления
С днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кумС днем рождения дочериС днем рождения женщине
Война с Россией
Бавовна в РоссииКрымРаспад РоссииБои за АвдеевкуВоенная помощьКарта воздушных тревогРоссия против НАТОКонтрнаступление ВСУ
Персоны
Валерий Залужный новостиРоман Свитан новостиВладимир Зеленский новостиВладимир Путин новостиКирилл Буданов новости
Лайфхаки
УборкаАвтоСтиркаКомнатные растенияСад и огородВсе о сале
Праздники
Какой сегодня праздникВеликий пост 2024Китайский Новый год 2024Церковный календарь на 2024 год
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыСпорт с Анитой ЛуценкоУкраинский язык с АвраменкоВсе о шоу-бизнесе
Синоптик
Прогноз погодыМагнитная буря
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
©2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять