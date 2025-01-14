Как снять этикетку с одежды, чтобы не повредить ее: лайфхак с пилочкой

Вы узнаете:
- Как избавиться от бирки на одежде
- Чем можно осторожно снять этикетку со свитера
На большинстве одежды производители пришивают бирки с информацией о составе и уходе, однако часто они приносят дискомфорт при одевании свитера, брюк или платья.
Многие просто обрезают этикетку, что выглядит неэстетично, но Главред узнал, что существует способ, как быстро снять бирки полностью и при этом не повредить одежду.
Украинский блогер Диана Головец рассказала в TikTok, что для этого нужно взять обычную пилочку для ногтей. Ею нужно потереть нить, которой пришита бирка. Уже через считанные секунды после таких манипуляций она сама отлетит, а на одежде не останется даже малейшего следа.
Смотрите видео, как пилочкой для ногтей отцепить бирку с одежды:
@dianagologovets Как снять этикетку с одежды ? #лайфхак#идеидлядома#одежда#лайфхакдлядома#полезныесоветы #советыдлядома#gologovets_видео♬ оригинальный звук - Diana_gologovets
Однако стоит отметить, что в комментариях пользователи предупредили, что этот лайфхак нужно использовать осторожно, ведь если бирка вшита одним швом, который соединяет детали одежды - может появиться дырка.
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Кто такая Диана Головец?
Диана Головец - украинский блогер, за которой следят более 130 тысяч пользователей в Instagram и 70 тысяч в TikTok. Диана рассказывает о том, как построила дом мечты за 6 месяцев, а также делится советами и лайфхаками по уборке и обустройству дома.
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