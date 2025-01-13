'Я отказываюсь от отопления': женщина показала простой способ, как согреться зимой

Женщина поделилась гениальным способом, которым она согревается в своей лондонской квартире, не включая отопление.

https://glavred.info/lifehack/ya-otkazyvayus-ot-otopleniya-zhenshchina-pokazala-prostoy-sposob-kak-sogretsya-zimoy-10630178.html Ссылка скопирована

Как согреться без отопления / Коллаж: Главред, фото: скриншот из видео

Вы узнаете:

Как согреться зимой без отопления

Лайфхак для экономии на тепле

Во время, когда тарифы на отопление растут, многие люди вынуждены искать альтернативные способы, чтобы согреться в своих домах. Одной из таких альтернатив является старый, но эффективный метод, которым поделилась женщина из Лондона в своем TikTok-канале.

Она объяснила, что не может позволить себе включить отопление, поэтому всегда ищет различные способы поддерживать тепло в доме. Главред узнал, как женщина использует пуховый костюм, который ей когда-то передал отец.

видео дня

Этот костюм он носил во время экспедиции на гору Эверест, но для женщины он стал идеальным средством для борьбы с холодом в лондонской квартире. Хотя это не самый модный наряд, он, по ее словам, прекрасно справляется со своей основной целью - согревает даже в самые холодные зимние дни в Лондоне.

"Мне так холодно, но я целый день отказываюсь от отопления. Поэтому вместо этого я ношу этот костюмчик-пуховик!" - сказала женщина.

Смотрите видео с интересным лайфхаком женщины:

Многие люди, которые сталкиваются с высокими счетами за энергию, также поделились своими советами, как сохранить тепло, не включая отопление. Одни советовали использовать различные утепленные костюмы, другие - обогреватели или грелки для рук.

Идея использованием пуховика как средства для сохранения тепла стала настоящим хитом среди тех, кто пытается сэкономить. Это отличный пример того, как простые, но оригинальные решения могут помочь не только согреться, но и сэкономить деньги в сложное экономическое время.

Вас также может заинтересовать:

Что известно об аксессуарах Wintour? Аксессуары Wintour - это аккаунт в TikTok, который ведет женщина из Лондона. Она занимается украшениями, делает обзоры и советует пользователям украшения на разные случаи жизни. За аккаунтом следят около 3 тысяч человек.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред