Головоломка на внимательность: нужно найти швейную машинку за 8 секунд

В комнате дизайнера повсюду лежат ткани и висят модные картинки. Сможете ли вы помочь найти швейную машинку?

https://glavred.info/life/golovolomka-na-vnimatelnost-nuzhno-nayti-shveynuyu-mashinku-za-8-sekund-10540616.html Ссылка скопирована

Эту головоломку нужно решить за 8 секунд / Коллаж: Главред, фото: pixabay.com, mirror.co.uk

Головоломки тренируют внимательность. Готовы ли вы проверить свою способность замечать детали? Если да, то посмотрите внимательно на картинку и постарайтесь найти швейную машинку в этой красочной сцене.

На решение головоломки у вас есть всего восемь секунд. Возможно задача кажется очень простой, но на самом деле лишь 2% зорких людей могут найти на картинке швейную машинку за такой короткий срок.

видео дня

​

Головоломка / mirror.co.uk

​

Также вы можете потренировать свою внимательность, решив очень сложную задачу - только 1% людей найдут ошибку за 11 секунд.

К слову, такие типы головоломок отлично подходят для решения каждый день, поскольку стимулируют способность мозга концентрироваться и обращать внимание на детали.

Поиск скрытых объектов помогает мозгу быстро анализировать и различать различные элементы, игнорируя то, что не нужно, и обращая внимание туда, где это необходимо.

Подсказка. Сосредоточьте свои усилия на левой стороне изображения, а не на правой.

Правильный ответ опубликован ниже:

Правильный ответ на головоломку / mirror.co.uk

Ранее Главред предлагал найти на картинке два послания в розовом конверте - спрятаны среди горы одежды.

Вам также может быть интересно:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.