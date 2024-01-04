Почему люди не выбрасывают кофейную гущу: как она помогает на кухне

Чаще всего, после заваривания кофе, кофейную гущу отправляют в мусорку. Однако опытные хозяйки знают, что эти отходы можно использовать с пользой в быту.
Кстати, ранее мы подробно рассказывали, как покрасить волосы кофейной гущей, чтобы подружки ахнули. Экстренное средство от седины или укрепляющий оттеночный бальзам - ароматный кофе способен на чудеса, когда дело касается ваших волос.
Как избавится от запахов в холодильнике?
Кофейная гуща оказывается отличным средством для борьбы с неприятными запахами в холодильнике. Просто просушите жмых после заваривания кофе и поместите его в небольшую емкость. Разместите эту емкость на одной из полок холодильника.
Как это работает?
Кофейная гуща, благодаря своей структуре, отлично поглощает посторонние ароматы. Регулярно обновляйте содержимое емкости, меняя кофейные осадки раз в два дня. Таким образом, вы поддерживаете свежесть в холодильнике и предотвращаете неприятные запахи.
Не торопитесь избавляться от кофейной гущи — пусть она порадует вас не только ароматным напитком, но и эффективным средством в быту. Этот простой способ позволит вам использовать кофейные осадки с пользой для поддержания свежести в вашей кухне.
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