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Что делать, чтобы не было конденсата на пластиковых окнах

Сергей Кущ
13 января 2025, 15:59
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Чтобы окна не потели, эксперты предлагают несколько решений.
Что делать, чтобы не было конденсата на пластиковых окнах
Что делать, чтобы не было конденсата на пластиковых окнах / Коллаж Главред, фото: скриншот YouTube

Вы узнаете:

  • Почему "плачут" окна
  • Как бороться с конденсатом на окнах

Запотевшие пластиковые окна и конденсат внутри квартиры зимой – это проблема, с которой сталкиваются многие.

Главред разбирался, почему это происходит и какие методы помогут устранить или предотвратить неприятность.

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Причины появления конденсата

Высокая влажность в помещении. Основная причина образования конденсата – избыточная влага в воздухе. Она оседает на холодных поверхностях, таких как окна, пишет Виконда.

Недостаточная вентиляция. Если воздух в квартире застаивается, влажность повышается, что способствует появлению конденсата.

Температурные перепады. Низкие температуры снаружи и тепло внутри помещения создают условия для запотевания стекол.

Некорректный монтаж окон. Нарушение стандартов установки или использование однокамерных стеклопакетов увеличивает риск образования влаги.

Средства от конденсата на окнах

Чтобы окна не потели, эксперты предлагают несколько решений:

Регулярно проветривайте помещение. Это простое решение помогает снизить уровень влажности. Используйте режим микропроветривания, если он есть в вашей оконной фурнитуре.

Используйте поглотители влаги. Такие устройства эффективно собирают излишки воды из воздуха.

Обеспечьте теплоизоляцию. Замените стеклопакет на энергосберегающий, чтобы внутренняя поверхность окна оставалась тёплой.

Установите вытяжку или вентилятор. Особенно актуально для кухни и ванной комнаты, где влажность наиболее высокая.

Примените народные средства. Например, обработка стекла раствором из мыла и глицерина уменьшит запотевание.

Что делать, если конденсат уже появился?

Как убрать конденсат внутри окна?

Если конденсат находится внутри стеклопакета, это говорит о браке или износе конструкции. Обратитесь к производителю для замены стеклопакета.

Как найти комариное гнездо в квартире?

Избыток влаги может привлечь насекомых. Проверьте влажные углы, откосы и участки рядом с окнами. Устранение сырости – лучший способ борьбы.

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Что поставить в холодильник, чтобы убрать конденсат - народные средства

Продукты, которые найдутся практически на каждой кухне, могут стать спасением, если у вас в холодильнике слишком влажно. Одними из самых идеальных вариантов станут тарелка с рисом, содой, солью/сахаром или обычный хлеб. Эти продукты способны втянуть в себя не только лишнюю влагу, а даже неприятные запахи.

Также многие хитрые хозяйки кладут в холодильник обычную газету или бумажные полотенца. Дело в том, что именно бумага втягивает в себя воду, спасая технику от конденсата. Время от времени стоит менять ее и тогда в холодильнике не будет лишней влаги. Если вас беспокоят неприятные запахи, то внутрь можно поставить стакан или тарелочку с кофейными зернами.

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