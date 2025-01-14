Как снять этикетку с одежды, чтобы не повредить ее: лайфхак с пилочкой

Часто лишние бирки на одежде приносят дискомфорт, но снять их не так просто, если не знать одну хитрость.

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Бирку с одежды можно снять без лишних усилий / Коллаж: Главред, фото: скриншоты с видео

Вы узнаете:

Как избавиться от бирки на одежде

Чем можно осторожно снять этикетку со свитера

На большинстве одежды производители пришивают бирки с информацией о составе и уходе, однако часто они приносят дискомфорт при одевании свитера, брюк или платья.

Многие просто обрезают этикетку, что выглядит неэстетично, но Главред узнал, что существует способ, как быстро снять бирки полностью и при этом не повредить одежду.

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Украинский блогер Диана Головец рассказала в TikTok, что для этого нужно взять обычную пилочку для ногтей. Ею нужно потереть нить, которой пришита бирка. Уже через считанные секунды после таких манипуляций она сама отлетит, а на одежде не останется даже малейшего следа.

Смотрите видео, как пилочкой для ногтей отцепить бирку с одежды:

Однако стоит отметить, что в комментариях пользователи предупредили, что этот лайфхак нужно использовать осторожно, ведь если бирка вшита одним швом, который соединяет детали одежды - может появиться дырка.

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Кто такая Диана Головец? Диана Головец - украинский блогер, за которой следят более 130 тысяч пользователей в Instagram и 70 тысяч в TikTok. Диана рассказывает о том, как построила дом мечты за 6 месяцев, а также делится советами и лайфхаками по уборке и обустройству дома.

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