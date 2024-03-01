Как легко отмыть кухню пароочистителем до блеска с минимум усилий

Все хозяйки сталкиваются с проблемой старых загрязнений в доме. Как отмыть жир с пароочистителем на кухне, расскажет Главред.
Как эффективно убрать на кухне при помощи пароочистителя рассказали на канале "Olya about life"
Как почистить фасады кухни при помощи пароочистителя
В первую очередь берем любое моющее средство "Антижир" и распыляем его на верхние фасады и фартук кухни, снимаем решетки с вытяжки и замачиваем их в том же средстве.
Теперь берем пароочиститель и проходимся им по фасадах и фартуке, затем обязательно протрите все хлопковым полотенцем или же специальным из микрофибры.
Отметим, если ваша кухня не слишком грязная, то можно обойтись и без моющего средства.
Как почистить кухонную плиту при помощи пароочистителя
Переходим к плите: также обработайте ее "Антижиром" и пройдитесь пароочистителем, применяя маленькую щеточку для этого, затем протрите насухо, как и фасады. Особое внимание уделите решеткам с плиты. Вы будете удивлены сколько грязи есть даже на визуально чистой поверхности. Пароочиститель также уберет весь неприятный запах.
Беремся за вытяжку и мойку, проделав те же манипуляции, что и с плитой. И приступаем к нижним фасадам кухни.
При помощи пароочистителя также почистите стол, стулья и пол, использовав соответственные насадки.
Смотрите видео о том, как убирать на кухне пароочистителем:
Что такое пароочиститель
Паровой очиститель – это отличное устройство, которое сделает так, чтобы пол, ковры и мягкая мебель выглядели как в первый день покупки. Прибор работает под высоким давлением производя сухой пар, который способен очистить любые загрязнения и пятна. Принцип работы пароочистителя прост: вода в специальном баке устройства нагревается до определённой температуры, что гарантирует подачу пара, который выпускается через сопло прибора. Таким образом, благодаря мощной струе пар проникает в поры загрязнённой поверхности и выводит грязь, пятна и бактерии.
Добавим, раскрыт секрет, как сделать, чтобы жир не разлетался по всей кухне. С этим простым лайфхаком жарка станет более приятной и без хлопот.
А также узнайте, как избавиться от плесени на кухне и в ванной. Простые советы помогут вам убрать эту проблему.
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