Как легко отмыть кухню пароочистителем до блеска с минимум усилий

Пароочиститель легко отмоет жир на кухне, а также быстро справиться с любым загрязнение, каждый уголок будет просто сверкать.

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Как отмыть кухню пароочистителем / коллаж: Главред, фото: скрин youtube.com/@Olya_about_life

Все хозяйки сталкиваются с проблемой старых загрязнений в доме. Как отмыть жир с пароочистителем на кухне, расскажет Главред.

Как эффективно убрать на кухне при помощи пароочистителя рассказали на канале "Olya about life"

Как почистить фасады кухни при помощи пароочистителя

В первую очередь берем любое моющее средство "Антижир" и распыляем его на верхние фасады и фартук кухни, снимаем решетки с вытяжки и замачиваем их в том же средстве.

Теперь берем пароочиститель и проходимся им по фасадах и фартуке, затем обязательно протрите все хлопковым полотенцем или же специальным из микрофибры.

Отметим, если ваша кухня не слишком грязная, то можно обойтись и без моющего средства.

Как почистить кухонную плиту при помощи пароочистителя

Переходим к плите: также обработайте ее "Антижиром" и пройдитесь пароочистителем, применяя маленькую щеточку для этого, затем протрите насухо, как и фасады. Особое внимание уделите решеткам с плиты. Вы будете удивлены сколько грязи есть даже на визуально чистой поверхности. Пароочиститель также уберет весь неприятный запах.

Беремся за вытяжку и мойку, проделав те же манипуляции, что и с плитой. И приступаем к нижним фасадам кухни.

При помощи пароочистителя также почистите стол, стулья и пол, использовав соответственные насадки.

Смотрите видео о том, как убирать на кухне пароочистителем:

Что такое пароочиститель Паровой очиститель – это отличное устройство, которое сделает так, чтобы пол, ковры и мягкая мебель выглядели как в первый день покупки. Прибор работает под высоким давлением производя сухой пар, который способен очистить любые загрязнения и пятна. Принцип работы пароочистителя прост: вода в специальном баке устройства нагревается до определённой температуры, что гарантирует подачу пара, который выпускается через сопло прибора. Таким образом, благодаря мощной струе пар проникает в поры загрязнённой поверхности и выводит грязь, пятна и бактерии.

Добавим, раскрыт секрет, как сделать, чтобы жир не разлетался по всей кухне. С этим простым лайфхаком жарка станет более приятной и без хлопот.

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